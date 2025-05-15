💳 Следят ли налоговики и банки за переводами с карты на карту

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С 1 июля, мол, все переводы облагаются налогом. Паника. Посты. Комментарии: «Нас душат».

Но на деле всё проще: НДФЛ платится только с доходов, а не с каждого рубля, пришедшего от друга, жены или мамы.

Разбираем, что на самом деле интересует ФНС и как банки помогают налоговикам вычислять рисковых клиентов.