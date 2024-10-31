Коммерческая Тайна
Налоговые проверки

Что делать, если в уведомлении о вызове в налоговую не указана дата?

Налоговая инспекция может вызвать вас для дачи пояснений по различным вопросам, но иногда такие вызовы приходят без указания даты, времени и кабинета. Что делать в такой ситуации, чтобы не попасть под штрафы и не испортить отношения с налоговой? Разбираемся подробно.

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1. Как выглядит официальное уведомление о вызове?

ФНС утвердила официальные формы вызовов в инспекцию:

В уведомлении должны быть указаны:
✔️ Название налогового органа, который вас вызывает.
✔️ Адрес и номер кабинета, куда нужно прийти.
✔️ Дата и время визита или приемные часы, в которые можно явиться.
✔️ Подробное основание вызова (почему вас вызывают).
✔️ ФИО, должность инспектора, который подписал уведомление, его контакты и номер кабинета.
✔️ Подпись должностного лица.

Если хотя бы один из этих пунктов отсутствует, это уже нарушение со стороны налоговой.

2. Почему важно не игнорировать вызов?

После получения уведомления у вас 10 рабочих дней на то, чтобы отправить квитанцию о его приеме (если уведомление пришло в электронной форме).

Если не отправить квитанцию вовремя, налоговая может заблокировать расчетный счет в соответствии с пп. 2 п. 3 ст. 76 НК РФ.

3. Если в уведомлении нет даты – можно ли не приходить?

Формально налоговый кодекс не устанавливает ответственность за неявку на беседу в налоговую. Однако есть нюанс:

🔹 Штраф по ст. 19.4 КоАП РФ (неповиновение законному требованию должностного лица)
500–1 000 руб. – для физических лиц
2 000–4 000 руб. – для должностных лиц

Если налоговая докажет, что вызов был связан с проверкой и требование о явке было законным, могут попытаться наложить штраф.

4. Что делать, если в уведомлении нет даты?

1️⃣ Позвонить инспектору, который указан в уведомлении.

  • Узнать, на какое число и время назначена встреча.

  • Запросить отправку уточненного уведомления с полными данными.

2️⃣ Написать письмо в налоговую.

  • Если дозвониться не удается, лучше направить официальный запрос в ИФНС.

  • В письме нужно указать, что явиться в налоговую не представляется возможным, так как неизвестно время и место приема.

  • После такого обращения налоговая обязана выслать корректное уведомление.

3️⃣ Фиксировать все контакты с налоговой.

  • Если инспектор дает информацию по телефону – попросите прислать подтверждение письменно (по электронной почте или через ТКС).

5. Нужно ли идти в налоговую, если пришло «размытое» уведомление?

Нет. Если в вызове не указана конкретная дата, время или кабинет, то это значит, что налоговая не смогла оформить документ правильно.

🔸 Если налоговая не уточнит данные – идти наугад не нужно.
🔸 Штраф за неявку без конкретного вызова маловероятен, но лучше подстраховаться и запросить корректный документ.

Вывод

✔️ Если в вызове не указана дата и время, налоговая нарушила процедуру.
✔️ Игнорировать уведомление не стоит, но идти в инспекцию без уточнения смысла нет.
✔️ Лучший вариант – позвонить инспектору или направить запрос в ИФНС.
✔️ Формально штраф за неявку маловероятен, но налоговая может попробовать применить ст. 19.4 КоАП РФ.
✔️ Не подтверждайте получение уведомления в ТКС, пока не получите корректные данные.

Если у вас нет опыта общения с налоговой, лучше проконсультироваться с юристом, чтобы не допустить ошибок.

Информации об авторе

Коммерческая Тайна

Коммерческая Тайна

Бизнес -эксперт в Коммерческая тайна

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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