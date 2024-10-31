Коммерческая Тайна
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Гайд: ИП на УСН с НДС в 2025 году — 5 главных вопросов

С 2025 года ИП на упрощенке столкнутся с новыми правилами по НДС. Кто должен платить, какие ставки выбрать и можно ли избежать налога? Собрали все важные моменты в одном гайде.

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1. Можно ли поменять ставку НДС?

Да, но только в одну сторону – с 20% на 5% или 7%. Если вы выбрали пониженную ставку с самого начала, то перейти обратно на 20% уже нельзя.

💡 Что важно знать:

  • Если изначально выбрана ставка 20%, то можно в течение года перейти на 5% или 7%.

  • При переходе на пониженную ставку придется восстановить НДС, который раньше приняли к вычету.

  • Ставку 5% или 7% придется применять не менее 12 кварталов (3 года), пока доход не превысит 450 млн рублей.

📌 Источник: Минфин, письмо № 03-07-11/109614 от 07.11.2024

2. Можно ли работать один год с НДС, а другой – без?

Да, но это зависит от ваших доходов:

  • Если в 2024 году доход превысил 60 млн ₽, в 2025 году ИП платит НДС весь год.

  • Если в 2025 году доход упадет ниже 60 млн ₽, в 2026 году можно работать без НДС.

То есть налоговый статус пересматривается каждый год по итогам предыдущего.

📌 Источник: Минфин, письмо № 03-07-11/114489 от 19.11.2024

3. Когда начинается НДС, если доход превысил 60 млн ₽?

Как только в 2025 году доход ИП превысит 60 млн ₽, освобождение от НДС пропадает.

  • Считать налог придется с 1-го числа следующего месяца.

  • Например, если лимит в 60 млн ₽ пробит в июле, то с августа уже начисляется НДС.

📌 Источник: Минфин, письмо № 03-07-11/95981 от 04.10.2024

4. Вычеты по НДС на пониженных ставках – бывают или нет?

Обычно вычетов по НДС у ИП на ставке 5% нет. Но есть 4 исключения, когда вычет возможен:

Отгрузка в счет аванса (если НДС уже был уплачен).
Возврат авансов или изменение условий договора.
Возврат товара или отказ от услуги (покупателем).
Изменение цены в сторону уменьшения (по ранее отгруженному товару).

📌 Источник: Минфин

5. Можно ли получить НДС-льготу в общепите, если у ИП нет сотрудников?

Нет, потому что одно из условий освобождения – средняя зарплата по отрасли. Если у ИП нет работников, выполнить это условие невозможно.

📌 Какие ИП в общепите могут не платить НДС?
Доход за 2024 год – не более 2 млрд ₽.
Доход от общепита – не менее 70% от общей выручки.
Средняя зарплата – не ниже средней по региону.

📌 Источник: Минфин, письмо № 03-07-07/94438 от 30.09.2024

Вывод

Выбор ставки НДС для ИП на УСН – это не только вопрос текущей выгоды, но и стратегическое решение:
✅ Ставку 20% можно поменять на 5% или 7%, но обратно уже нельзя.
✅ Если доход упадет ниже 60 млн ₽, в следующем году можно работать без НДС.
✅ При превышении 60 млн ₽ НДС начисляется с 1-го числа следующего месяца.
✅ Вычеты при ставке 5% возможны в четырех случаях.
✅ Льгота по НДС в общепите недоступна ИП без сотрудников.

Перед выбором тщательно считайте налоговую нагрузку, учитывайте расходы и структуру клиентов. Если сомневаетесь – лучше проконсультироваться с налоговым специалистом.

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