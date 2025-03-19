Клиент всегда прав? Как находить общий язык в сложных ситуациях

1. Нереалистичные ожидания.

Бывает, что клиент требует больше, чем возможно. Например, хочет пожизненное обслуживание бесплатно или возврат денег за использование продукта в течение нескольких лет. Такие запросы подрывают бизнес-модель, а значит, удовлетворять их нельзя.

2. Оскорбления, угрозы и манипуляции.

Есть клиенты, которые не разбираются в продукте, но уверены, что их обманули. Они не читают договор, но требуют невозможного. Или переходят на личности, угрожают и шантажируют. Уступать таким людям — значит показывать свою слабость.

Если компания терпит подобное поведение, она рискует потерять команду. Сотрудники не должны подвергаться агрессии и манипуляциям ради «клиентоориентированности». Если клиент переходит границы, ему можно отказать в обслуживании, сохранив уважение к себе.