Новый НДС для «упрощенцев»: главные ошибки, из-за которых уже теряют деньги

Почему «упрощенцы» в зоне риска

Все ИП и компании с доходом выше 60 млн обязаны впервые сдать декларацию по НДС до 25 апреля 2025 года. Они автоматически попадают в приоритет налогового контроля. Но под проверку попадут и те, кто:

сознательно занизил доход, чтобы остаться на УСН без НДС;

открыл несколько юрлиц/ИП для дробления выручки;

не перестроил налоговый учёт под новые реалии.

Даже при отсутствии умысла дробление может быть вменено, а выручка — консолидирована с последующим доначислением налогов и штрафов.