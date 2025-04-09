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Коммерческая Тайна
НДС на УСН

Новый НДС для «упрощенцев»: главные ошибки, из-за которых уже теряют деньги

С 1 января 2025 года бизнес на УСН обязан платить НДС, если доход за предшествующий налоговый период превысил 60 млн рублей. Это нововведение изменило подход к налоговому учёту для тысяч компаний. На практике уже выявлены типичные ошибки, риски и сложные случаи. Ниже — подробный разбор того, как «упрощенцы» адаптируются к новым требованиям.

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Кто стал плательщиком НДС

По данным Минфина РФ, только около 4% организаций и ИП на УСН имеют доход выше 60 млн рублей. Для них освобождение от уплаты НДС аннулируется автоматически — подавать отдельное уведомление не требуется. Масштаб реальных изменений можно будет оценить после представления:

  • годовой отчётности по УСН;

  • деклараций по НДС за I квартал 2025 года.

На что жалуется бизнес: главные сложности

Среди частых запросов со стороны компаний:

  • Является ли бизнес плательщиком НДС с 1 января 2025 года;

  • Какую ставку выгоднее выбрать — 5%, 7% или 20%;

  • Как корректно заполнить и сдать первую декларацию.

Переход на новый порядок требует:

  • оценки налоговой нагрузки;

  • учёта региональных ставок по УСН;

  • расчёта необходимости применения НДС-вычетов;

  • выбора между УСН и ОСНО на следующий год.

Важно: при выборе пониженной ставки 5% или 7% НДС, применять её необходимо минимум 12 последовательных кварталов. Также нельзя заявлять вычет по входящему НДС.

Типовые ошибки «упрощенцев»

Ошибки, выявленные в консультациях с бизнесом:

  • Неучёт выручки от необлагаемых операций при определении лимита 60 млн рублей;

  • Игнорирование совокупного дохода при совмещении режимов;

  • Заявление вычета по входящему НДС при пониженных ставках (5% или 7%);

  • Включение суммы с НДС в доход по УСН;

  • Начисление НДС с дебиторки по отгрузкам до 01.01.2025;

  • Отсутствие НДС по отгрузкам 2025 года при оплате, полученной в 2024 году;

  • Пропуск вычетов при возвратах, расторжении договора и возврате авансов;

  • Неверное применение пп. 8 п. 1 ст. 346.16 НК — включение начисленного НДС в расходы при ставке 15%;

  • Неиспользование вычета по остаткам товаров на 2024 год;

  • Игнорирование возможности вычета по расходам, не входящим в базу по УСН.

Почему «упрощенцы» в зоне риска

Все ИП и компании с доходом выше 60 млн обязаны впервые сдать декларацию по НДС до 25 апреля 2025 года. Они автоматически попадают в приоритет налогового контроля. Но под проверку попадут и те, кто:

  • сознательно занизил доход, чтобы остаться на УСН без НДС;

  • открыл несколько юрлиц/ИП для дробления выручки;

  • не перестроил налоговый учёт под новые реалии.

Даже при отсутствии умысла дробление может быть вменено, а выручка — консолидирована с последующим доначислением налогов и штрафов.

Проверка контрагентов: новая важность

С 2025 года ситуация меняется и для контрагентов. Если контрагент на УСН:

  • выбрал классическую ставку 20% или 10% — вы имеете право на вычет входного НДС;

  • выбрал специальную ставку (5% или 7%) — вычет принимается по заявленной ставке, только при корректной формулировке в счёт-фактуре или УПД.

Риск: если продавец не обновил документы после смены ставки, вычет невозможен. Уточнить режим контрагента — нельзя. Решение: налоговые оговорки в договорах, фиксирование цены с учётом НДС.

Риски и рекомендации

Основные угрозы:

  • Некорректное определение ставки НДС;

  • Ошибки в документах и формулировках договоров;

  • Отсутствие подготовки при смене режима контрагента;

  • Недостаточная информационная прозрачность;

  • Дробление и искусственное занижение оборота.

Что делать:

  • Проверить структуру группы компаний — есть ли риски дробления;

  • Пересмотреть налоговую архитектуру;

  • Оценить целесообразность вычета по НДС;

  • Зафиксировать режим контрагентов документально.

Переход на уплату НДС при УСН — это не просто формальность, а комплексная перестройка бизнес-процессов. Ошибки здесь оборачиваются не только штрафами, но и рисками утраты вычетов, увеличения налоговой нагрузки, конфликтами с контрагентами.

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Коммерческая Тайна

Коммерческая Тайна

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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