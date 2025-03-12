Коммерческая Тайна
Налоговые проверки

Гайд: как проверить контрагента, чтобы избежать проблем с ФНС

Работать с ненадежными партнерами — значит рисковать не только деньгами, но и нарваться на налоговые доначисления, штрафы и даже блокировку расчетного счета. ФНС активно выявляет фиктивные компании и схемы ухода от налогов, поэтому должная осмотрительность — это не просто формальность, а жизненная необходимость.

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Разберемся, как правильно проверять контрагентов, на что обращает внимание налоговая и какие инструменты использовать.

1. Почему важно проверять контрагентов?

Если налоговая докажет, что ваш партнер — «однодневка» или техническая компания, вам могут:
Отклонить вычет по НДС – придется заплатить налог за контрагента.
Начислить недоимки и штрафы – придется компенсировать все «серые» операции.
Оспорить сделки – доказать, что они фиктивны, и потребовать уплаты налогов.
Заблокировать счета – если вас заподозрят в схемах оптимизации.

📌 Вывод: если партнер исчезнет, всю ответственность перед ФНС понесете именно вы.

2. Какие компании вызывают подозрения у ФНС?

ФНС использует автоматизированные системы для анализа налоговых рисков. Если контрагент попадает в одну из следующих категорий, вероятность его проверки резко возрастает:

🔴 «Фирмы-однодневки» – нет реального офиса, сотрудников, активов.
🔴 Низкая налоговая нагрузка – налоги явно занижены по сравнению с отраслевыми показателями.
🔴 Отсутствие имущества и персонала – нет ресурсов для ведения деятельности.
🔴 Высокий процент вычетов по НДС – резкое превышение средних отраслевых значений.
🔴 Частые смены директоров и учредителей – особенно если новые лица – номинальные.
🔴 Фирма не сдает отчетность – или делает это с задержками.
🔴 Юридический адрес массовой регистрации – офис «на 1000 компаний» подозрителен.

📌 Вывод: даже если вам удобно работать с таким контрагентом, налоговая может счесть это признаком схемы ухода от налогов.

3. Как проверить контрагента?

🔎 Минимальная проверка (базовый уровень)

Этого достаточно для малого бизнеса и разовых сделок

Сверить данные в ЕГРЮЛ/ЕГРИП – проверить регистрацию, наличие лицензий.
Оценить судебную историю – есть ли споры с ФНС или кредиторами.
Проверить долги – узнать о налоговой задолженности.
Посмотреть массовость адреса – если по этому адресу зарегистрированы сотни компаний, это подозрительно.
Поиск по новостям и «черным спискам» – вбейте ИНН компании в поисковик и проверьте упоминания.

📌 Вывод: если есть красные флаги (массовый адрес, суды, долги) – лучше поискать другого партнера.

🔎 Глубокая проверка (если сотрудничество долгосрочное)

Рекомендуется при крупных контрактах, регулярных поставках, долгосрочном партнерстве.

Запросить бухгалтерскую отчетность – проверить баланс, убытки, налоговую нагрузку.
Оценить деловую репутацию – проверить рекомендации, опыт работы, отзывы.
Запросить копии уставных документов – убедиться, что контрагент не «пустышка».
Анализировать расчеты – подозрительно, если все идет только через наличные или с участием офшоров.
Лично встретиться с руководством – если партнер уклоняется, это повод насторожиться.

📌 Вывод: чем крупнее сделка, тем тщательнее должна быть проверка.

4. Какие документы помогут доказать ФНС вашу осмотрительность?

Если налоговая задаст вопросы, вам помогут:

📂 Договор – с четкими условиями, реквизитами, подписан обеими сторонами.
📂 Переписка – письма, акты сверки, коммерческие предложения.
📂 Документы на товар/услугу – счета, накладные, акты выполненных работ.
📂 Рекомендации и сведения о деловой репутации – отзывы, опыт работы.
📂 Платежные документы – переводы через банк, а не «в конверте».
📂 Отчеты о проверке – доказательства того, что контрагент проверялся перед сделкой.

📌 Вывод: чем больше у вас подтверждающих документов, тем сложнее ФНС обвинить вас в нарушениях.

5. Что делать, если контрагент оказался «проблемным»?

🚨 Если ФНС уже запросила информацию:
✔ Соберите все документы, доказывающие реальность сделки.
✔ Подготовьте пояснения о том, как выбирали контрагента.
✔ Если поставщик исчез – попробуйте найти другие доказательства поставки (договоры, переписки, ТТН).

🚨 Если обнаружили проблемы заранее:
✔ Разорвать контракт и прекратить сотрудничество.
✔ Сообщить контрагенту о рисках и потребовать документы.
✔ Включить в договор налоговую оговорку – условие о возмещении потерь в случае проблем с ФНС.

📌 Вывод: не работайте с подозрительными компаниями – ответственность за их схемы в итоге ляжет на вас.

6. Итоги: 10 правил безопасности

  1. Проверяйте контрагентов перед сделкой.

  2. Используйте сервисы ФНС, судов и открытых данных.

  3. Остерегайтесь массовых адресов, судов, долгов и низкой налоговой нагрузки.

  4. Запрашивайте уставные документы, отчеты, лицензии.

  5. Фиксируйте всю переписку и подтверждайте деловые связи.

  6. Используйте безопасные схемы расчетов – банковские переводы, безнал.

  7. Держите документы в порядке – налоговая может спросить их в любой момент.

  8. Не участвуйте в схемах с «бумажным НДС» и фиктивными поставками.

  9. Включайте налоговые оговорки в договора.

  10. При первых признаках проблем – выходите из сделки.

📌 Главное правило: незнание не освобождает от ответственности. Если ваш контрагент не платит налоги – налоговая придет за вами.

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Коммерческая Тайна

Коммерческая Тайна

Бизнес -эксперт в Коммерческая тайна

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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