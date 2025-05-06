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Коммерческая Тайна
Кредитование

Как правильно погасить кредит досрочно

Полный гид для бизнеса и физлиц — с примерами, цифрами и подводными камнями.

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В 2024–2025 годах бизнес работает в условиях высокой ключевой ставки и нестабильного курса. Финансовые решения требуют точности: переплата по кредиту может «съесть» прибыль. Один из способов снизить долговую нагрузку — досрочное погашение. Но это работает не всегда.

Разбираемся, когда досрочно закрывать кредит — выгодно, а когда нет. И главное — как это сделать правильно.

Можно ли вообще погашать кредит досрочно?

Да. Но с нюансами.

Для потребительских кредитов

Если вы — физлицо и взяли ипотеку, потреб или кредитную карту, вы вправе погасить кредит досрочно без штрафов и дополнительных условий.

Главное: предупредить банк минимум за 30 дней или в срок, указанный в договоре.

Для бизнеса (ИП и юрлица)

Все зависит от условий договора. Досрочное погашение возможно, если банк разрешил это в кредитном соглашении. Часто устанавливают ограничения, например: «только через 6 месяцев после выдачи кредита».

Важно: даже при досрочном погашении проценты начисляются за время, когда вы пользовались деньгами.

Пример:
Сергей — ИП, взял целевой кредит на 500 000 ₽ под 25% годовых. Через 15 дней решил вернуть деньги.
Банк начислил бы 5 208 ₽ процентов за 15 дней. Даже если Сергей пользовался кредитом один день — проценты придётся заплатить.

Когда досрочное погашение выгодно?

Плюсы:

  • Меньше переплата: проценты начисляются на остаток долга — чем он меньше, тем меньше итоговая сумма.

  • Снижается долговая нагрузка: можно уменьшить платёж или сократить срок.

  • Улучшает кредитную историю.

Минусы:

  • Возможна комиссия (для бизнеса).

  • Замораживаются свободные деньги: их можно было бы вложить в бизнес и получить больший доход.

  • Потенциальная потеря прибыли: если кредит под 10%, а депозит даёт 15% — гасить невыгодно.

Вывод: сравните доходность альтернативных инструментов. Иногда выгоднее — не гасить, а вкладывать.

Как гасить: сократить платёж или срок?

Два варианта:

Уменьшить платёж

Срок кредита сохраняется. Платить проще, но переплата снижается незначительно.

Пример:
Виталий взял 500 000 ₽ на 5 лет под 15%. Платил по 11 895 ₽. Через год внёс 100 000 ₽. Банк снизил платёж до 9 230 ₽. Переплата стала 178 540 ₽ (сэкономил 35 159 ₽).

Уменьшить срок

Платёж сохраняется, но кредит закрывается быстрее. Экономия — максимальная.

Пример:
Те же условия. Но Виталий оставил платёж 11 895 ₽ и сократил срок. Новый срок: 3 года 10 мес. Переплата — 150 923 ₽. Экономия — 62 776 ₽.

Третий путь: оставляете платёж, банк списывает «лишнее» в счёт досрочного погашения. Это почти как сокращение срока — но с большей гибкостью.

Как рассчитать выгоду

Всё зависит от типа платежей:

Аннуитетные

Одинаковая сумма ежемесячно. В начале платите в основном проценты, к концу — тело кредита.

Дифференцированные

Платёж каждый месяц разный. В начале — больше, потом — меньше. Основной долг уменьшается быстрее.

Пример:
Кредит 500 000 ₽, 5 лет, 15% годовых:

Платёж

Аннуитетный

Дифференцированный

Начисление

равномерное

уменьшается

Первый платёж

11 895 ₽

14 583 ₽

Последний

11 895 ₽

8 354 ₽

Переплата

213 699 ₽

196 875 ₽

Вывод: досрочно выгоднее гасить в начале срока и при аннуитетных платежах.

Как оформить досрочное погашение

Пошаговая инструкция:

  1. Проверьте договор. Есть ли ограничения? Есть ли комиссия?

  2. Определите сумму. Сколько готовы внести?

  3. Выберите цель: уменьшить платёж или срок.

  4. Уточните дату и тип платежей. Это влияет на распределение суммы.

  5. Уведомьте банк, если нужно. Обычно требуется для бизнес-кредитов.

  6. Внесите платёж. Через отделение, онлайн-банк или приложение.

  7. Проверьте график. Убедитесь, что банк пересчитал условия и график платежей.

А можно ли вернуть страховку?

Да, если соблюдены условия:

  • Договор страхования заключён после 1 сентября 2020 г.

  • Страховка добровольная.

  • Кредит полностью погашен.

  • Страховой случай не наступал.

Возврат пропорционален оставшемуся сроку. За использованное время деньги не возвращаются.

Что выгоднее для бизнеса: кредит на ИП или юрлицо?

  • На физлицо (ИП): легче погасить досрочно, меньше формальностей.

  • На юрлицо: больше возможностей по суммам и условиям, но сложнее гасить и чаще бывают комиссии.

Краткий итог

  • Потребительские кредиты можно гасить досрочно без ограничений.

  • Бизнес-кредиты — только по условиям договора.

  • Гасить досрочно выгодно, если не упускаете другую доходность.

  • При досрочном платеже выгоднее сокращать срок, а не платёж.

  • Страховку можно вернуть — если договор добровольный и свежий.

  • Всё оформление — через личный кабинет, приложение или офис банка.

В условиях высокой ключевой ставки и роста рисков — такие решения спасают маржу.

Информации об авторе

Коммерческая Тайна

Коммерческая Тайна

Бизнес -эксперт в Коммерческая тайна

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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