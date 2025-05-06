Как правильно погасить кредит досрочно

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В 2024–2025 годах бизнес работает в условиях высокой ключевой ставки и нестабильного курса. Финансовые решения требуют точности: переплата по кредиту может «съесть» прибыль. Один из способов снизить долговую нагрузку — досрочное погашение. Но это работает не всегда.

Разбираемся, когда досрочно закрывать кредит — выгодно, а когда нет. И главное — как это сделать правильно.