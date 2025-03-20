Как выбрать выгодную ставку НДС на УСН в 2025 году?

ФНС дала упрощенцам методические рекомендации по выбору ставки НДС. Главное правило: все зависит от структуры затрат и состава контрагентов.

Если у вас много входящего НДС (то есть поставщики работают с НДС и выставляют вам счета-фактуры) — выгоднее стандартные ставки. Так можно зачесть налог и снизить платежи в бюджет.

Если расходы без НДС (например, зарплаты, аренда у ИП без НДС, товары от поставщиков на упрощенке) — тогда пониженные ставки 5% и 7% действительно лучше.

Важно учитывать покупателей. Если клиенты в основном работают с НДС, им удобнее работать с вами, если вы начисляете налог по стандартным ставкам. Если же ваши покупатели в большинстве своем работают без НДС, им будет неважно, какую ставку вы выберете.