НДС для упрощенцев в 2025: что происходит и к чему готовиться?

Не всем придется сразу же вливаться в новую систему. Если в 2024 году ваш доход не превысил 60 млн рублей, то в 2025 году вы автоматически освобождаетесь от уплаты НДС. Исключение: если у вас было совмещение с ПСН, тогда плюсуется и этот доход.

Но тут важно понимать: стоит только в 2025 году превысить порог в 60 млн рублей — и всё, вылет из освобождения с первого числа следующего месяца.

Кстати, уведомлять налоговую об освобождении не нужно — оно срабатывает само по себе.