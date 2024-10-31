Как выбрать ставку НДС на УСН: так где выгоднее?

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Какие ставки НДС доступны на УСН
Ставки выбираются на весь налоговый период и применяются ко всем операциям, облагаемым НДС.
Совмещать ставки нельзя.
🔹 20%, 10%, 0% — стандартные ставки с возможностью вычетов.
🔹 5% — доступна при доходе от 60 до 250 млн руб. за 2024 год.
🔹 7% — доступна при доходе от 250 до 450 млн руб. за 2024 год.
Если доход превысит 450 млн руб., придется перейти на ОСНО с НДС 20%.
Когда можно сменить ставку НДС
Если изначально выбрали 20%, можно перейти на 5% или 7% с начала любого квартала.
Если выбрали 5% или 7%, поменять ставку можно только через 12 кварталов.
Когда выгоднее пониженная ставка (5% или 7%)
✔ Вы работаете с физлицами или компаниями без НДС.
✔ Ваши расходы — это зарплаты, аренда, закупки у ИП без НДС.
✔ Вы не хотите разбираться с вычетами и лишней отчетностью.
💡 Минус: нет права на вычеты, поэтому часть входного НДС будет теряться.
Когда выгоднее стандартные ставки (20%, 10%)
✔ Ваши клиенты — плательщики НДС (компании на ОСНО).
✔ У вас большие закупки с НДС (товары, услуги, оборудование).
✔ Вы хотите использовать налоговые вычеты.
💡 Минус: придется платить НДС в полном размере, даже если контрагенты работают без него.
Кому пониженные ставки недоступны
🚫 При ввозе товаров в РФ (включая ЕАЭС).
🚫 Если вы налоговый агент (например, арендуете госимущество).
Как не ошибиться с выбором
✔ Посчитайте, выгодны ли вам вычеты.
✔ Проанализируйте, кто ваши основные клиенты.
✔ Сравните структуру доходов и расходов.
✔ Продумайте долгосрочную стратегию – поменять ставку потом сложно.
Выбор ставки НДС — стратегическое решение, которое повлияет на вашу налоговую нагрузку и бизнес в целом. Подходите к нему осознанно!
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