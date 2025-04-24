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Коммерческая Тайна
НДС

💡 Как бизнес в России законно снижает НДС — без риска и с экономией

Время работает против тех, кто платит НДС по полной. И не потому, что «все так делают», а потому что большинство уже научились работать умнее. Разберем, как бизнесмены в России оптимизируют НДС легально, чтобы не сливать деньги в никуда — и делать это безопасно.

1️⃣ Переход на специальные налоговые режимы

УСН, ПСН, ЕСХН — это не только про удобство, но и про освобождение от НДС. Главное — соответствовать условиям и соблюдать лимиты. Это особенно актуально для малого и среднего бизнеса, который хочет легально уйти от уплаты налога.

2️⃣ Использование пониженных или нулевых ставок НДС

Если вы продаете товары для детей, медикаменты или продукты — ставка 10% вместо 20% уже снижает налоговую нагрузку. Экспорт? Там вообще 0%. Но и тут важно соблюдение всех формальностей.

3️⃣ Вычеты — ваш легальный щит

Каждый документ, каждая строка в счете-фактуре может вернуть вам деньги. Грамотное оформление входящих накладных, своевременное отражение — и сумма налога к уплате падает. Только не путайте скорость с халтурой: вычет = документы = проверка.

4️⃣ Разделение бизнеса — только по правилам

Разные юрлица под разные направления. Например, одна компания на ОСНО, вторая — на УСН. Но только если есть деловая цель. Без этого вас быстро запишут в «дробильщики» и доначислят по полной. Работает, если делаете все правильно.

5️⃣ Контрагенты решают всё

Один левый поставщик с «нулевой историей» — и ваш вычет превращается в уголовку. Поэтому — только проверенные компании, только прозрачная структура, только чистые сделки. И да, мы знаем, где такие есть.

Осталось всего ничего до конца квартала. Время — деньги.

Если вы ещё платите НДС в полном объеме — вы теряете прямо сейчас.

Мы рассказываем в Telegram, как правильно закрыть текущий квартал по уму и с экономией. Переходите и откройте для себя новые инструменты, пока часы не пробили.

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Коммерческая Тайна

Коммерческая Тайна

Бизнес -эксперт в Коммерческая тайна

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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