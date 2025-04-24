💡 Как бизнес в России законно снижает НДС — без риска и с экономией

5️⃣ Контрагенты решают всё

Один левый поставщик с «нулевой историей» — и ваш вычет превращается в уголовку. Поэтому — только проверенные компании, только прозрачная структура, только чистые сделки. И да, мы знаем, где такие есть.

Осталось всего ничего до конца квартала. Время — деньги.

Если вы ещё платите НДС в полном объеме — вы теряете прямо сейчас.

Мы рассказываем в Telegram, как правильно закрыть текущий квартал по уму и с экономией. Переходите и откройте для себя новые инструменты, пока часы не пробили.