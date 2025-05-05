7 сигналов, что к вам приближается налоговая проверка

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Налоговые проверки не начинаются внезапно. Как правило, до визита инспекторов есть сигналы — если знать, куда смотреть. Ниже — семь признаков, по которым можно заранее предположить, что бизнес попал в зону внимания ФНС. А также — что делать, чтобы снизить риски и подготовиться.
Сигнал 1. Повышенный риск в системе СУР (АСК НДС-2)
📍 Что это означает
Если данные вашей книги покупок не сходятся с книгой продаж контрагентов (и наоборот), в системе СУР фиксируется разрыв. Такие расхождения — частая причина требований и вызовов на камеральную.
📌 Что делать
– Проверяйте книги через сервисы сверки с СУР
– Отслеживайте ИНН в зоне риска — как своих, так и контрагентов
– Исправляйте расхождения до подачи декларации
Сигнал 2. «Красная зона» по ЗСК (Знай своего клиента)
📍 Что это означает
Если ваша компания или партнёр попадает в списки 550-П, 639-П, 764-П или наблюдается как подозрительная в банках и у ФНС — это сигнал системного риска.
📌 Что делать
– Проверяйте контрагентов по базе ЗСК
– Отслеживайте свой собственный рейтинг — он влияет на отношение ФНС
– Не допускайте долгов, массовых руководителей, фиктивных адресов
Сигнал 3. Частые требования документов по контрагентам
📍 Что это означает
Если вы регулярно получаете требования пояснить сделки или предоставить договоры — это маркер повышенного интереса к вашей компании или её цепочке.
📌 Что делать
– Вести досье по каждому контрагенту (договор, платёжки, накладные, акты)
– Сохранять доказательства реальности сделки (в том числе деловую переписку)
– Документировать деловую цель сделки
Сигнал 4. «Подозрительные» вычеты по НДС
📍 Что это означает
Резкий рост вычетов, необычные суммы, контрагенты без штата, «нулевики» в цепочке — всё это триггеры в системе анализа рисков.
📌 Что делать
– Проверяйте обоснованность всех вычетов
– Используйте только реальных поставщиков с хорошей репутацией
– Оценивайте каждую сделку с точки зрения «реальности» для ФНС
Сигнал 5. Жалобы со стороны сотрудников или клиентов
📍 Что это означает
Налоговая часто реагирует на обращения бывших сотрудников, конкурентов или клиентов. Даже анонимное письмо может стать основанием для проверки.
📌 Что делать
– Минимизировать конфликты, особенно с увольняемыми
– Проверять все выплаты на соответствие «белым» стандартам
– Не занижать официальную зарплату
Сигнал 6. Использование схем с «дроблением»
📍 Что это означает
Если бизнес ведётся через несколько юрлиц с общими ресурсами, это может быть расценено как попытка ухода от налогов через «дробление».
📌 Что делать
– Поддерживать деловую цель в разделении юрлиц
– Разграничить штаты, адреса, договора
– Не использовать одни и те же ресурсы для «разных» компаний
Сигнал 7. Информационные поводы: ликвидация, смена юрадреса, массовое увольнение
📍 Что это означает
Любые резкие движения в юрданных — повод для анализа. Особенно — при совпадении с другими признаками риска.
📌 Что делать
– При смене адреса уведомлять ФНС по правилам
– Не использовать массовые адреса
– Все изменения сопровождать пояснительными письмами, если есть риск
Что важно помнить
Налоговая проверка — это не случайность, а результат анализа рисков. Система ФНС работает в режиме предиктивной аналитики, и каждый параметр имеет значение.
Если вы видите один или несколько из указанных сигналов — не игнорируйте. У вас есть время, чтобы изменить ситуацию. Подготовьтесь заранее.
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