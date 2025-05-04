Как адаптировать бизнес к новой реальности

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Маркетинг больше не про креативные слоганы и массированную рекламу.
Это про гибкость, аналитику, эмпатию и быструю реакцию. И если раньше можно было годами не менять стратегию, то теперь это приговор.
Рынок не просто изменился. Он переходит в режим турбулентности по умолчанию, и старые схемы в нём больше не работают.
Те, кто продолжает «продавать как в 2015-м», уже теряют аудиторию и бюджеты. Клиент сегодня — это не «целевая группа». Это конкретный человек. С конкретным опытом, болью, привычками и ожиданиями.
Готовы к реальности? Тогда начнем.
Почему перестраиваться жизненно важно
Рынок меняется. Не завтра — уже вчера.
То, что ещё недавно работало, сегодня сжигает бюджеты. Появляются новые платформы, тренды, модели поведения. Вы не можете себе позволить «пропустить волну» — иначе за вас это сделает конкурент.
Есть компании, которые боятся отпускать старое. Десять лет работали «по схеме» — и боятся экспериментировать. Пока они тормозят — другие меняют подходы и получают вашу долю.
Адаптация требует не паники, а здравого смысла, анализа и смелости. Смотрите, как это делают те, кто выжил в самых сложных условиях.
Кейс: как La Redoute вытащили бизнес в пандемию
В 2020-м маркетплейс La Redoute оказался в ситуации, где старые офферы перестали работать. И вместо того, чтобы биться в истерике, они включили голову и изменили стратегию.
Что они сделали:
✔ Сделали акцент на уют, дом и комфорт — домашняя одежда, мебель, аксессуары.
✔ Резко сузили таргетинг — женщины, особенно мамы с детьми до 12 лет.
✔ Упор на приложение — удвоили количество покупок через него.
✔ Стимулировали спрос — запустили точечные акции и скидки.
Результат:
– CPO на минимуме,
– покупки в приложении ×2,
– приток новых клиентов стабилен.
И это — во время кризиса.
План адаптации: как перестроиться без потерь
1. Цифры — ваш прицел
Забудьте про маркетинг «по чуйке».
Работайте на базе аналитики: что продается, в какой канал утекают деньги, где клиент отваливается.
Данные = ориентиры. Без них вы в тумане.
2. Глубокая персонализация
«Мужчины 30+» и «женщины 25–40» — это мусорная сегментация.
Нужно понимать, что человек купил, что добавил в корзину, что просматривал, где вышел из воронки.
Прогнозируйте его поведение, предлагайте ему то, что он хочет сейчас.
3. Связать все каналы в единую систему
Клиент видит рекламу в соцсетях, заходит на сайт, скачивает приложение и забирает товар в офлайне.
Если всё это не связано — вы теряете деньги.
Пример:
Ритейлер запустил единую программу лояльности — на сайте, в приложении и офлайне.
Клиент получает единый опыт, бренд — полные данные по поведению клиента. Выигрывают все.
4. Межфункциональные команды
Маркетинг ≠ отдел маркетинга.
Сегодня маркетинг — это кооперация с аналитикой, продуктом и продажами.
Удалите бюрократию.
Добавьте креатив и цифры.
Запустите кросс-функциональные команды.
Так вы будете не обсуждать, а действовать.
На что сделать акценты
Сейчас продаёт не креатив — а честность, сервис, вовлеченность. Вот четыре кита:
✔ Этичность
Никакого вранья, подвоха, звездочек.
Люди чувствуют ложь и уходят.
Честность = долгосрочное доверие.
✔ Эмпатия
Слышать клиента — значит быть с ним в моменте.
Рекламная фраза «понимаем вас» без дела — это фон. А вот реакция на обратную связь, честный ответ и поддержка — это результат.
✔ Искренность
Да, всё нестабильно. И бизнес, и люди это чувствуют.
Маркетинг без понтов, без инфоцыганских заголовков, с нормальным человеческим языком — работает.
✔ Человекоцентричность
Не про то, какой вы крутой бренд.
А про то, как клиенту с вами удобно, понятно и безопасно.
Главное — не бояться перемен
Вы не можете бороться с изменениями рынка. Но вы можете использовать их себе в плюс.
⚡ Сегодня тестируете новые каналы,
⚡ завтра перестраиваете воронку,
⚡ послезавтра внедряете AI,
⚡ а на следующей неделе — новый продукт в Telegram.
Именно такая гибкость и есть ваша стратегия выживания.
Маркетинг больше не про статус-кво.
Он про движение, гибкость и человека в центре воронки.
Запомните: тот, кто боится меняться — остаётся на месте.
А кто адаптируется первым — задаёт правила для остальных.
Комментарии1
Подписываюсь под каждым словом. Дельная статья, спасибо! Все становится на свои места так как и должно быть, а фальшивая искусственная манипулятивная шелуха и навязчивое издевательство над людьми отлетает!
👉 Статью сохранила в закладки, с интересом перечитаю повторно.
А про беспардонных спам-попрошаек позорных "их в дверь они в окно" есть отличное и поучительное видео «Минуточку», фильм Евгения Шевченко:
https://vk.com/video-408316_456239270