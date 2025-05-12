ЦОК КПК ВЭД 12.05 Мобильный
Коммерческая Тайна
НДС

Как изменится освобождение от НДС в 2025 году: ФНС готовит новые формы

ФНС официально разместила проект приказа о новых формах уведомлений об освобождении от НДС и расчёта совокупной выручки. Изменения касаются организаций, воспользовавшихся льготами, предусмотренными статьями 145.2 и 246.1-1 НК РФ — в том числе участников Военного технополиса «ЭРА» Минобороны РФ.
Как изменится освобождение от НДС в 2025 году: ФНС готовит новые формы

Привет! Вы в блоге “Коммерческая тайна” - мы делимся знаниями для вашего бизнеса. Подписывайтесь на нас здесь и переходите в наш Телеграм-канал, где можно скачать инструкции и гайды (и много закрытой информации), необходимые каждому собственнику бизнеса. Переходите по ссылке и пользуйтесь! И поддержите нас здесь комментарием и подпиской!

Что меняется

С 1 января 2025 года вступили в силу поправки в главы 21 и 25 НК РФ (закон № 399-ФЗ от 23.11.2024), которые:

освобождают от НДС и налога на прибыль участников военных инновационных проектов,
— позволяют отказаться от исполнения обязанностей налогоплательщика по НДС и прибыли,
— обязывают представить расчёт совокупной выручки, если вы используете такие льготы.

ФНС подготовила два ключевых документа:

  1. Уведомление об использовании (или отказе от использования) права на освобождение;

  2. Расчёт совокупной выручки, подтверждающий соблюдение лимитов.

До утверждения новых форм действует временный порядок — используйте рекомендуемые формы, направленные в письме ФНС от 13.03.2025 № СД-4-3/2814@.

Почему это важно

— Ошибки в оформлении уведомлений = утрата льготы и налоговые доначисления.
— Без расчёта выручки вы не подтвердите право на освобождение.
— Электронный формат подачи станет обязательным — готовьте систему отчётности заранее.

Сроки не терпят ошибок: если вы претендуете на освобождение — оформляйте уведомления корректно и в срок.

Информации об авторе

Коммерческая Тайна

Коммерческая Тайна

Бизнес -эксперт в Коммерческая тайна

18 подписчиков 219 постов

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Начать дискуссию