Как адаптировать бизнес к новой реальности

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Маркетинг больше не про креативные слоганы и массированную рекламу.

Это про гибкость, аналитику, эмпатию и быструю реакцию. И если раньше можно было годами не менять стратегию, то теперь это приговор.

Рынок не просто изменился. Он переходит в режим турбулентности по умолчанию, и старые схемы в нём больше не работают.

Те, кто продолжает «продавать как в 2015-м», уже теряют аудиторию и бюджеты. Клиент сегодня — это не «целевая группа». Это конкретный человек. С конкретным опытом, болью, привычками и ожиданиями.

Готовы к реальности? Тогда начнем.