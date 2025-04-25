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Коммерческая Тайна
Увольнение

Как уволить по-новому: что меняется в ТК РФ и к чему готовиться бизнесу

Процедура увольнения сотрудников по инициативе работодателя скоро изменится. В Госдуму внесён законопроект № 894719-8, который уже называют одним из самых структурных за последние годы. Что предлагает документ — и как это затронет бизнес?

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Что предлагает новый законопроект

Работодателей обяжут действовать строго по иерархии вакансий:

  1. Сначала — по квалификации сотрудника.

    Если в компании есть подходящая должность, работодатель обязан её предложить.

  2. Потом — на ступень ниже. Если равнозначных вакансий нет или работник отказался, предлагаются нижеоплачиваемые или менее квалифицированные позиции.

  3. И только потом — прощание. Если сотрудник отказывается от всего — начинается процедура увольнения.

Что такое «другая местность»

Документ вводит чёткое определение: теперь это территория вне административных границ населённого пункта, где работник трудится. То есть:

— если сотрудник зарегистрирован в Москве, а вы предлагаете вакансию в Мытищах — это уже «другая местность»;
— предлагать вакансии в других регионах необязательно.

Это устраняет юридические коллизии и защищает как бизнес, так и работников от трактовок «по ситуации».

Почему это важно

До сих пор работодатель мог предложить любую вакансию — даже заведомо не соответствующую опыту сотрудника — чтобы формально выполнить требования закона. Это позволяло ускорить процедуру сокращения. Но теперь так не выйдет: алгоритм станет жёстко регламентированным, с приоритетом по профилю и квалификации.

В законе чётко прописано, в каком порядке и на каких условиях компания обязана предлагать вакансии — и это снижает вероятность споров в судах.

🔎 Что это значит для бизнеса

— Работодатели должны будут заранее проанализировать структуру вакансий.
— Понадобится усиленное кадровое сопровождение при сокращениях.
— Работники смогут эффективнее защищать свои интересы, а у работодателей будет меньше пространства для манёвра.

Если вы планируете оптимизацию штата или уже сталкивались с претензиями по процедуре сокращения — лучше подготовиться заранее.

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Коммерческая Тайна

Коммерческая Тайна

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