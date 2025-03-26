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В данном материале разобраны ключевые виды отчетности, которые необходимо сдавать в зависимости от системы налогообложения, а также дополнительные требования для предпринимателей с наемными сотрудниками.
1. От чего зависит состав налоговой отчетности
Объем отчетности, который необходимо сдавать селлерам, зависит от следующих факторов:
Системы налогообложения
Наличия сотрудников (включая трудовые договоры и договоры ГПХ без статуса самозанятого)
Наиболее распространенные налоговые режимы среди селлеров:
Система налогообложения
Основные особенности
ОСН (общая система налогообложения)
Подходит для крупных селлеров, имеющих значительные расходы, требующие учета для налоговых вычетов
УСН (упрощенная система налогообложения)
Оптимальный вариант для большинства продавцов, сниженная налоговая нагрузка
АУСН (автоматизированная упрощенная система налогообложения)
Упрощенный вариант УСН, не требует сдачи отчетности, но имеет ограничения
ПСН (патентная система налогообложения)
Используется для небольших розничных продаж
ЕСХН (единый сельскохозяйственный налог)
Применяется для производителей сельхозпродукции
НПД (налог на профессиональный доход)
Подходит самозанятым, но не позволяет нанимать сотрудников
Каждый режим имеет собственный перечень отчетов, которые необходимо сдавать в налоговую инспекцию.
2. Отчетность для ИП на УСН
ИП на упрощенной системе налогообложения (УСН) должны сдавать следующие виды отчетности:
Уведомления о списании авансовых платежей (сроки: 25 апреля, 25 июля, 25 октября)
Декларация по УСН (раз в год, до 25 апреля следующего года)
Книга учета доходов и расходов (КУДиР) (не сдается в налоговую, но ведется на случай проверки)
Декларация по НДС (если доход за год превысил 60 млн руб.)
Книги покупок и продаж по НДС (если превышен порог 60 млн руб.)
Для плательщиков НДС также обязательна сдача декларации по НДС (до 25 апреля, 25 июля, 25 октября и 25 января).
3. Отчетность для ИП на ОСН
Селлеры, работающие на общей системе налогообложения (ОСН), обязаны сдавать:
Уведомления на списание авансовых платежей по НДФЛ (25 апреля, 25 июля, 25 октября)
Декларацию 3-НДФЛ (ежегодно до 30 апреля)
Декларацию по НДС (ежеквартально, до 25 апреля, 25 июля, 25 октября, 25 января)
Книгу учета доходов и расходов (по запросу налоговой)
Книги покупок и продаж по НДС (по запросу налоговой)
При наличии сотрудников также необходимо сдавать отчетность по страховым взносам.
4. Отчетность на АУСН
На автоматизированной упрощенной системе налогообложения (АУСН) декларации сдавать не нужно. Вся отчетность ведется автоматически через систему налоговой службы.
5. Отчетность на патентной системе налогообложения (ПСН)
На патенте (ПСН) налоговая отчетность отсутствует, но необходимо вести книгу учета доходов.
6. Отчетность на ЕСХН
Селлеры на едином сельскохозяйственном налоге (ЕСХН) обязаны сдавать:
Уведомление о списании авансового платежа за полугодие (до 25 июля)
Декларацию по ЕСХН (до 25 марта следующего года)
Декларацию по НДС (если не оформлено освобождение, до 25 апреля, 25 июля, 25 октября, 25 января)
Книгу учета доходов и расходов (по запросу налоговой)
7. Отчетность для самозанятых (НПД)
Самозанятые (НПД) не сдают налоговую отчетность. Все налоги рассчитываются автоматически через приложение «Мой налог».
8. Отчетность по сотрудникам
Если у селлера есть сотрудники, необходимо сдавать:
Расчет по страховым взносам (РСВ)
Отчет 6-НДФЛ
Персонифицированные сведения (СЗВ-ТД, СЗВ-СТАЖ)
ЕФС-1 (сдается в Социальный фонд в день приема сотрудника)
На АУСН практически вся отчетность по сотрудникам отсутствует.
9. Как подавать отчетность
Подавать налоговую отчетность можно:
Через личный кабинет налогоплательщика
Через банк с онлайн-бухгалтерией
Через платные системы электронного документооборота (ЭДО)
Лично в налоговую (при численности сотрудников до 100 человек)
Без уведомления о списании налоговая не сможет учесть платеж и начислит пени.
10. Итоговый чек-лист
✅ ИП на УСН: декларация по УСН, КУДиР, при доходе более 60 млн руб. – декларация по НДС и книги покупок и продаж
✅ ИП на ОСН: декларация 3-НДФЛ, декларация по НДС, КУДиР, книги покупок и продаж
✅ ИП на АУСН и самозанятые: отчетность не требуется
✅ ИП на патенте: налоговых отчетов нет, но ведется книга учета доходов
✅ ИП на ЕСХН: декларация по ЕСХН, КУДиР, при уплате НДС – декларация по НДС
✅ Сотрудники: обязательные отчеты в налоговую и социальные фонды
Грамотное ведение отчетности снижает налоговые риски и минимизирует вероятность штрафов. Рекомендуется использовать сервисы онлайн-бухгалтерии для автоматизации процесса.
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