НДС для упрощенцев в 2025: что происходит и к чему готовиться?

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Кому НДС можно не платить?
Не всем придется сразу же вливаться в новую систему. Если в 2024 году ваш доход не превысил 60 млн рублей, то в 2025 году вы автоматически освобождаетесь от уплаты НДС. Исключение: если у вас было совмещение с ПСН, тогда плюсуется и этот доход.
Но тут важно понимать: стоит только в 2025 году превысить порог в 60 млн рублей — и всё, вылет из освобождения с первого числа следующего месяца.
Кстати, уведомлять налоговую об освобождении не нужно — оно срабатывает само по себе.
Как работать с НДС, если освобождение есть?
Для бизнеса, который не попал под обязательную уплату НДС, всё остается как было:
— в договорах ничего менять не нужно,
— в чеках, накладных и актах НДС не выделяем,
— счета-фактуры можно не выставлять,
— декларацию по НДС сдавать не нужно.
Но есть исключение: если ввозите товары из ЕАЭС или выступаете налоговым агентом, то платить НДС придется.
Как сохранить освобождение от НДС в 2026 году?
Очень просто: не превышать доход в 60 млн рублей.
Но! Если налоговая заподозрит дробление бизнеса (например, вы специально раздробили компанию на несколько юрлиц, чтобы не перескочить порог), они сложат доходы всех компаний, признают схему незаконной и доначислят НДС, пени и штрафы.
Здесь стоит вспомнить налоговую амнистию за дробление бизнеса, которая действует с июля 2024. Если добровольно признаться в дроблении, можно избежать доначислений.
Что делать, если платить НДС все же придется?
Если доход превысил 60 млн рублей, начинается уже серьезная налоговая жизнь. В работу добавляются:
— Счета-фактуры и УПД с выделенным НДС,
— Книги покупок и продаж,
— Декларация по НДС (раз в квартал, строго в электронной форме),
— Налоговые платежи (разбиваются на три месяца после квартала).
Допустим, за первый квартал 2025 года у вас к уплате 6 млн рублей НДС. Тогда схема такая:
— Декларацию сдать до 25 апреля,
— Заплатить по 2 млн рублей до 28 апреля, мая и июня.
Можно платить досрочно, но позже — нельзя.
Что делать с переходящими договорами?
Если деньги пришли в 2024 году, а поставка — в 2025, то НДС платить не нужно.
Но если наоборот — договор подписан в 2024 году, а оплата и поставка в 2025, придется согласовывать допсоглашение с контрагентом:
— Либо цена остается той же, но НДС платите из своей прибыли. Это просто, но теряете деньги.
— Либо цена увеличивается на сумму НДС, и он ложится на клиента. Это выгоднее, но сложнее согласовать.
Если допсоглашение не подписали, налоговая заставит платить по первому варианту.
Как выбрать ставку НДС?
Все зависит от бизнеса:
— Если основные затраты — зарплата, а доля затрат с НДС небольшая (например, консалтинг, IT), выгоднее 5-7%.
— Если 60% и больше расходов облагаются НДС, лучше 20% или 10%, чтобы иметь право на вычеты.
Отдельная история с гостиничным бизнесом: если выбрать ставку 5% или 7%, то потеряется право применять нулевой НДС, что невыгодно.
Выбранную ставку нужно отразить в декларации по НДС.
Можно ли менять ставку НДС?
— Если выбрали общую ставку (20% или 10%), то можно перейти на специальную с начала любого квартала.
— Если выбрали 5%, то менять нельзя три года подряд (если только не выросли до 250 млн рублей).
— Если доход превысил 450 млн рублей, теряется и ставка, и УСН — придется переходить на ОСНО.
Вывод
В 2025 году упрощенка уже не будет такой «упрощенной». Освобождение от НДС сохраняется, но не для всех. Если попали под обязательную уплату, готовьтесь к новым обязанностям, дополнительным платежам и изменению расчетов с клиентами.
Самый важный совет: разберитесь со своей налоговой ситуацией заранее, чтобы не оказаться перед фактом и не схлопотать штрафы и доначисления.
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