Дробление бизнеса в 2025 году: признаки, доначисления и налоговая амнистия

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В этой статье разберем, какие признаки дробления выявляет налоговая, как проводятся доначисления и что делать, чтобы не потерять бизнес из-за налоговых претензий.
Что относится к признакам дробления бизнеса
Дробление бизнеса — это схема, при которой несколько юридических лиц или ИП искусственно перераспределяют между собой бизнес-процессы, чтобы:
Сохранить право на спецрежим (УСН, патент, самозанятость).
Уменьшить налоговую нагрузку.
Разделить оборот так, чтобы не попасть под обязательную уплату НДС.
Важно понимать, что само по себе разделение бизнеса не является незаконным, если у него есть реальная деловая цель. Например, разные компании в группе могут быть необходимы для работы в разных регионах или для разделения направлений деятельности.
Но если налоговая увидит, что компании созданы только ради налоговой выгоды, последствия могут быть серьезными.
Признаки дробления, на которые смотрит налоговая
Контролирующим органам давно известны признаки схем дробления. Чем больше этих признаков у бизнеса, тем выше риск налоговой проверки и доначислений.
Ключевые признаки:
Взаимозависимость участников (родственные, деловые, управленческие связи).
Общие ресурсы — офисы, склады, техника, бухгалтерия, сайт, IP-адреса.
Общая клиентская база — один и тот же пул поставщиков, покупателей, заказчиков.
Формальное разделение сотрудников — работники числятся в разных компаниях, но фактически выполняют ту же работу.
Перемещение сотрудников между компаниями без изменения функций.
Переход бизнеса на "дочек" сразу после достижения лимитов по налогам.
Отсутствие экономической обоснованности создания новых компаний.
Спорные признаки дробления: что может вызвать вопросы
Руководители и владельцы бизнеса связаны (семейные отношения, общий бизнес в прошлом).
Фирмы несут расходы друг за друга, оплачивают счета партнёров.
Бизнес использует одну бухгалтерию, один банк, сдаёт отчетность с одного IP-адреса.
Компания сдаёт в аренду активы другим фирмам из группы, но арендная плата не проходит по счетам.
Одинаковый бизнес-процесс в нескольких юрлицах, нет реального разделения функций.
Новые компании создаются исключительно для перехода на спецрежим.
Важно: если у бизнеса есть один-два признака, это еще не значит, что его признают дробленым. Но если совпадений много, налоговая обязательно задаст вопросы.
Как налоговая доначисляет налоги
Если налоговая докажет, что схема дробления была создана искусственно, компаниям пересчитают налоги, как если бы они были одной организацией.
Что это значит:
Доначислят НДС и налог на прибыль за весь период использования схемы.
Отменят применение УСН и других спецрежимов, если компании должны были работать на ОСНО.
Начислят штрафы и пени за неуплату налогов.
Пример: налоговая выявила, что две компании ИП-«упрощенцев» сдавали друг другу помещения, но арендная плата не проходила по счетам. Их признали зависимыми, пересчитали налоги, доначислили НДС и НДФЛ.
Налоговая амнистия: как можно спастись от доначислений
В 2024 году приняли закон, который позволяет избежать налоговых доначислений за 2022–2024 годы, если бизнес добровольно откажется от схемы дробления.
Кто подпадает под амнистию
Компании, которые в 2022–2024 годах использовали дробление и хотят исправить ситуацию.
Те, кто до выездной проверки за 2025–2026 годы откажется от схемы.
Компании, которые будут ликвидированы или признаны банкротами.
Но есть исключения:
Дробление в 2021 году и ранее амнистии не подлежит.
Если налоговая проверка за 2022–2024 годы уже завершена и вступила в силу до 12 июля 2024, избежать доначислений не получится.
НДФЛ и страховые взносы не подпадают под амнистию, если они были занижены через схемы с зарплатами.
Что нужно сделать для амнистии
Отказаться от схемы дробления.
Пересчитать налоги так, как если бы дробления не было.
Сдать скорректированную отчетность за 2025–2026 годы.
Уплатить налоги в полном объеме, без схем.
Как добровольно отказаться от дробления
Налоговая предлагает несколько вариантов отказа от схемы:
Перевести всех участников группы на ОСНО.
Объединить все юридические лица в одну компанию.
Перевести всю деятельность с группы лиц на одно юрлицо.
Продать доли в уставном капитале независимым лицам, чтобы прекратить взаимозависимость компаний.
🚨 Частичный отказ тоже засчитывается, если хотя бы часть бизнеса перестанет использовать схему.
Вывод: как избежать проблем с налоговой
Проверьте свою структуру бизнеса — есть ли у вас признаки дробления?
Оцените налоговые риски — что будет, если налоговая признает схему незаконной?
Рассмотрите амнистию — если вы использовали дробление в 2022–2024 годах, есть шанс закрыть этот вопрос без штрафов.
Проанализируйте налоги — что будет выгоднее: выйти на ОСНО или платить доначисления?
Обратитесь к налоговому консультанту — ФНС уже занялась этим вопросом всерьез.
Если у вас есть признаки дробления — лучше подготовиться заранее. В 2025 году налоговая будет работать жестче, и последствий можно избежать, если предпринять нужные шаги уже сейчас.
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