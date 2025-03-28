Как сдавать новую декларацию по НДС в 2025 году: разбор всех изменений

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Кто теперь платит НДС
В 2025 году ФНС серьезно расширила круг плательщиков НДС. Теперь к ним относятся:
✅ Компании и ИП на ОСНО — здесь без изменений, налог был и остается.
✅ Компании и ИП на УСН — с 2025 года большинство упрощенцев тоже должны платить НДС.
✅ Компании и ИП на ЕСХН — если не подали заявление на освобождение от НДС, то платят налог.
Освобождение от НДС возможно, но не для всех
Если вы на УСН и ваш годовой доход не превышает 60 млн рублей, то автоматически освобождаетесь от НДС (п. 1 ст. 145 НК РФ). Однако это освобождение не работает в двух случаях:
если упрощенец выступает налоговым агентом по НДС;
если ввозит в Россию товары из-за рубежа.
Тем, кто освобожден, не нужно выставлять счета-фактуры, сдавать декларацию и вести книги покупок и продаж.
Каким приказом утверждена новая форма декларации
Изменения закреплены Приказом ФНС от 05.11.2024 № ЕД-7-3/989@. Документ вступил в силу 17 февраля 2025 года, и теперь компании обязаны отчитываться по новой форме.
Когда нужно сдавать отчет по новым правилам
Первая декларация по новым правилам подается за I квартал 2025 года. Срок — до 25 апреля 2025 года.
Что изменилось в декларации по НДС?
Изменений много, и они касаются не только формы, но и структуры отчетности.
1. Обновленный титульный лист
Теперь в блоке "Подтверждаю достоверность сведений" убрали поля для указания представителя налогоплательщика.
Поле "Документ, подтверждающий полномочия" теперь заполняется GUID электронной доверенности.
Поле "Контактный телефон" теперь указывается без пробелов, скобок и дефисов, только цифры и код города.
2. Новые коды операций (КВО) в книге покупок
Добавили коды для сделок с цифровыми активами и международными операциями.
Изменился перечень операций с нулевой ставкой НДС.
3. Раздел 2 — теперь заполняют налоговые агенты
Раздел включает операции с цифровыми финансовыми активами (ЦФА), а также сделки через электронные площадки.
4. Раздел 3 — новые ставки НДС
ФНС ввела новые ставки НДС, которые теперь нужно учитывать в отчетности:
Ставка НДС
Применение
7%
Новая ставка для ряда товаров
5%
Применяется в отдельных случаях
16,67%
Расчетная ставка для определенных операций
9,09%
Альтернативная расчетная ставка
7/107
Специальная расчетная ставка
5/105
Специальная расчетная ставка
Также убрали строки 045, 046 и 109, а в строке 120 теперь указывается сумма НДС, уплаченная российским посредником.
5. Раздел 7 — новые правила заполнения
Теперь графы 3 и 4 заполняются только в отношении операций, отраженных в графах 1 и 2. Если в графе 2 данных нет, графы 3 и 4 не заполняются.
6. Раздел 9 — изменения в книге продаж
Из-за новых ставок НДС добавили новые строки для работы с ними. Теперь там появились строки 181, 182, 211, 212, 241, 242, 271, 272.
7. Раздел 12 — новый код операции
Добавили строку 010 "Код вида операции", которая раньше отсутствовала.
Как работать с новыми кодами видов операций (КВО)?
ФНС обновила коды для книги покупок. Если раньше книга покупок за 1 квартал не включала последние 4 новых КВО, теперь они добавлены:
КВО
Описание
45
Вычет НДС, уплаченный налоговым агентом за услуги иностранных организаций
46
НДС, уплаченный комиссионером при ввозе товаров из ЕАЭС
48
Вычет НДС, уплаченного в бюджет Беларуси
49
Вычет НДС, уплаченного в бюджет Казахстана
50
Вычет НДС, уплаченного в бюджет Армении
51
Вычет НДС, уплаченного в бюджет Кыргызстана
Эти коды обязательны, если компания торгует с партнерами из ЕАЭС или работает с маркетплейсами.
Какие контрольные соотношения теперь действуют?
ФНС изменила контрольные соотношения (КС), чтобы учесть обновленную декларацию. Новые КС опубликованы в письме ФНС от 05.02.2025 № СД-4-3/1064@.
Логика осталась прежней, но теперь налоговики будут:
проверять новые ставки НДС в отчетности;
выявлять расхождения в данных книги покупок и книги продаж;
анализировать цифровые активы и сделки через ЭТП.
Вывод: что делать бизнесу?
✅ Если работаете на УСН — следите за лимитом 60 млн. Превысили? Готовьтесь платить НДС.
✅ Обновите учетные системы — новые ставки, коды и разделы требуют корректировок.
✅ Проверяйте контрольные соотношения — налоговики теперь сравнивают данные за три года.
✅ Если работаете с ЕАЭС или маркетплейсами, используйте новые коды КВО.
С каждым годом НДС становится сложнее, и налоговая поджимает контроль. Подготовьтесь к новым требованиям заранее, чтобы избежать блокировки счетов и штрафов.
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