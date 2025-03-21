Как нарваться на внеплановую выездную проверку налоговой

1. У вас подозрительно низкая налоговая нагрузка

Налоговая не работает наугад. Она собирает аналитику по каждой отрасли, знает, какая налоговая нагрузка считается нормой, и прекрасно видит тех, кто пытается её занизить. Если вы слишком «оптимизировали» налоги — ждите вопросов.

2. Несколько лет подряд у вас убытки

В отчётах убытки, а бизнес как-то работает. Подозрительно, правда? Для налоговой — тоже. Если компания годами «в минусе», но при этом продолжает функционировать, у инспекторов появится законный интерес: а не спрятана ли где-то прибыль?

3. У вас слишком большие налоговые вычеты

Если по НДС за квартал у вас набегают слишком крупные вычеты, налоговики это заметят. Их интересует не только сама сумма, но и её соотношение с выручкой. Есть риск, что скоро вам зададут неприятные вопросы.

4. Ваши расходы растут быстрее, чем доходы

Допустим, компания год назад зарабатывала 10 млн и тратила 5 млн, а теперь зарабатывает 12 млн, но тратит уже 10 млн. Почему расходы так раздулись? Если такой тренд продолжается, налоговая может решить, что прибыль намеренно «съедается» для ухода от налогов.

5. Вы платите сотрудникам подозрительно мало

Есть средний уровень зарплат в вашей отрасли. И если ваша компания платит сотрудникам в 2-3 раза меньше, чем принято, налоговая может заподозрить конвертные выплаты и доначислить налоги.

6. Вы стабильно работаете на грани лимитов спецрежимов

Если компания на УСН постоянно приближается к лимиту по выручке, а количество сотрудников вот-вот превысит допустимое — это вызывает вопросы. Не намеренно ли вы сдерживаете рост, чтобы не слететь на общий режим?

7. Ваши доходы и расходы подозрительно совпадают

Если ИП на УСН или ОСН показывает в декларации почти равные доходы и расходы, это выглядит странно. Такой подход позволяет уменьшить налоговую базу, но если цифры слишком идеально совпадают — налоговики это заметят.

8. Ваши сделки напоминают «цепочки перекупщиков»

Когда налоговая видит, что товар или услуга проходят через длинную цепочку посредников без логичного объяснения — это первый сигнал о возможных серых схемах. Никакой деловой цели — только налоговая оптимизация. И такие случаи очень любят проверять.

9. Вы игнорируете запросы налоговой

Вам пришло уведомление о расхождениях в декларации, но вы не ответили? Поздравляем, налоговая сделает выводы сама. А они вам вряд ли понравятся.

10. Вы слишком часто меняете юридический адрес

Раньше смена юрадреса была обычным делом, но сейчас налоговики контролируют этот процесс. Если компания раз за разом переезжает из одной налоговой в другую, это вызывает подозрения.

11. Ваша рентабельность не соответствует статистике

Если у конкурентов по рынку рентабельность 10-15%, а у вас внезапно 1% — налоговая заинтересуется. Почему у всех как у всех, а у вас «особенная экономика»?