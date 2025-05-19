Гайд: налоговые льготы для бизнеса в 2025 году

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2025 год принёс бизнесу не только новые обязательства, но и возможности для экономии. Ниже — актуальный перечень налоговых льгот, которые реально помогают снизить фискальную нагрузку и оптимизировать затраты. Этот гайд — полноценная карта по действующим преференциям, с пояснением, кому и на каких условиях они доступны.
1. Инвестиционный вычет по налогу на прибыль
Что это: Позволяет уменьшить налог на прибыль, если компания инвестирует в строительство, оборудование или модернизацию.
Что нового в 2025: С 2025 года вычет применяется не только к федеральной части налога, но и к региональной.
Итог: Чем больше вложений — тем выше экономия. Это дополнительный стимул вкладываться в развитие, особенно в капиталоёмких отраслях.
2. Федеральный инвестиционный налоговый вычет (ФИНВ)
Что это: С 2025 года — новая мера: компании могут уменьшить налог на прибыль при покупке оборудования или патентов.
Кому доступно:
Только для тех, кто:
платит налог в федеральный бюджет по ставке 8%;
ведёт деятельность в приоритетных отраслях: IT, наука, гостиничный бизнес, добыча ресурсов и др.;
работает в период с 2025 по 2030 гг.
Ограничения:
Вычет — до 50% от затрат;
Остаток можно переносить на 10 лет;
Минимальная ставка налога — 3%.
3. Ускоренное возмещение НДС
Что это: Возмещение НДС в течение 13 дней — вместо стандартных 3 месяцев.
Кому доступно:
Крупным налогоплательщикам;
Компаниям с поручительством;
Тем, кто проходит налоговый мониторинг;
Организациям с крупными выплатами в бюджет.
Ограничения:
Сумма возмещения не должна превышать налоги, уплаченные за предыдущий год;
Компания не должна находиться в процессе ликвидации, реорганизации или банкротства;
Мера действует только до конца 2025 года.
4. Освобождение от НДС при импорте оборудования
Что это: 0% НДС при ввозе незаменимого технологического оборудования.
Условие: Оборудование должно быть в перечне, утверждённом Правительством РФ.
Выигрыш: Значительное удешевление закупки техники и ускорение модернизации производства.
5. Налоговые каникулы для новых ИП
Что это: 0% по УСН или ПСН в течение первых двух лет.
Кому доступно:
Только для впервые зарегистрированных ИП;
В регионах, где введены налоговые каникулы;
В приоритетных сферах: производство, наука, соцуслуги и т.д.
Важно: Страховые взносы платятся независимо от налоговых каникул.
6. Налоговая амнистия за «дробление бизнеса»
Что это: Возможность легализоваться и избежать штрафов.
Как работает:
Подаёте заявление;
Добровольно уплачиваете налоги за прошлые годы;
Получаете освобождение от штрафов и пеней, возможна отсрочка.
Для кого: Для компаний, которые раньше дробили бизнес (использовали несколько юрлиц или ИП для снижения налоговой нагрузки).
7. 0% НДС для гостиниц и турбизнеса
Что это: Освобождение от НДС при оказании услуг по временному размещению.
Сроки действия:
До 30 июня 2027 г. — для действующих объектов;
До 2030 года — для новых объектов.
Условие: Объект размещения должен быть включён в реестр туриндустрии.
8. Отмена штрафов за первую НДС-декларацию
Что это: Если предприниматель на УСН впервые стал плательщиком НДС, за первую непредоставленную декларацию в 2025 году штрафа не будет.
Зачем нужно: Даёт время на адаптацию и перестройку бухучёта.
9. Освобождение от НДС для общепита
Условие:
Среднемесячная зарплата сотрудников — не ниже средней по региону;
Совокупный доход — не более 2 млрд руб.;
Доля доходов от общепита — не менее 70%.
Результат: Если условия соблюдены, компания может освободиться от уплаты НДС.
10. Льготы для IT-компаний
Ставки действуют до 2030 года:
Налог на прибыль — 5% (вместо 20%);
НДС — 0% при продаже ПО, включённого в реестр Минцифры;
Страховые взносы — 7,6% (вместо 30%).
Это одна из самых мощных льготных программ для цифрового сектора.
Итоги
Льгота
Кому доступно
Условия
Срок действия
Инвествычет по прибыли
Все компании
Вложения в оборудование и стройку
Постоянно
ФИНВ
Компании в приоритетных отраслях
Налог по ставке 8%, вычет до 50%
2025–2030
Быстрое возмещение НДС
Крупный бизнес, мониторинг
Сумма ≤ уплаченных налогов
До конца 2025
0% НДС на импорт оборудования
Все
Только перечень Правительства
Постоянно
Налоговые каникулы ИП
Новые ИП в регионах
Приоритетные сферы
2 года
Амнистия за дробление
Компании с несколькими юрлицами
Добровольная уплата
2025
0% НДС для турбизнеса
Гостиницы
Реестр туриндустрии
До 2027 / 2030
Без штрафа за НДС
УСН → НДС
Первая декларация
2025
Освобождение общепита от НДС
Общепит
ЗП, доля, доходы
Не указано
Льготы для IT
IT-компании
Реестр ПО, отраслевой статус
До 2030
Резюме
Налоговая политика 2025 года — это не только о контроле и проверках. Это ещё и о возможностях.
Если вы вкладываетесь в развитие, работаете в легальной сфере и готовы подтвердить свою деятельность — государство предлагает мощные инструменты снижения фискальной нагрузки. Главное — использовать их вовремя и правильно.
Сохраняйте гайд и делитесь с тем, кто отвечает в вашей компании за налоги и финансы. Это не просто список льгот — это готовый план действий, где на каждой строке можно сэкономить.
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