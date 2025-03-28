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НДС

Как сдавать новую декларацию по НДС в 2025 году: разбор всех изменений

ФНС снова усложнила жизнь бизнесу. С 2025 года декларация по НДС изменилась, причем не только технически, но и концептуально. Появились новые ставки, коды операций, и даже порядок заполнения отдельных разделов. Разбираемся, что именно поменялось, кто теперь должен сдавать декларацию и как правильно ее оформить, чтобы налоговая не заблокировала счета.

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Кто теперь платит НДС

В 2025 году ФНС серьезно расширила круг плательщиков НДС. Теперь к ним относятся:

Компании и ИП на ОСНО — здесь без изменений, налог был и остается.
Компании и ИП на УСН — с 2025 года большинство упрощенцев тоже должны платить НДС.
Компании и ИП на ЕСХН — если не подали заявление на освобождение от НДС, то платят налог.

Освобождение от НДС возможно, но не для всех

Если вы на УСН и ваш годовой доход не превышает 60 млн рублей, то автоматически освобождаетесь от НДС (п. 1 ст. 145 НК РФ). Однако это освобождение не работает в двух случаях:

  • если упрощенец выступает налоговым агентом по НДС;

  • если ввозит в Россию товары из-за рубежа.

Тем, кто освобожден, не нужно выставлять счета-фактуры, сдавать декларацию и вести книги покупок и продаж.

Каким приказом утверждена новая форма декларации

Изменения закреплены Приказом ФНС от 05.11.2024 № ЕД-7-3/989@. Документ вступил в силу 17 февраля 2025 года, и теперь компании обязаны отчитываться по новой форме.

Когда нужно сдавать отчет по новым правилам

Первая декларация по новым правилам подается за I квартал 2025 года. Срок — до 25 апреля 2025 года.

Что изменилось в декларации по НДС?

Изменений много, и они касаются не только формы, но и структуры отчетности.

1. Обновленный титульный лист

  • Теперь в блоке "Подтверждаю достоверность сведений" убрали поля для указания представителя налогоплательщика.

  • Поле "Документ, подтверждающий полномочия" теперь заполняется GUID электронной доверенности.

  • Поле "Контактный телефон" теперь указывается без пробелов, скобок и дефисов, только цифры и код города.

2. Новые коды операций (КВО) в книге покупок

  • Добавили коды для сделок с цифровыми активами и международными операциями.

  • Изменился перечень операций с нулевой ставкой НДС.

3. Раздел 2 — теперь заполняют налоговые агенты

  • Раздел включает операции с цифровыми финансовыми активами (ЦФА), а также сделки через электронные площадки.

4. Раздел 3 — новые ставки НДС

ФНС ввела новые ставки НДС, которые теперь нужно учитывать в отчетности:

Ставка НДС

Применение

7%

Новая ставка для ряда товаров

5%

Применяется в отдельных случаях

16,67%

Расчетная ставка для определенных операций

9,09%

Альтернативная расчетная ставка

7/107

Специальная расчетная ставка

5/105

Специальная расчетная ставка

Также убрали строки 045, 046 и 109, а в строке 120 теперь указывается сумма НДС, уплаченная российским посредником.

5. Раздел 7 — новые правила заполнения

Теперь графы 3 и 4 заполняются только в отношении операций, отраженных в графах 1 и 2. Если в графе 2 данных нет, графы 3 и 4 не заполняются.

6. Раздел 9 — изменения в книге продаж

Из-за новых ставок НДС добавили новые строки для работы с ними. Теперь там появились строки 181, 182, 211, 212, 241, 242, 271, 272.

7. Раздел 12 — новый код операции

Добавили строку 010 "Код вида операции", которая раньше отсутствовала.

Как работать с новыми кодами видов операций (КВО)?

ФНС обновила коды для книги покупок. Если раньше книга покупок за 1 квартал не включала последние 4 новых КВО, теперь они добавлены:

КВО

Описание

45

Вычет НДС, уплаченный налоговым агентом за услуги иностранных организаций

46

НДС, уплаченный комиссионером при ввозе товаров из ЕАЭС

48

Вычет НДС, уплаченного в бюджет Беларуси

49

Вычет НДС, уплаченного в бюджет Казахстана

50

Вычет НДС, уплаченного в бюджет Армении

51

Вычет НДС, уплаченного в бюджет Кыргызстана

Эти коды обязательны, если компания торгует с партнерами из ЕАЭС или работает с маркетплейсами.

Какие контрольные соотношения теперь действуют?

ФНС изменила контрольные соотношения (КС), чтобы учесть обновленную декларацию. Новые КС опубликованы в письме ФНС от 05.02.2025 № СД-4-3/1064@.

Логика осталась прежней, но теперь налоговики будут:

  • проверять новые ставки НДС в отчетности;

  • выявлять расхождения в данных книги покупок и книги продаж;

  • анализировать цифровые активы и сделки через ЭТП.

Вывод: что делать бизнесу?

Если работаете на УСН — следите за лимитом 60 млн. Превысили? Готовьтесь платить НДС.
Обновите учетные системы — новые ставки, коды и разделы требуют корректировок.
Проверяйте контрольные соотношения — налоговики теперь сравнивают данные за три года.
Если работаете с ЕАЭС или маркетплейсами, используйте новые коды КВО.

С каждым годом НДС становится сложнее, и налоговая поджимает контроль. Подготовьтесь к новым требованиям заранее, чтобы избежать блокировки счетов и штрафов.

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Коммерческая Тайна

Коммерческая Тайна

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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