Гайд: как проверить контрагента, чтобы избежать проблем с ФНС

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Разберемся, как правильно проверять контрагентов, на что обращает внимание налоговая и какие инструменты использовать.
1. Почему важно проверять контрагентов?
Если налоговая докажет, что ваш партнер — «однодневка» или техническая компания, вам могут:
✔ Отклонить вычет по НДС – придется заплатить налог за контрагента.
✔ Начислить недоимки и штрафы – придется компенсировать все «серые» операции.
✔ Оспорить сделки – доказать, что они фиктивны, и потребовать уплаты налогов.
✔ Заблокировать счета – если вас заподозрят в схемах оптимизации.
📌 Вывод: если партнер исчезнет, всю ответственность перед ФНС понесете именно вы.
2. Какие компании вызывают подозрения у ФНС?
ФНС использует автоматизированные системы для анализа налоговых рисков. Если контрагент попадает в одну из следующих категорий, вероятность его проверки резко возрастает:
🔴 «Фирмы-однодневки» – нет реального офиса, сотрудников, активов.
🔴 Низкая налоговая нагрузка – налоги явно занижены по сравнению с отраслевыми показателями.
🔴 Отсутствие имущества и персонала – нет ресурсов для ведения деятельности.
🔴 Высокий процент вычетов по НДС – резкое превышение средних отраслевых значений.
🔴 Частые смены директоров и учредителей – особенно если новые лица – номинальные.
🔴 Фирма не сдает отчетность – или делает это с задержками.
🔴 Юридический адрес массовой регистрации – офис «на 1000 компаний» подозрителен.
📌 Вывод: даже если вам удобно работать с таким контрагентом, налоговая может счесть это признаком схемы ухода от налогов.
3. Как проверить контрагента?
🔎 Минимальная проверка (базовый уровень)
Этого достаточно для малого бизнеса и разовых сделок
✔ Сверить данные в ЕГРЮЛ/ЕГРИП – проверить регистрацию, наличие лицензий.
✔ Оценить судебную историю – есть ли споры с ФНС или кредиторами.
✔ Проверить долги – узнать о налоговой задолженности.
✔ Посмотреть массовость адреса – если по этому адресу зарегистрированы сотни компаний, это подозрительно.
✔ Поиск по новостям и «черным спискам» – вбейте ИНН компании в поисковик и проверьте упоминания.
📌 Вывод: если есть красные флаги (массовый адрес, суды, долги) – лучше поискать другого партнера.
🔎 Глубокая проверка (если сотрудничество долгосрочное)
Рекомендуется при крупных контрактах, регулярных поставках, долгосрочном партнерстве.
✔ Запросить бухгалтерскую отчетность – проверить баланс, убытки, налоговую нагрузку.
✔ Оценить деловую репутацию – проверить рекомендации, опыт работы, отзывы.
✔ Запросить копии уставных документов – убедиться, что контрагент не «пустышка».
✔ Анализировать расчеты – подозрительно, если все идет только через наличные или с участием офшоров.
✔ Лично встретиться с руководством – если партнер уклоняется, это повод насторожиться.
📌 Вывод: чем крупнее сделка, тем тщательнее должна быть проверка.
4. Какие документы помогут доказать ФНС вашу осмотрительность?
Если налоговая задаст вопросы, вам помогут:
📂 Договор – с четкими условиями, реквизитами, подписан обеими сторонами.
📂 Переписка – письма, акты сверки, коммерческие предложения.
📂 Документы на товар/услугу – счета, накладные, акты выполненных работ.
📂 Рекомендации и сведения о деловой репутации – отзывы, опыт работы.
📂 Платежные документы – переводы через банк, а не «в конверте».
📂 Отчеты о проверке – доказательства того, что контрагент проверялся перед сделкой.
📌 Вывод: чем больше у вас подтверждающих документов, тем сложнее ФНС обвинить вас в нарушениях.
5. Что делать, если контрагент оказался «проблемным»?
🚨 Если ФНС уже запросила информацию:
✔ Соберите все документы, доказывающие реальность сделки.
✔ Подготовьте пояснения о том, как выбирали контрагента.
✔ Если поставщик исчез – попробуйте найти другие доказательства поставки (договоры, переписки, ТТН).
🚨 Если обнаружили проблемы заранее:
✔ Разорвать контракт и прекратить сотрудничество.
✔ Сообщить контрагенту о рисках и потребовать документы.
✔ Включить в договор налоговую оговорку – условие о возмещении потерь в случае проблем с ФНС.
📌 Вывод: не работайте с подозрительными компаниями – ответственность за их схемы в итоге ляжет на вас.
6. Итоги: 10 правил безопасности
Проверяйте контрагентов перед сделкой.
Используйте сервисы ФНС, судов и открытых данных.
Остерегайтесь массовых адресов, судов, долгов и низкой налоговой нагрузки.
Запрашивайте уставные документы, отчеты, лицензии.
Фиксируйте всю переписку и подтверждайте деловые связи.
Используйте безопасные схемы расчетов – банковские переводы, безнал.
Держите документы в порядке – налоговая может спросить их в любой момент.
Не участвуйте в схемах с «бумажным НДС» и фиктивными поставками.
Включайте налоговые оговорки в договора.
При первых признаках проблем – выходите из сделки.
📌 Главное правило: незнание не освобождает от ответственности. Если ваш контрагент не платит налоги – налоговая придет за вами.
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