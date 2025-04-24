💡 Как бизнес в России законно снижает НДС — без риска и с экономией

1️⃣ Переход на специальные налоговые режимы
УСН, ПСН, ЕСХН — это не только про удобство, но и про освобождение от НДС. Главное — соответствовать условиям и соблюдать лимиты. Это особенно актуально для малого и среднего бизнеса, который хочет легально уйти от уплаты налога.
2️⃣ Использование пониженных или нулевых ставок НДС
Если вы продаете товары для детей, медикаменты или продукты — ставка 10% вместо 20% уже снижает налоговую нагрузку. Экспорт? Там вообще 0%. Но и тут важно соблюдение всех формальностей.
3️⃣ Вычеты — ваш легальный щит
Каждый документ, каждая строка в счете-фактуре может вернуть вам деньги. Грамотное оформление входящих накладных, своевременное отражение — и сумма налога к уплате падает. Только не путайте скорость с халтурой: вычет = документы = проверка.
4️⃣ Разделение бизнеса — только по правилам
Разные юрлица под разные направления. Например, одна компания на ОСНО, вторая — на УСН. Но только если есть деловая цель. Без этого вас быстро запишут в «дробильщики» и доначислят по полной. Работает, если делаете все правильно.
5️⃣ Контрагенты решают всё
Один левый поставщик с «нулевой историей» — и ваш вычет превращается в уголовку. Поэтому — только проверенные компании, только прозрачная структура, только чистые сделки. И да, мы знаем, где такие есть.
Осталось всего ничего до конца квартала. Время — деньги.
Если вы ещё платите НДС в полном объеме — вы теряете прямо сейчас.
Мы рассказываем в Telegram, как правильно закрыть текущий квартал по уму и с экономией. Переходите и откройте для себя новые инструменты, пока часы не пробили.
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