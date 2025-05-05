7 сигналов, что к вам приближается налоговая проверка

Сигнал 1. Повышенный риск в системе СУР (АСК НДС-2)

📍 Что это означает

Если данные вашей книги покупок не сходятся с книгой продаж контрагентов (и наоборот), в системе СУР фиксируется разрыв. Такие расхождения — частая причина требований и вызовов на камеральную.

📌 Что делать

– Проверяйте книги через сервисы сверки с СУР

– Отслеживайте ИНН в зоне риска — как своих, так и контрагентов

– Исправляйте расхождения до подачи декларации