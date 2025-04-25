Как уволить по-новому: что меняется в ТК РФ и к чему готовиться бизнесу

Что такое «другая местность»

Документ вводит чёткое определение: теперь это территория вне административных границ населённого пункта, где работник трудится. То есть:

— если сотрудник зарегистрирован в Москве, а вы предлагаете вакансию в Мытищах — это уже «другая местность»;

— предлагать вакансии в других регионах необязательно.

Это устраняет юридические коллизии и защищает как бизнес, так и работников от трактовок «по ситуации».