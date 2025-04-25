Как уволить по-новому: что меняется в ТК РФ и к чему готовиться бизнесу

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Что предлагает новый законопроект
Работодателей обяжут действовать строго по иерархии вакансий:
Сначала — по квалификации сотрудника.
Если в компании есть подходящая должность, работодатель обязан её предложить.
Потом — на ступень ниже. Если равнозначных вакансий нет или работник отказался, предлагаются нижеоплачиваемые или менее квалифицированные позиции.
И только потом — прощание. Если сотрудник отказывается от всего — начинается процедура увольнения.
Что такое «другая местность»
Документ вводит чёткое определение: теперь это территория вне административных границ населённого пункта, где работник трудится. То есть:
— если сотрудник зарегистрирован в Москве, а вы предлагаете вакансию в Мытищах — это уже «другая местность»;
— предлагать вакансии в других регионах необязательно.
Это устраняет юридические коллизии и защищает как бизнес, так и работников от трактовок «по ситуации».
Почему это важно
До сих пор работодатель мог предложить любую вакансию — даже заведомо не соответствующую опыту сотрудника — чтобы формально выполнить требования закона. Это позволяло ускорить процедуру сокращения. Но теперь так не выйдет: алгоритм станет жёстко регламентированным, с приоритетом по профилю и квалификации.
В законе чётко прописано, в каком порядке и на каких условиях компания обязана предлагать вакансии — и это снижает вероятность споров в судах.
🔎 Что это значит для бизнеса
— Работодатели должны будут заранее проанализировать структуру вакансий.
— Понадобится усиленное кадровое сопровождение при сокращениях.
— Работники смогут эффективнее защищать свои интересы, а у работодателей будет меньше пространства для манёвра.
Если вы планируете оптимизацию штата или уже сталкивались с претензиями по процедуре сокращения — лучше подготовиться заранее.
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