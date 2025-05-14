Что такое код 22 в книге покупок — и как не влететь на вычетах

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Каждый, кто хоть раз работал с авансовыми счетами-фактурами, сталкивался с кодом 22 в книге покупок. Но многие до сих пор не понимают, как он работает. Между тем, одна ошибка с этим кодом — и инспекция не примет декларацию, а вычет по НДС будет утерян.
📌 Когда применяется код вида операции 22
В книге покупок код 22 используется исключительно при операциях с предоплатой, и только в двух случаях:
Возврат аванса — если сделка была отменена или ее условия изменились, и необходимо вернуть аванс, с которого уже был уплачен НДС. Тогда возникает право на вычет (абз. 2 п. 5 ст. 171 НК РФ).
Зачет аванса при отгрузке — если товар был отгружен после получения аванса. Тогда продавец отражает вычет по НДС в период отгрузки, а в книге покупок появляется строка с кодом 22 (п. 6 ст. 172 НК РФ).
🧾 Что указывать при коде 22
В книге покупок должны быть:
дата и номер счета-фактуры на аванс,
ИНН, КПП и наименование продавца,
стоимость товара с НДС и без,
сумма НДС, подлежащая вычету,
код вида операции — 22.
❗Важно: при использовании кода 22 у продавца в книге продаж должна стоять корреспондирующая строка с кодом 02 — именно она фиксирует момент получения аванса.
📊 Как это работает на практике
Представим: вы — продавец.
Получили аванс → выставили авансовый счёт-фактуру → внесли его в книгу продаж с кодом 02.
Потом отгрузили товар → выставили счёт-фактуру на реализацию → внесли в книгу продаж с кодом 01.
📌 На этом этапе нужно отразить в книге покупок тот самый авансовый счёт-фактуру — уже с кодом 22. Именно он даст вам право на вычет по авансовому НДС. Сделать это нужно в периоде отгрузки, иначе инспекция «завернёт» вычет.
Если аванс покрывает несколько поставок, а отгрузка была только частично — в вычет попадёт только НДС, относящийся к отгруженной части. Всё остальное — позже, по мере отгрузки.
🛠 Как исправлять, если ошиблись
Ошибки с кодом 22 случаются чаще, чем хотелось бы. Вот что важно:
Исправления за текущий квартал — вносятся напрямую в книгу покупок.
Исправления за прошлый период — через дополнительный лист, согласно Правилам ведения книги (Постановление Правительства № 1137).
📉 Если исправление привело к уменьшению вычета, необходимо подать уточнённую декларацию по НДС (ст. 81 НК РФ). Не забудьте пересчитать налог и доплатить, если потребуется.
Что будет, если перепутать коды?
Простой ответ — декларацию не примут. А значит — срывы сроков, штрафы, вычеты под угрозой.
Запомните:
код 02 — на аванс в книге продаж,
код 22 — на зачет аванса в книге покупок.
код 01 — на реализацию.
📌 Эти коды связаны. Ошибка в одном месте — и ФНС увидит расхождение.
Вывод
Код 22 — это не просто цифра в книге. Это точка, в которой аванс превращается в вычет. Ошибка на этом этапе — прямой путь к потере денег.
Работаете с авансами — держите порядок в кодах. Внимание к деталям в этой теме — это финансовая безопасность и спокойствие на проверках.
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