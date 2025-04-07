Гайд: нарушения, с которыми вы живете каждый день (и за которые могут спросить в любой момент)

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🔸 Делаем проводки по неподписанным сканам
Часто проводим документы по сканам, даже если на них нет подписи. Спешим, чтобы не сдавать уточненки.
⚠️ Риски: контрагент может позже прислать оригинал с другими реквизитами — придётся всё переделывать, сдавать уточненки, платить недоимку.
Даже сканы с подписями и печатями не всегда спасают.
Вывод: безопаснее работать по подписанным, но и это не панацея.
🔸 Используем электронную подпись директора
Передача ЭП директором — это нарушение закона.
Если выяснится, что директор в день подписания отсутствовал (болел, был в отпуске или командировке), документ могут признать недействительным.
Вывод: подпись должна использоваться только лично, и только уполномоченным лицом.
🔸 Сами исправляем «мелкие» ошибки в документах
Кажется, что ничего страшного — подчистить цифру, дописать номер, если в остальном документ в порядке.
Но если экземпляров два, а поправки только в одном — он не пройдёт встречную проверку.
Вывод: если ошибка не мешает идентифицировать сделку, лучше оставить как есть. Если мешает — оформлять всё официально.
🔸 Не оформляем отгулы сотрудников
Кто-то уехал по делам, кто-то «на пару часов». Но в учёте сотрудник считается на рабочем месте.
⚠️ Если с ним в этот момент что-то случится, ответственность — на компании.
Вывод: оформить хотя бы заявление в свободной форме. Или оформить неполный день/неоплачиваемый отпуск.
🔸 Инвентаризация — для галочки
Проводим массовую ревизию за один день — для отчётности.
Но налоговая может признать это формальной проверкой, и сочтёт данные недостоверными.
Вывод: устанавливайте разумные сроки инвентаризации, особенно при больших объёмах.
🔸 Принимаем акты без расшифровок
Акты без подробностей — красная тряпка для проверяющих.
⚠️ ФНС вправе снять расходы, если непонятно, за что платили.
Что делать:
— запросить расшифровку у контрагента;
— оформить её у себя, с подписью исполнителей или бухсправкой.
🔸 Удерживаем алименты раз в месяц
После 2023 года НДФЛ удерживается с каждой выплаты, а по алиментам изменений не было.
Формально многие удерживают раз в месяц — как раньше. Но теперь это выглядит как нарушение.
Вывод: пересмотрите порядок удержания, чтобы избежать претензий.
🎯 Эти ошибки — не катастрофа, но каждая может стать основанием для штрафа, отказа в вычетах или даже налоговой претензии.
Если вы узнали в списке свою рутину — лучше заранее подумать, как застраховаться.
Комментарии2
все верно, есть и еще множество мелких нарушений. Всегда думала, как застраховаться, придумала: увеличить штат сотрудников бухгалтерии. Увы, мою мысль, руководство не поддержало. P.S. принимаем штрафы без возмущений (от суммы конечно, не вопиющие)
Зайти с другой стороны - поменять всех работников участвующих (кто должен участвовать) в составлении и подписании всех документов, включая самих руководителей!
может быть это руководство поддрежит?