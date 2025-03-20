Как выбрать выгодную ставку НДС на УСН в 2025 году?

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Так как же правильно выбрать ставку НДС?
Ключевые моменты, которые надо учесть
ФНС дала упрощенцам методические рекомендации по выбору ставки НДС. Главное правило: все зависит от структуры затрат и состава контрагентов.
Если у вас много входящего НДС (то есть поставщики работают с НДС и выставляют вам счета-фактуры) — выгоднее стандартные ставки. Так можно зачесть налог и снизить платежи в бюджет.
Если расходы без НДС (например, зарплаты, аренда у ИП без НДС, товары от поставщиков на упрощенке) — тогда пониженные ставки 5% и 7% действительно лучше.
Важно учитывать покупателей. Если клиенты в основном работают с НДС, им удобнее работать с вами, если вы начисляете налог по стандартным ставкам. Если же ваши покупатели в большинстве своем работают без НДС, им будет неважно, какую ставку вы выберете.
Преимущества и недостатки ставок НДС на УСН
🟢 Стандартные ставки (10% и 20%)
✅ Можно заявить вычет по входному НДС — это снижает сумму налога к уплате.
✅ Можно в любой момент перейти на пониженные ставки (если стандартные окажутся невыгодными).
❌ Высокая налоговая нагрузка, особенно для малого бизнеса.
❌ Нужно вести книги продаж и покупок, следить за счетами-фактурами, правильно оформлять вычеты.
🟡 Пониженные ставки (5% и 7%)
✅ Минимальный НДС к уплате — на первый взгляд кажется выгодным.
✅ Можно не вести книгу покупок, если нет вычетов с авансов.
❌ Нельзя заявлять вычеты по входному НДС.
❌ Отказаться от этих ставок можно только через 12 кварталов.
❌ Ограничение по нулевой ставке (например, гостиничный бизнес не сможет применять НДС 0%).
Как выбрать 5% или 7%?
📌 Если доходы до 60 млн руб. — можно работать без НДС (если не подпадаете под обязательное налогообложение).
📌 Если доходы от 60 млн до 250 млн руб. — применяется ставка 5%.
📌 Если доходы от 250 млн до 450 млн руб. — ставка 7%.
📌 Если доходы превысили 450 млн руб. — налог только по общим ставкам 10% и 20%.
Как принять решение?
Перед тем как выбрать ставку, ответьте на три вопроса:
Как устроены мои расходы? Если вы платите много входного НДС, вам выгодны стандартные ставки, иначе придется оплачивать налог из прибыли.
Как работают мои контрагенты? Если клиенты и поставщики работают с НДС, то стандартные ставки лучше. Если большинство на упрощенке без НДС, то пониженные.
Какие ставки мне реально выгодны? Проведите расчеты — иногда 20% с вычетами оказывается дешевле, чем 5% без них.
Выбор ставки НДС — не просто формальность. Ошибетесь — заплатите больше налогов, чем могли бы. Поэтому прежде чем делать выбор, проведите анализ и оцените все последствия.
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