Что такое код 22 в книге покупок — и как не влететь на вычетах

📊 Как это работает на практике

Представим: вы — продавец.

Получили аванс → выставили авансовый счёт-фактуру → внесли его в книгу продаж с кодом 02.

Потом отгрузили товар → выставили счёт-фактуру на реализацию → внесли в книгу продаж с кодом 01.

📌 На этом этапе нужно отразить в книге покупок тот самый авансовый счёт-фактуру — уже с кодом 22. Именно он даст вам право на вычет по авансовому НДС. Сделать это нужно в периоде отгрузки, иначе инспекция «завернёт» вычет.

Если аванс покрывает несколько поставок, а отгрузка была только частично — в вычет попадёт только НДС, относящийся к отгруженной части. Всё остальное — позже, по мере отгрузки.