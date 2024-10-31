Что делать, если в уведомлении о вызове в налоговую не указана дата?

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1. Как выглядит официальное уведомление о вызове?

ФНС утвердила официальные формы вызовов в инспекцию: Для бумажных уведомлений – приказ ФНС от 07.11.2018 № ММВ-7-2/628.

Для электронных вызовов через ТКС – приказ ФНС от 16.07.2020 № ЕД-7-2/448. В уведомлении должны быть указаны:

✔️ Название налогового органа, который вас вызывает.

✔️ Адрес и номер кабинета, куда нужно прийти.

✔️ Дата и время визита или приемные часы, в которые можно явиться.

✔️ Подробное основание вызова (почему вас вызывают).

✔️ ФИО, должность инспектора, который подписал уведомление, его контакты и номер кабинета.

✔️ Подпись должностного лица. Если хотя бы один из этих пунктов отсутствует, это уже нарушение со стороны налоговой.

2. Почему важно не игнорировать вызов?

После получения уведомления у вас 10 рабочих дней на то, чтобы отправить квитанцию о его приеме (если уведомление пришло в электронной форме). Если не отправить квитанцию вовремя, налоговая может заблокировать расчетный счет в соответствии с пп. 2 п. 3 ст. 76 НК РФ.

3. Если в уведомлении нет даты – можно ли не приходить?

Формально налоговый кодекс не устанавливает ответственность за неявку на беседу в налоговую. Однако есть нюанс: 🔹 Штраф по ст. 19.4 КоАП РФ (неповиновение законному требованию должностного лица)

– 500–1 000 руб. – для физических лиц

– 2 000–4 000 руб. – для должностных лиц Если налоговая докажет, что вызов был связан с проверкой и требование о явке было законным, могут попытаться наложить штраф.

4. Что делать, если в уведомлении нет даты?

1️⃣ Позвонить инспектору, который указан в уведомлении. Узнать, на какое число и время назначена встреча.

Запросить отправку уточненного уведомления с полными данными. 2️⃣ Написать письмо в налоговую. Если дозвониться не удается, лучше направить официальный запрос в ИФНС.

В письме нужно указать, что явиться в налоговую не представляется возможным, так как неизвестно время и место приема .

После такого обращения налоговая обязана выслать корректное уведомление. 3️⃣ Фиксировать все контакты с налоговой. Если инспектор дает информацию по телефону – попросите прислать подтверждение письменно (по электронной почте или через ТКС).

5. Нужно ли идти в налоговую, если пришло «размытое» уведомление?

Нет. Если в вызове не указана конкретная дата, время или кабинет, то это значит, что налоговая не смогла оформить документ правильно. 🔸 Если налоговая не уточнит данные – идти наугад не нужно.

🔸 Штраф за неявку без конкретного вызова маловероятен, но лучше подстраховаться и запросить корректный документ.

Вывод