Новый НДС для «упрощенцев»: главные ошибки, из-за которых уже теряют деньги

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Кто стал плательщиком НДС
По данным Минфина РФ, только около 4% организаций и ИП на УСН имеют доход выше 60 млн рублей. Для них освобождение от уплаты НДС аннулируется автоматически — подавать отдельное уведомление не требуется. Масштаб реальных изменений можно будет оценить после представления:
годовой отчётности по УСН;
деклараций по НДС за I квартал 2025 года.
На что жалуется бизнес: главные сложности
Среди частых запросов со стороны компаний:
Является ли бизнес плательщиком НДС с 1 января 2025 года;
Какую ставку выгоднее выбрать — 5%, 7% или 20%;
Как корректно заполнить и сдать первую декларацию.
Переход на новый порядок требует:
оценки налоговой нагрузки;
учёта региональных ставок по УСН;
расчёта необходимости применения НДС-вычетов;
выбора между УСН и ОСНО на следующий год.
Важно: при выборе пониженной ставки 5% или 7% НДС, применять её необходимо минимум 12 последовательных кварталов. Также нельзя заявлять вычет по входящему НДС.
Типовые ошибки «упрощенцев»
Ошибки, выявленные в консультациях с бизнесом:
Неучёт выручки от необлагаемых операций при определении лимита 60 млн рублей;
Игнорирование совокупного дохода при совмещении режимов;
Заявление вычета по входящему НДС при пониженных ставках (5% или 7%);
Включение суммы с НДС в доход по УСН;
Начисление НДС с дебиторки по отгрузкам до 01.01.2025;
Отсутствие НДС по отгрузкам 2025 года при оплате, полученной в 2024 году;
Пропуск вычетов при возвратах, расторжении договора и возврате авансов;
Неверное применение пп. 8 п. 1 ст. 346.16 НК — включение начисленного НДС в расходы при ставке 15%;
Неиспользование вычета по остаткам товаров на 2024 год;
Игнорирование возможности вычета по расходам, не входящим в базу по УСН.
Почему «упрощенцы» в зоне риска
Все ИП и компании с доходом выше 60 млн обязаны впервые сдать декларацию по НДС до 25 апреля 2025 года. Они автоматически попадают в приоритет налогового контроля. Но под проверку попадут и те, кто:
сознательно занизил доход, чтобы остаться на УСН без НДС;
открыл несколько юрлиц/ИП для дробления выручки;
не перестроил налоговый учёт под новые реалии.
Даже при отсутствии умысла дробление может быть вменено, а выручка — консолидирована с последующим доначислением налогов и штрафов.
Проверка контрагентов: новая важность
С 2025 года ситуация меняется и для контрагентов. Если контрагент на УСН:
выбрал классическую ставку 20% или 10% — вы имеете право на вычет входного НДС;
выбрал специальную ставку (5% или 7%) — вычет принимается по заявленной ставке, только при корректной формулировке в счёт-фактуре или УПД.
Риск: если продавец не обновил документы после смены ставки, вычет невозможен. Уточнить режим контрагента — нельзя. Решение: налоговые оговорки в договорах, фиксирование цены с учётом НДС.
Риски и рекомендации
Основные угрозы:
Некорректное определение ставки НДС;
Ошибки в документах и формулировках договоров;
Отсутствие подготовки при смене режима контрагента;
Недостаточная информационная прозрачность;
Дробление и искусственное занижение оборота.
Что делать:
Проверить структуру группы компаний — есть ли риски дробления;
Пересмотреть налоговую архитектуру;
Оценить целесообразность вычета по НДС;
Зафиксировать режим контрагентов документально.
Переход на уплату НДС при УСН — это не просто формальность, а комплексная перестройка бизнес-процессов. Ошибки здесь оборачиваются не только штрафами, но и рисками утраты вычетов, увеличения налоговой нагрузки, конфликтами с контрагентами.
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