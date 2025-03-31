Как платить (и не платить) налоги с переводов на карту в 2025 году

Переводы с карты на карту — это уже не просто удобство, а новая головная боль для налогоплательщиков. В 2025 году налоговики ужесточили контроль за поступлениями, а значит, пора разобраться, какие переводы считаются доходом и облагаются налогом, а какие можно получать без последствий.

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Когда платить налог?

Если деньги на карту — это оплата за услуги, аренду или продажу имущества, налог платить придется. Даже если перевод приходит от физлица. Особенно если сумма внушительная, а поступления регулярные.

Вот что облагается налогом:

— доход от аренды жилья или авто;

— поступления за услуги (репетиторство, ремонт, дизайн, маникюр и т. д.);

— продажа имущества (машина, квартира, техника и т. д.), если владели им менее 3–5 лет;

— проценты по займам.

Если деньги приходят от компании или ИП по договору, НДФЛ удержит сам работодатель. Но если платежи идут от частников — налог надо считать и платить самостоятельно.

Какие переводы не тронут?

Не все поступления на карту = доход. Вот что не облагается налогом:

— переводы от родственников, друзей и знакомых;

— возврат долга;

— пособия, пенсии, маткапитал;

— продажа недвижимости (если владели 3–5 лет и более);

— суммы менее 250 000 рублей от продажи машины (если продали единственный авто).

Также не считается доходом перевод ИП со счета бизнеса на личную карту. Деньги можно тратить без вопросов, но важно, чтобы сам бизнес платил налоги.

Что делать, если налоговики заинтересовались переводами?

Если инспекция запрашивает пояснения по платежу, главное — подтвердить, что деньги не являются доходом. Договор займа, выписка по счету или расписка помогут избежать проблем.

Если же доказать нечем, налог придется заплатить. За неуплату — штраф 20%, а если инспекция докажет умысел — 40%.

Контроль переводов с карты на карту будет только усиливаться. Налоговая уже изучает транзакции, банки передают данные, а подозрительные движения по счету могут привести к блокировке.

Как защитить себя? Следить за поступлениями, сохранять подтверждающие документы и не путать личные деньги с доходами от бизнеса.