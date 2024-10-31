Гайд: ИП на УСН с НДС в 2025 году — 5 главных вопросов

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1. Можно ли поменять ставку НДС?
Да, но только в одну сторону – с 20% на 5% или 7%. Если вы выбрали пониженную ставку с самого начала, то перейти обратно на 20% уже нельзя.
💡 Что важно знать:
Если изначально выбрана ставка 20%, то можно в течение года перейти на 5% или 7%.
При переходе на пониженную ставку придется восстановить НДС, который раньше приняли к вычету.
Ставку 5% или 7% придется применять не менее 12 кварталов (3 года), пока доход не превысит 450 млн рублей.
📌 Источник: Минфин, письмо № 03-07-11/109614 от 07.11.2024
2. Можно ли работать один год с НДС, а другой – без?
Да, но это зависит от ваших доходов:
Если в 2024 году доход превысил 60 млн ₽, в 2025 году ИП платит НДС весь год.
Если в 2025 году доход упадет ниже 60 млн ₽, в 2026 году можно работать без НДС.
То есть налоговый статус пересматривается каждый год по итогам предыдущего.
📌 Источник: Минфин, письмо № 03-07-11/114489 от 19.11.2024
3. Когда начинается НДС, если доход превысил 60 млн ₽?
Как только в 2025 году доход ИП превысит 60 млн ₽, освобождение от НДС пропадает.
Считать налог придется с 1-го числа следующего месяца.
Например, если лимит в 60 млн ₽ пробит в июле, то с августа уже начисляется НДС.
📌 Источник: Минфин, письмо № 03-07-11/95981 от 04.10.2024
4. Вычеты по НДС на пониженных ставках – бывают или нет?
Обычно вычетов по НДС у ИП на ставке 5% нет. Но есть 4 исключения, когда вычет возможен:
✔ Отгрузка в счет аванса (если НДС уже был уплачен).
✔ Возврат авансов или изменение условий договора.
✔ Возврат товара или отказ от услуги (покупателем).
✔ Изменение цены в сторону уменьшения (по ранее отгруженному товару).
📌 Источник: Минфин
5. Можно ли получить НДС-льготу в общепите, если у ИП нет сотрудников?
Нет, потому что одно из условий освобождения – средняя зарплата по отрасли. Если у ИП нет работников, выполнить это условие невозможно.
📌 Какие ИП в общепите могут не платить НДС?
✔ Доход за 2024 год – не более 2 млрд ₽.
✔ Доход от общепита – не менее 70% от общей выручки.
✔ Средняя зарплата – не ниже средней по региону.
📌 Источник: Минфин, письмо № 03-07-07/94438 от 30.09.2024
Вывод
Выбор ставки НДС для ИП на УСН – это не только вопрос текущей выгоды, но и стратегическое решение:
✅ Ставку 20% можно поменять на 5% или 7%, но обратно уже нельзя.
✅ Если доход упадет ниже 60 млн ₽, в следующем году можно работать без НДС.
✅ При превышении 60 млн ₽ НДС начисляется с 1-го числа следующего месяца.
✅ Вычеты при ставке 5% возможны в четырех случаях.
✅ Льгота по НДС в общепите недоступна ИП без сотрудников.
Перед выбором тщательно считайте налоговую нагрузку, учитывайте расходы и структуру клиентов. Если сомневаетесь – лучше проконсультироваться с налоговым специалистом.
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