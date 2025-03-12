Гайд: как проверить контрагента, чтобы избежать проблем с ФНС

Если налоговая докажет, что ваш партнер — «однодневка» или техническая компания, вам могут:

✔ Отклонить вычет по НДС – придется заплатить налог за контрагента.

✔ Начислить недоимки и штрафы – придется компенсировать все «серые» операции.

✔ Оспорить сделки – доказать, что они фиктивны, и потребовать уплаты налогов.

✔ Заблокировать счета – если вас заподозрят в схемах оптимизации.

📌 Вывод: если партнер исчезнет, всю ответственность перед ФНС понесете именно вы.