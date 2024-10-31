Коммерческая Тайна
Самозанятые

Как налоговая проверяет бизнес по самозанятым и как подготовиться

Налоговая инспекция активно проверяет компании, которые работают с самозанятыми. Если инспекция решит, что самозанятые – это замаскированные сотрудники, компанию ждет доначисление налогов, штрафы и пени. Разбираемся, как избежать проблем.

Привет! Вы на канале “Коммерческая тайна” - мы делимся знаниями для вашего бизнеса. Подписывайтесь на нас здесь и переходите в наш Телеграм-канал, где можно скачать инструкции и гайды (и много закрытой информации), необходимые каждому собственнику бизнеса. Переходите по ссылке и скачивайте!

Как налоговая доказывает, что самозанятые – это обычные сотрудники

Налоговая инспекция использует три основных источника информации:

  1. Документы (договоры, акты, переписка).

  2. Электронные носители информации (например, бухгалтерские программы, электронные счета).

  3. Допросы свидетелей (сами самозанятые, сотрудники компании).

Эти инструменты позволяют инспекторам находить несоответствия и выносить решения о доначислении налогов.

Что ищет налоговая в договорах и актах выполненных работ

Основной аргумент инспекции – договор с самозанятым похож на трудовой. Как они это доказывают?

  • В договоре указано, что самозанятый выполняет работу лично и на постоянной основе.

  • Важен не результат работы, а сам процесс (это признак трудового договора).

  • Оплата фиксированная, не зависит от объема работ.

  • Самозанятые подчиняются внутреннему распорядку компании, могут быть наказаны.

  • Компания предоставляет условия труда (офис, инструменты).

  • Акты выполненных работ не содержат подробностей – не ясно, что именно сделал самозанятый.

Суд и налоговая оценивают, есть ли в документах признаки трудового договора. Если они есть – доначислений не избежать.

Что смотрит налоговая в допросах

Инспекция активно допрашивает самозанятых и сотрудников. Вот какие вопросы задают:

  • Кто помогал регистрироваться в качестве самозанятого?

  • Кто оформлял чеки в приложении «Мой налог»?

  • Были ли у самозанятого другие клиенты?

  • Был ли у самозанятого фиксированный график работы?

Если компания сама регистрировала сотрудников как самозанятых, помогала оформлять чеки, контролировала их рабочее время – это веский аргумент для доначислений.

Как снизить риски налоговых претензий

1. Проверьте договоры

  • В договоре должен быть четко прописан результат работы, а не процесс.

  • Самозанятый не должен подчиняться внутреннему распорядку.

  • Оплата должна зависеть от объема выполненной работы, а не быть фиксированной каждый месяц.

2. Оформляйте корректные акты выполненных работ

  • В акте четко указывайте, что сделал самозанятый.

  • Описывайте конкретный результат, а не процесс работы.

  • Не используйте общие фразы – инспекция проверяет именно этот документ.

3. Следите за самостоятельностью самозанятого

  • Он должен сам формировать и отправлять чеки через приложение «Мой налог».

  • Он должен работать с разными заказчиками, а не только с вашей компанией.

  • Рабочее место у него должно быть свободным (не в офисе компании).

4. Готовьтесь к допросам

  • Объясните самозанятым, что они должны говорить правду, но понимать юридическую разницу между трудовыми и гражданско-правовыми отношениями.

  • Проанализируйте, нет ли у них признаков штатного сотрудника.

Как компании удалось отбиться от налоговой

В одном из дел инспекция пыталась доказать, что секретарь и ремонтник – не самозанятые, а сотрудники. Но компания смогла защитить свою позицию:

  • Оплата зависела от объема выполненной работы, а не была фиксированной.

  • Даты выплат привязывались к подписанию акта, а не к конкретным числам.

  • Стоимость работы менялась, причем разница была значительной.

  • Самозанятые не подчинялись внутреннему трудовому распорядку.

  • Рабочее место у них отсутствовало.

Суд встал на сторону компании.

Главные выводы

  1. Не превращайте самозанятого в сотрудника – он должен работать самостоятельно, без подчинения внутренним правилам.

  2. Документы – ваше всё. Договор и акты должны быть оформлены правильно, чтобы налоговая не смогла их использовать против вас.

  3. Не оформляйте за самозанятых их чеки – это их обязанность.

  4. Готовьтесь к допросам – налоговая активно использует свидетельские показания.

Налоговая реформа – это новые вызовы для бизнеса

Перед предпринимателями сейчас стоит вопрос:

  • Как правильно оформить бизнес-структуру?

  • Как не разориться на налогах и избежать претензий ФНС?

Пора действовать.

Начать дискуссию