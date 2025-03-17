Дело Митрошиной: как налоговая оптимизация превращается в отмывание денег

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Еще в 2023 году Следственный комитет возбудил против Митрошиной уголовное дело по ст. 198 УК РФ («Уклонение от уплаты налогов»). По версии следствия, с октября 2020 по май 2022 года она применяла упрощенную систему налогообложения (УСН), но когда ее доходы превышали лимиты, деньги перераспределялись через аффилированных ИП.

Это стандартная схема дробления, которая широко использовалась предпринимателями. Основная цель – избежать перехода на общую систему налогообложения (ОСНО), где налоговая нагрузка значительно выше.

В мае 2023 года Митрошина официально заявила, что погасила все налоги и выплатила в бюджет 137 миллионов рублей. Казалось бы, конфликт исчерпан, но через год она оказалась под арестом с новым обвинением – ст. 174.1 УК РФ (Легализация доходов, полученных преступным путем).