Как сдавать новую декларацию по НДС в 2025 году: разбор всех изменений

✅ Компании и ИП на ОСНО — здесь без изменений, налог был и остается. ✅ Компании и ИП на УСН — с 2025 года большинство упрощенцев тоже должны платить НДС. ✅ Компании и ИП на ЕСХН — если не подали заявление на освобождение от НДС, то платят налог.

В 2025 году ФНС серьезно расширила круг плательщиков НДС. Теперь к ним относятся:

Если вы на УСН и ваш годовой доход не превышает 60 млн рублей, то автоматически освобождаетесь от НДС (п. 1 ст. 145 НК РФ). Однако это освобождение не работает в двух случаях:

если упрощенец выступает налоговым агентом по НДС ;

если ввозит в Россию товары из-за рубежа.

Тем, кто освобожден, не нужно выставлять счета-фактуры, сдавать декларацию и вести книги покупок и продаж.