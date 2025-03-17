Дело Митрошиной: как налоговая оптимизация превращается в отмывание денег

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Как всё начиналось
Еще в 2023 году Следственный комитет возбудил против Митрошиной уголовное дело по ст. 198 УК РФ («Уклонение от уплаты налогов»). По версии следствия, с октября 2020 по май 2022 года она применяла упрощенную систему налогообложения (УСН), но когда ее доходы превышали лимиты, деньги перераспределялись через аффилированных ИП.
Это стандартная схема дробления, которая широко использовалась предпринимателями. Основная цель – избежать перехода на общую систему налогообложения (ОСНО), где налоговая нагрузка значительно выше.
В мае 2023 года Митрошина официально заявила, что погасила все налоги и выплатила в бюджет 137 миллионов рублей. Казалось бы, конфликт исчерпан, но через год она оказалась под арестом с новым обвинением – ст. 174.1 УК РФ (Легализация доходов, полученных преступным путем).
Почему налоговая амнистия не спасает от уголовного дела?
На первый взгляд, логика проста: если предприниматель возместил государству все долги, то какие могут быть претензии? Однако тут вступает в игру вторая статья (174.1 УК РФ), которая действует независимо от первой.
Разберем, как это работает:
Статья 198 УК РФ (уклонение от налогов) фиксирует сам факт неуплаты налогов.
Статья 174.1 УК РФ (отмывание денег) наказывает за использование укрытых от налогов средств – например, на покупку недвижимости, автомобилей, инвестиций.
Фактически это две разные схемы обвинения:
Первая статья – уклонение от налогов, то есть преступление уже совершено.
Вторая статья – последующее использование этих денег, которое делает их «легальными».
Как работает статья 174.1 УК РФ
Ключевая особенность статьи 174.1 УК РФ – отсутствие минимального порога суммы.
То есть даже если человек потратил относительно небольшие деньги, но происхождение этих средств не подтверждено законным путем, дело можно возбудить.
Для сравнения:
В статье 174 УК РФ (отмывание чужих преступных доходов) есть порог 250 тысяч рублей – именно с этой суммы начинается уголовная ответственность.
В статье 174.1 УК РФ (отмывание своих нелегальных доходов) такого порога нет.
То есть можно не доплатить 100 тысяч налогов, купить на эти деньги машину – и уже подпадать под эту статью.
Почему дело Митрошиной – тревожный звоночек для бизнеса
Дело Александры Митрошиной – не исключение, а закономерность. До нее в аналогичной ситуации оказались Валерия Чекалина (Лерчек) и Елена Блиновская.
Что объединяет эти дела?
Оптимизация налогов через ИП – все они использовали ИП для распределения доходов и сохранения налоговых льгот.
Добровольное погашение долгов не спасло – они выплатили государству все недоимки, но это не остановило дальнейшие обвинения.
Силовой сценарий – дело не закончилось простым штрафом, а перешло в категорию уголовных дел с арестами и возможными тюремными сроками.
Особенность статьи 174.1 в том, что даже если бизнесмен добровольно вернул налоги по ст. 198 УК РФ, он все равно остается под ударом. Возврат налогов закрывает лишь первый вопрос – уклонение, но не снимает вопросы по легализации доходов.
Что ждет Митрошину?
Если судить по текущей практике, наказание может быть условным. Но если следствие докажет наличие организованной группы (аффилированных ИП), то реальный срок не исключен.
Наиболее вероятный сценарий – условный срок от двух до трех лет. Однако учитывая, что часть 4 ст. 174.1 УК РФ относится к тяжким преступлениям и имеет срок давности 10 лет, риски остаются высокими.
Выводы для бизнеса
Схемы с дроблением больше не работают – налоговая и силовые органы активно выявляют такие схемы.
Оптимизация налогов должна быть легальной – использование аффилированных ИП без реального разделения бизнеса = риск уголовного преследования.
Возврат налогов не гарантирует безопасность – если деньги были потрачены, даже спустя годы может последовать обвинение в легализации.
Нельзя расслабляться после выплат в бюджет – даже если бизнесмена признали виновным по налоговой статье и он все возместил, следствие может возбудить новое дело по ст. 174.1 УК РФ.
Дело Митрошиной показывает, что эпоха "серых" схем закончилась. Налоговая идет дальше: теперь вопрос стоит не только в возврате налогов, но и в том, как использовались укрытые средства. И если деньги не просто лежали на счету, а были вложены – шанс на новое дело по 174.1 возрастает в разы.
Вывод прост: пришла пора пересмотреть схемы оптимизации, пока не стало слишком поздно.
Комментарии1
Если гражданин получает зарплату в конверте или с доходов от сдачи в аренду квартиры не оплачивает НДФЛ, при этом все средства тратит на еду, это считается легализацией доходов полученных преступным путем? А на одежду и бытовую технику?