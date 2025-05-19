Гайд: налоговые льготы для бизнеса в 2025 году

1. Инвестиционный вычет по налогу на прибыль

Что это: Позволяет уменьшить налог на прибыль, если компания инвестирует в строительство, оборудование или модернизацию.

Что нового в 2025: С 2025 года вычет применяется не только к федеральной части налога, но и к региональной.

Итог: Чем больше вложений — тем выше экономия. Это дополнительный стимул вкладываться в развитие, особенно в капиталоёмких отраслях.