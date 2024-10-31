Дробление бизнеса в 2025 году: признаки, доначисления и налоговая амнистия

Дробление бизнеса — это схема, при которой несколько юридических лиц или ИП искусственно перераспределяют между собой бизнес-процессы, чтобы:

Сохранить право на спецрежим (УСН, патент, самозанятость).

Уменьшить налоговую нагрузку.

Разделить оборот так, чтобы не попасть под обязательную уплату НДС.

Важно понимать, что само по себе разделение бизнеса не является незаконным, если у него есть реальная деловая цель. Например, разные компании в группе могут быть необходимы для работы в разных регионах или для разделения направлений деятельности.

Но если налоговая увидит, что компании созданы только ради налоговой выгоды, последствия могут быть серьезными.