Как налоговая проверяет бизнес по самозанятым и как подготовиться

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Как налоговая доказывает, что самозанятые – это обычные сотрудники
Налоговая инспекция использует три основных источника информации:
Документы (договоры, акты, переписка).
Электронные носители информации (например, бухгалтерские программы, электронные счета).
Допросы свидетелей (сами самозанятые, сотрудники компании).
Эти инструменты позволяют инспекторам находить несоответствия и выносить решения о доначислении налогов.
Что ищет налоговая в договорах и актах выполненных работ
Основной аргумент инспекции – договор с самозанятым похож на трудовой. Как они это доказывают?
В договоре указано, что самозанятый выполняет работу лично и на постоянной основе.
Важен не результат работы, а сам процесс (это признак трудового договора).
Оплата фиксированная, не зависит от объема работ.
Самозанятые подчиняются внутреннему распорядку компании, могут быть наказаны.
Компания предоставляет условия труда (офис, инструменты).
Акты выполненных работ не содержат подробностей – не ясно, что именно сделал самозанятый.
Суд и налоговая оценивают, есть ли в документах признаки трудового договора. Если они есть – доначислений не избежать.
Что смотрит налоговая в допросах
Инспекция активно допрашивает самозанятых и сотрудников. Вот какие вопросы задают:
Кто помогал регистрироваться в качестве самозанятого?
Кто оформлял чеки в приложении «Мой налог»?
Были ли у самозанятого другие клиенты?
Был ли у самозанятого фиксированный график работы?
Если компания сама регистрировала сотрудников как самозанятых, помогала оформлять чеки, контролировала их рабочее время – это веский аргумент для доначислений.
Как снизить риски налоговых претензий
1. Проверьте договоры
В договоре должен быть четко прописан результат работы, а не процесс.
Самозанятый не должен подчиняться внутреннему распорядку.
Оплата должна зависеть от объема выполненной работы, а не быть фиксированной каждый месяц.
2. Оформляйте корректные акты выполненных работ
В акте четко указывайте, что сделал самозанятый.
Описывайте конкретный результат, а не процесс работы.
Не используйте общие фразы – инспекция проверяет именно этот документ.
3. Следите за самостоятельностью самозанятого
Он должен сам формировать и отправлять чеки через приложение «Мой налог».
Он должен работать с разными заказчиками, а не только с вашей компанией.
Рабочее место у него должно быть свободным (не в офисе компании).
4. Готовьтесь к допросам
Объясните самозанятым, что они должны говорить правду, но понимать юридическую разницу между трудовыми и гражданско-правовыми отношениями.
Проанализируйте, нет ли у них признаков штатного сотрудника.
Как компании удалось отбиться от налоговой
В одном из дел инспекция пыталась доказать, что секретарь и ремонтник – не самозанятые, а сотрудники. Но компания смогла защитить свою позицию:
Оплата зависела от объема выполненной работы, а не была фиксированной.
Даты выплат привязывались к подписанию акта, а не к конкретным числам.
Стоимость работы менялась, причем разница была значительной.
Самозанятые не подчинялись внутреннему трудовому распорядку.
Рабочее место у них отсутствовало.
Суд встал на сторону компании.
Главные выводы
Не превращайте самозанятого в сотрудника – он должен работать самостоятельно, без подчинения внутренним правилам.
Документы – ваше всё. Договор и акты должны быть оформлены правильно, чтобы налоговая не смогла их использовать против вас.
Не оформляйте за самозанятых их чеки – это их обязанность.
Готовьтесь к допросам – налоговая активно использует свидетельские показания.
Налоговая реформа – это новые вызовы для бизнеса
Перед предпринимателями сейчас стоит вопрос:
Как правильно оформить бизнес-структуру?
Как не разориться на налогах и избежать претензий ФНС?
Пора действовать.
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