Некоторым бухгалтерам может грозить срок с 30 мая

С 30 мая 2025 года вступают в силу изменения, которые касаются всех, кто работает с персональными данными. Теперь это зона повышенной ответственности — с новыми штрафами и даже уголовной статьёй.

Основание: федеральные законы от 30.11.2024 № 420-ФЗ и № 421-ФЗ.

Что меняется:

— Максимальный штраф за нарушение при обработке персональных данных может составить до 500 миллионов рублей — если он рассчитывается в процентах от годовой выручки.

— К ответственности могут привлечь не только организацию, но и конкретного сотрудника. А в ряде случаев — и того, и другого.

— Уголовная ответственность наступает при наличии вины. Это значит, что и бухгалтер, и кадровик, и любой другой работник, если он нарушит порядок обработки персональных данных, может стать фигурантом дела.

Дополнительный риск — уведомление в Роскомнадзор.

Даже если компания обрабатывает только персональные данные своих сотрудников, она обязана подать уведомление об этом в Роскомнадзор (ст. 22 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ). Ранее за неподачу грозил символический штраф — максимум 5 000 рублей. С 30 мая — до 300 000 рублей.

Важно понимать:

Это уже не формальность. Персональные данные стали новым полем проверок. Их защита — часть налоговой, правовой и финансовой репутации бизнеса.

Если вы работаете с данными сотрудников, клиентов, подрядчиков — сейчас самое время проверить внутренние процессы и порядок уведомлений.

Речь не только об ИТ-специалистах. В зоне риска: бухгалтерия, кадры, маркетинг, директора, владельцы бизнеса.

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