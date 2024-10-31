Гайд: ИП на УСН с НДС в 2025 году — 5 главных вопросов

Обычно вычетов по НДС у ИП на ставке 5% нет. Но есть 4 исключения, когда вычет возможен:

✔ Отгрузка в счет аванса (если НДС уже был уплачен).

✔ Возврат авансов или изменение условий договора.

✔ Возврат товара или отказ от услуги (покупателем).

✔ Изменение цены в сторону уменьшения (по ранее отгруженному товару).

📌 Источник: Минфин