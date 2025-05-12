Как изменится освобождение от НДС в 2025 году: ФНС готовит новые формы

ФНС официально разместила проект приказа о новых формах уведомлений об освобождении от НДС и расчёта совокупной выручки. Изменения касаются организаций, воспользовавшихся льготами, предусмотренными статьями 145.2 и 246.1-1 НК РФ — в том числе участников Военного технополиса «ЭРА» Минобороны РФ.

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Что меняется

С 1 января 2025 года вступили в силу поправки в главы 21 и 25 НК РФ (закон № 399-ФЗ от 23.11.2024), которые:

— освобождают от НДС и налога на прибыль участников военных инновационных проектов,

— позволяют отказаться от исполнения обязанностей налогоплательщика по НДС и прибыли,

— обязывают представить расчёт совокупной выручки, если вы используете такие льготы.

ФНС подготовила два ключевых документа:

Уведомление об использовании (или отказе от использования) права на освобождение; Расчёт совокупной выручки, подтверждающий соблюдение лимитов.

До утверждения новых форм действует временный порядок — используйте рекомендуемые формы, направленные в письме ФНС от 13.03.2025 № СД-4-3/2814@.

Почему это важно

— Ошибки в оформлении уведомлений = утрата льготы и налоговые доначисления.

— Без расчёта выручки вы не подтвердите право на освобождение.

— Электронный формат подачи станет обязательным — готовьте систему отчётности заранее.

Сроки не терпят ошибок: если вы претендуете на освобождение — оформляйте уведомления корректно и в срок.