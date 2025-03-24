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Кому НДС не грозит
Освобождение от уплаты НДС сохранили:
✅ Бизнес на спецрежимах: Патент, АУСН, НПД.
✅ УСН с определённым уровнем дохода: если за 2024 год выручка не превысила 60 млн рублей, НДС платить не нужно.
✅ Компании на ЕСХН: формально они должны платить НДС, но могут получить освобождение по ст. 145 НК РФ.
✅ Компании на ОСНО в двух случаях:
— если за последний квартал выручка не превысила 2 млн рублей (исключение — торговля подакцизными товарами),
— если компания ведёт льготные операции, не облагаемые НДС (ст. 149 НК РФ).
НДС-льготы для отдельных операций
Некоторые виды деятельности в принципе освобождены от НДС. Например:
✔ продажа медицинских товаров и услуг,
✔ перевозка пассажиров общественным транспортом (кроме такси),
✔ продажа франшиз,
✔ услуги общепита (если компания соответствует определённым критериям).
С 2024 года ресторанам и кафе, чтобы не платить НДС, нужно соответствовать трём условиям:
1️⃣ Доходы до 2 млрд рублей в год.
2️⃣ Минимум 70% выручки — от общепита.
3️⃣ Средняя зарплата в компании не ниже среднеотраслевого уровня по региону.
Если условия соблюдены — НДС не платят.
«Без НДС» или ставка 0%: в чём разница?
Часто в документах встречаются две похожие фразы, но их путают:
🔹 «Без НДС» — это когда компания вообще не является плательщиком НДС или временно освобождена от налога (ст. 145 НК РФ).
🔹 Ставка НДС 0% — это если компания должна платить НДС, но конкретная операция облагается по нулевой ставке (чаще всего это экспортные сделки).
Чтобы применить ставку 0%, бизнес должен подтвердить это документами. Если не предоставить подтверждение в течение 180 дней, ФНС начислит НДС по ставке 10% или 20%.
Как УСН могут избежать НДС в 2025 году
Хотя с 2025 года упрощёнцев обязали платить НДС, некоторые из них всё же могут его не платить:
✔ Если выручка за 2024 год не превысила 60 млн рублей.
✔ Если компания или ИП зарегистрировались в 2025 году — они сразу получают освобождение.
Важно: освобождение работает автоматически, подавать уведомление не нужно. Налоговики сами проверяют лимит по данным из деклараций по УСН.
Но если выручка превысила 60 млн — с 1 числа следующего месяца начинается обязанность платить НДС (пп. г п. 1 ст. 2 закона № 176-ФЗ).
В каких случаях НДС всё равно придётся платить?
Некоторые компании даже при освобождении от налога всё равно остаются плательщиками НДС:
⚠ Когда работают как налоговые агенты (ст. 161 НК РФ).
⚠ Когда ведут общий учёт по инвестиционным договорам.
⚠ Когда платят импортный НДС (п. 3 ст. 145 НК РФ).
⚠ Когда сами выставляют покупателям счета-фактуры с НДС (пп. 1 п. 5 ст. 173 НК РФ).
Частые вопросы по НДС на УСН
🔹 Должны ли упрощенцы, освобождённые от НДС, выставлять счета-фактуры?
Нет, если у компании есть освобождение, то счета-фактуры она не обязана выставлять (п. 2 ст. 2 закона № 362-ФЗ).
🔹 Как считается лимит 60 млн рублей для освобождения?
Доходы считаются по кассовому методу, то есть учитываются только фактически полученные деньги.
🔹 Что если ИП совмещает УСН и ПСН?
Тогда доходы по обоим режимам суммируются, и если в сумме выходит более 60 млн, НДС платить придётся.
🔹 Что делать, если лимит 60 млн превышен?
С 1 числа следующего месяца нужно начать платить НДС в общем порядке.
Вывод
Разобраться в новых правилах НДС — дело непростое, но если бизнес попадает под освобождение, важно контролировать лимиты и правильно оформлять документы.
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