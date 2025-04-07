Гайд: нарушения, с которыми вы живете каждый день (и за которые могут спросить в любой момент)

🔸 Делаем проводки по неподписанным сканам

Часто проводим документы по сканам, даже если на них нет подписи. Спешим, чтобы не сдавать уточненки.

⚠️ Риски: контрагент может позже прислать оригинал с другими реквизитами — придётся всё переделывать, сдавать уточненки, платить недоимку.

Даже сканы с подписями и печатями не всегда спасают.

Вывод: безопаснее работать по подписанным, но и это не панацея.