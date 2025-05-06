Как правильно погасить кредит досрочно

Привет! Вы в блоге “Коммерческая тайна” - мы делимся знаниями для вашего бизнеса. Подписывайтесь на нас здесь и переходите в наш Телеграм-канал, где можно скачать инструкции и гайды (и много закрытой информации), необходимые каждому собственнику бизнеса. Переходите по ссылке и пользуйтесь! И поддержите нас здесь комментарием и подпиской!
В 2024–2025 годах бизнес работает в условиях высокой ключевой ставки и нестабильного курса. Финансовые решения требуют точности: переплата по кредиту может «съесть» прибыль. Один из способов снизить долговую нагрузку — досрочное погашение. Но это работает не всегда.
Разбираемся, когда досрочно закрывать кредит — выгодно, а когда нет. И главное — как это сделать правильно.
Можно ли вообще погашать кредит досрочно?
Да. Но с нюансами.
Для потребительских кредитов
Если вы — физлицо и взяли ипотеку, потреб или кредитную карту, вы вправе погасить кредит досрочно без штрафов и дополнительных условий.
Главное: предупредить банк минимум за 30 дней или в срок, указанный в договоре.
Для бизнеса (ИП и юрлица)
Все зависит от условий договора. Досрочное погашение возможно, если банк разрешил это в кредитном соглашении. Часто устанавливают ограничения, например: «только через 6 месяцев после выдачи кредита».
Важно: даже при досрочном погашении проценты начисляются за время, когда вы пользовались деньгами.
Пример:
Сергей — ИП, взял целевой кредит на 500 000 ₽ под 25% годовых. Через 15 дней решил вернуть деньги.
Банк начислил бы 5 208 ₽ процентов за 15 дней. Даже если Сергей пользовался кредитом один день — проценты придётся заплатить.
Когда досрочное погашение выгодно?
Плюсы:
Меньше переплата: проценты начисляются на остаток долга — чем он меньше, тем меньше итоговая сумма.
Снижается долговая нагрузка: можно уменьшить платёж или сократить срок.
Улучшает кредитную историю.
Минусы:
Возможна комиссия (для бизнеса).
Замораживаются свободные деньги: их можно было бы вложить в бизнес и получить больший доход.
Потенциальная потеря прибыли: если кредит под 10%, а депозит даёт 15% — гасить невыгодно.
Вывод: сравните доходность альтернативных инструментов. Иногда выгоднее — не гасить, а вкладывать.
Как гасить: сократить платёж или срок?
Два варианта:
Уменьшить платёж
Срок кредита сохраняется. Платить проще, но переплата снижается незначительно.
Пример:
Виталий взял 500 000 ₽ на 5 лет под 15%. Платил по 11 895 ₽. Через год внёс 100 000 ₽. Банк снизил платёж до 9 230 ₽. Переплата стала 178 540 ₽ (сэкономил 35 159 ₽).
Уменьшить срок
Платёж сохраняется, но кредит закрывается быстрее. Экономия — максимальная.
Пример:
Те же условия. Но Виталий оставил платёж 11 895 ₽ и сократил срок. Новый срок: 3 года 10 мес. Переплата — 150 923 ₽. Экономия — 62 776 ₽.
Третий путь: оставляете платёж, банк списывает «лишнее» в счёт досрочного погашения. Это почти как сокращение срока — но с большей гибкостью.
Как рассчитать выгоду
Всё зависит от типа платежей:
Аннуитетные
Одинаковая сумма ежемесячно. В начале платите в основном проценты, к концу — тело кредита.
Дифференцированные
Платёж каждый месяц разный. В начале — больше, потом — меньше. Основной долг уменьшается быстрее.
Пример:
Кредит 500 000 ₽, 5 лет, 15% годовых:
Платёж
Аннуитетный
Дифференцированный
Начисление
равномерное
уменьшается
Первый платёж
11 895 ₽
14 583 ₽
Последний
11 895 ₽
8 354 ₽
Переплата
213 699 ₽
196 875 ₽
Вывод: досрочно выгоднее гасить в начале срока и при аннуитетных платежах.
Как оформить досрочное погашение
Пошаговая инструкция:
Проверьте договор. Есть ли ограничения? Есть ли комиссия?
Определите сумму. Сколько готовы внести?
Выберите цель: уменьшить платёж или срок.
Уточните дату и тип платежей. Это влияет на распределение суммы.
Уведомьте банк, если нужно. Обычно требуется для бизнес-кредитов.
Внесите платёж. Через отделение, онлайн-банк или приложение.
Проверьте график. Убедитесь, что банк пересчитал условия и график платежей.
А можно ли вернуть страховку?
Да, если соблюдены условия:
Договор страхования заключён после 1 сентября 2020 г.
Страховка добровольная.
Кредит полностью погашен.
Страховой случай не наступал.
Возврат пропорционален оставшемуся сроку. За использованное время деньги не возвращаются.
Что выгоднее для бизнеса: кредит на ИП или юрлицо?
На физлицо (ИП): легче погасить досрочно, меньше формальностей.
На юрлицо: больше возможностей по суммам и условиям, но сложнее гасить и чаще бывают комиссии.
Краткий итог
Потребительские кредиты можно гасить досрочно без ограничений.
Бизнес-кредиты — только по условиям договора.
Гасить досрочно выгодно, если не упускаете другую доходность.
При досрочном платеже выгоднее сокращать срок, а не платёж.
Страховку можно вернуть — если договор добровольный и свежий.
Всё оформление — через личный кабинет, приложение или офис банка.
В условиях высокой ключевой ставки и роста рисков — такие решения спасают маржу.
Начать дискуссию