Как изменится освобождение от НДС в 2025 году: ФНС готовит новые формы

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Что меняется
С 1 января 2025 года вступили в силу поправки в главы 21 и 25 НК РФ (закон № 399-ФЗ от 23.11.2024), которые:
— освобождают от НДС и налога на прибыль участников военных инновационных проектов,
— позволяют отказаться от исполнения обязанностей налогоплательщика по НДС и прибыли,
— обязывают представить расчёт совокупной выручки, если вы используете такие льготы.
ФНС подготовила два ключевых документа:
Уведомление об использовании (или отказе от использования) права на освобождение;
Расчёт совокупной выручки, подтверждающий соблюдение лимитов.
До утверждения новых форм действует временный порядок — используйте рекомендуемые формы, направленные в письме ФНС от 13.03.2025 № СД-4-3/2814@.
Почему это важно
— Ошибки в оформлении уведомлений = утрата льготы и налоговые доначисления.
— Без расчёта выручки вы не подтвердите право на освобождение.
— Электронный формат подачи станет обязательным — готовьте систему отчётности заранее.
Сроки не терпят ошибок: если вы претендуете на освобождение — оформляйте уведомления корректно и в срок.
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