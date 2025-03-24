Освобождение от уплаты НДС сохранили:

✅ Бизнес на спецрежимах: Патент, АУСН, НПД.

✅ УСН с определённым уровнем дохода: если за 2024 год выручка не превысила 60 млн рублей, НДС платить не нужно.

✅ Компании на ЕСХН: формально они должны платить НДС, но могут получить освобождение по ст. 145 НК РФ.

✅ Компании на ОСНО в двух случаях:

— если за последний квартал выручка не превысила 2 млн рублей (исключение — торговля подакцизными товарами),

— если компания ведёт льготные операции, не облагаемые НДС (ст. 149 НК РФ).