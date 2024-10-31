Как выбрать ставку НДС на УСН: так где выгоднее?

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Какие ставки НДС доступны на УСН

Ставки выбираются на весь налоговый период и применяются ко всем операциям, облагаемым НДС.

Совмещать ставки нельзя. 🔹 20%, 10%, 0% — стандартные ставки с возможностью вычетов.

🔹 5% — доступна при доходе от 60 до 250 млн руб. за 2024 год.

🔹 7% — доступна при доходе от 250 до 450 млн руб. за 2024 год. Если доход превысит 450 млн руб., придется перейти на ОСНО с НДС 20%.

Когда можно сменить ставку НДС

Если изначально выбрали 20% , можно перейти на 5% или 7% с начала любого квартала.

Если выбрали 5% или 7%, поменять ставку можно только через 12 кварталов.

Когда выгоднее пониженная ставка (5% или 7%)

✔ Вы работаете с физлицами или компаниями без НДС.

✔ Ваши расходы — это зарплаты, аренда, закупки у ИП без НДС.

✔ Вы не хотите разбираться с вычетами и лишней отчетностью. 💡 Минус: нет права на вычеты, поэтому часть входного НДС будет теряться.

Когда выгоднее стандартные ставки (20%, 10%)

✔ Ваши клиенты — плательщики НДС (компании на ОСНО).

✔ У вас большие закупки с НДС (товары, услуги, оборудование).

✔ Вы хотите использовать налоговые вычеты. 💡 Минус: придется платить НДС в полном размере, даже если контрагенты работают без него.

Кому пониженные ставки недоступны

🚫 При ввозе товаров в РФ (включая ЕАЭС).

🚫 Если вы налоговый агент (например, арендуете госимущество).

Как не ошибиться с выбором