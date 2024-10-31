Что делать, если в уведомлении о вызове в налоговую не указана дата?

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1. Как выглядит официальное уведомление о вызове?
ФНС утвердила официальные формы вызовов в инспекцию:
Для бумажных уведомлений – приказ ФНС от 07.11.2018 № ММВ-7-2/628.
Для электронных вызовов через ТКС – приказ ФНС от 16.07.2020 № ЕД-7-2/448.
В уведомлении должны быть указаны:
✔️ Название налогового органа, который вас вызывает.
✔️ Адрес и номер кабинета, куда нужно прийти.
✔️ Дата и время визита или приемные часы, в которые можно явиться.
✔️ Подробное основание вызова (почему вас вызывают).
✔️ ФИО, должность инспектора, который подписал уведомление, его контакты и номер кабинета.
✔️ Подпись должностного лица.
Если хотя бы один из этих пунктов отсутствует, это уже нарушение со стороны налоговой.
2. Почему важно не игнорировать вызов?
После получения уведомления у вас 10 рабочих дней на то, чтобы отправить квитанцию о его приеме (если уведомление пришло в электронной форме).
Если не отправить квитанцию вовремя, налоговая может заблокировать расчетный счет в соответствии с пп. 2 п. 3 ст. 76 НК РФ.
3. Если в уведомлении нет даты – можно ли не приходить?
Формально налоговый кодекс не устанавливает ответственность за неявку на беседу в налоговую. Однако есть нюанс:
🔹 Штраф по ст. 19.4 КоАП РФ (неповиновение законному требованию должностного лица)
– 500–1 000 руб. – для физических лиц
– 2 000–4 000 руб. – для должностных лиц
Если налоговая докажет, что вызов был связан с проверкой и требование о явке было законным, могут попытаться наложить штраф.
4. Что делать, если в уведомлении нет даты?
1️⃣ Позвонить инспектору, который указан в уведомлении.
Узнать, на какое число и время назначена встреча.
Запросить отправку уточненного уведомления с полными данными.
2️⃣ Написать письмо в налоговую.
Если дозвониться не удается, лучше направить официальный запрос в ИФНС.
В письме нужно указать, что явиться в налоговую не представляется возможным, так как неизвестно время и место приема.
После такого обращения налоговая обязана выслать корректное уведомление.
3️⃣ Фиксировать все контакты с налоговой.
Если инспектор дает информацию по телефону – попросите прислать подтверждение письменно (по электронной почте или через ТКС).
5. Нужно ли идти в налоговую, если пришло «размытое» уведомление?
Нет. Если в вызове не указана конкретная дата, время или кабинет, то это значит, что налоговая не смогла оформить документ правильно.
🔸 Если налоговая не уточнит данные – идти наугад не нужно.
🔸 Штраф за неявку без конкретного вызова маловероятен, но лучше подстраховаться и запросить корректный документ.
Вывод
✔️ Если в вызове не указана дата и время, налоговая нарушила процедуру.
✔️ Игнорировать уведомление не стоит, но идти в инспекцию без уточнения смысла нет.
✔️ Лучший вариант – позвонить инспектору или направить запрос в ИФНС.
✔️ Формально штраф за неявку маловероятен, но налоговая может попробовать применить ст. 19.4 КоАП РФ.
✔️ Не подтверждайте получение уведомления в ТКС, пока не получите корректные данные.
Если у вас нет опыта общения с налоговой, лучше проконсультироваться с юристом, чтобы не допустить ошибок.
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