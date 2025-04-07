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Коммерческая Тайна
Обзоры для бухгалтера

Гайд: нарушения, с которыми вы живете каждый день (и за которые могут спросить в любой момент)

Некоторые действия стали для бизнеса и бухгалтеров рутиной. Мы делаем это ежедневно, ежеквартально, годами — потому что «все так делают». Но это не отменяет того факта, что всё перечисленное ниже — официально нарушения. Просто к ним все привыкли. А зря.

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🔸 Делаем проводки по неподписанным сканам

Часто проводим документы по сканам, даже если на них нет подписи. Спешим, чтобы не сдавать уточненки.

⚠️ Риски: контрагент может позже прислать оригинал с другими реквизитами — придётся всё переделывать, сдавать уточненки, платить недоимку.

Даже сканы с подписями и печатями не всегда спасают.

Вывод: безопаснее работать по подписанным, но и это не панацея.

🔸 Используем электронную подпись директора

Передача ЭП директором — это нарушение закона.

Если выяснится, что директор в день подписания отсутствовал (болел, был в отпуске или командировке), документ могут признать недействительным.

Вывод: подпись должна использоваться только лично, и только уполномоченным лицом.

🔸 Сами исправляем «мелкие» ошибки в документах

Кажется, что ничего страшного — подчистить цифру, дописать номер, если в остальном документ в порядке.

Но если экземпляров два, а поправки только в одном — он не пройдёт встречную проверку.

Вывод: если ошибка не мешает идентифицировать сделку, лучше оставить как есть. Если мешает — оформлять всё официально.

🔸 Не оформляем отгулы сотрудников

Кто-то уехал по делам, кто-то «на пару часов». Но в учёте сотрудник считается на рабочем месте.

⚠️ Если с ним в этот момент что-то случится, ответственность — на компании.

Вывод: оформить хотя бы заявление в свободной форме. Или оформить неполный день/неоплачиваемый отпуск.

🔸 Инвентаризация — для галочки

Проводим массовую ревизию за один день — для отчётности.

Но налоговая может признать это формальной проверкой, и сочтёт данные недостоверными.

Вывод: устанавливайте разумные сроки инвентаризации, особенно при больших объёмах.

🔸 Принимаем акты без расшифровок

Акты без подробностей — красная тряпка для проверяющих.

⚠️ ФНС вправе снять расходы, если непонятно, за что платили.

Что делать:

— запросить расшифровку у контрагента;

— оформить её у себя, с подписью исполнителей или бухсправкой.

🔸 Удерживаем алименты раз в месяц

После 2023 года НДФЛ удерживается с каждой выплаты, а по алиментам изменений не было.

Формально многие удерживают раз в месяц — как раньше. Но теперь это выглядит как нарушение.

Вывод: пересмотрите порядок удержания, чтобы избежать претензий.

🎯 Эти ошибки — не катастрофа, но каждая может стать основанием для штрафа, отказа в вычетах или даже налоговой претензии.

Если вы узнали в списке свою рутину — лучше заранее подумать, как застраховаться.

Информации об авторе

Коммерческая Тайна

Коммерческая Тайна

Бизнес -эксперт в Коммерческая тайна

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Комментарии

2
  • Татьяна
    Главный бухгалтер

    все верно, есть и еще множество мелких нарушений. Всегда думала, как застраховаться, придумала: увеличить штат сотрудников бухгалтерии. Увы, мою мысль, руководство не поддержало. P.S. принимаем штрафы без возмущений (от суммы конечно, не вопиющие)

    • Arhimed0
      Главный бухгалтер

      Всегда думала, как застраховаться, придумала: увеличить штат сотрудников бухгалтерии.

      Зайти с другой стороны - поменять всех работников участвующих (кто должен участвовать) в составлении и подписании всех документов, включая самих руководителей!

      Увы, мою мысль, руководство не поддержало. P

      может быть это руководство поддрежит?