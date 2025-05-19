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Коммерческая Тайна
Обзор налоговых новостей

Гайд: налоговые льготы для бизнеса в 2025 году

Подробно, по пунктам, с пояснениями и нюансами.

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2025 год принёс бизнесу не только новые обязательства, но и возможности для экономии. Ниже — актуальный перечень налоговых льгот, которые реально помогают снизить фискальную нагрузку и оптимизировать затраты. Этот гайд — полноценная карта по действующим преференциям, с пояснением, кому и на каких условиях они доступны.

1. Инвестиционный вычет по налогу на прибыль

Что это: Позволяет уменьшить налог на прибыль, если компания инвестирует в строительство, оборудование или модернизацию.

Что нового в 2025: С 2025 года вычет применяется не только к федеральной части налога, но и к региональной.

Итог: Чем больше вложений — тем выше экономия. Это дополнительный стимул вкладываться в развитие, особенно в капиталоёмких отраслях.

2. Федеральный инвестиционный налоговый вычет (ФИНВ)

Что это: С 2025 года — новая мера: компании могут уменьшить налог на прибыль при покупке оборудования или патентов.

Кому доступно:
Только для тех, кто:

  • платит налог в федеральный бюджет по ставке 8%;

  • ведёт деятельность в приоритетных отраслях: IT, наука, гостиничный бизнес, добыча ресурсов и др.;

  • работает в период с 2025 по 2030 гг.

Ограничения:

  • Вычет — до 50% от затрат;

  • Остаток можно переносить на 10 лет;

  • Минимальная ставка налога — 3%.

3. Ускоренное возмещение НДС

Что это: Возмещение НДС в течение 13 дней — вместо стандартных 3 месяцев.

Кому доступно:

  • Крупным налогоплательщикам;

  • Компаниям с поручительством;

  • Тем, кто проходит налоговый мониторинг;

  • Организациям с крупными выплатами в бюджет.

Ограничения:

  • Сумма возмещения не должна превышать налоги, уплаченные за предыдущий год;

  • Компания не должна находиться в процессе ликвидации, реорганизации или банкротства;

  • Мера действует только до конца 2025 года.

4. Освобождение от НДС при импорте оборудования

Что это: 0% НДС при ввозе незаменимого технологического оборудования.

Условие: Оборудование должно быть в перечне, утверждённом Правительством РФ.

Выигрыш: Значительное удешевление закупки техники и ускорение модернизации производства.

5. Налоговые каникулы для новых ИП

Что это: 0% по УСН или ПСН в течение первых двух лет.

Кому доступно:

  • Только для впервые зарегистрированных ИП;

  • В регионах, где введены налоговые каникулы;

  • В приоритетных сферах: производство, наука, соцуслуги и т.д.

Важно: Страховые взносы платятся независимо от налоговых каникул.

6. Налоговая амнистия за «дробление бизнеса»

Что это: Возможность легализоваться и избежать штрафов.

Как работает:

  • Подаёте заявление;

  • Добровольно уплачиваете налоги за прошлые годы;

  • Получаете освобождение от штрафов и пеней, возможна отсрочка.

Для кого: Для компаний, которые раньше дробили бизнес (использовали несколько юрлиц или ИП для снижения налоговой нагрузки).

7. 0% НДС для гостиниц и турбизнеса

Что это: Освобождение от НДС при оказании услуг по временному размещению.

Сроки действия:

  • До 30 июня 2027 г. — для действующих объектов;

  • До 2030 года — для новых объектов.

Условие: Объект размещения должен быть включён в реестр туриндустрии.

8. Отмена штрафов за первую НДС-декларацию

Что это: Если предприниматель на УСН впервые стал плательщиком НДС, за первую непредоставленную декларацию в 2025 году штрафа не будет.

Зачем нужно: Даёт время на адаптацию и перестройку бухучёта.

9. Освобождение от НДС для общепита

Условие:

  • Среднемесячная зарплата сотрудников — не ниже средней по региону;

  • Совокупный доход — не более 2 млрд руб.;

  • Доля доходов от общепита — не менее 70%.

Результат: Если условия соблюдены, компания может освободиться от уплаты НДС.

10. Льготы для IT-компаний

Ставки действуют до 2030 года:

  • Налог на прибыль — 5% (вместо 20%);

  • НДС — 0% при продаже ПО, включённого в реестр Минцифры;

  • Страховые взносы — 7,6% (вместо 30%).

Это одна из самых мощных льготных программ для цифрового сектора.

Итоги

Льгота

Кому доступно

Условия

Срок действия

Инвествычет по прибыли

Все компании

Вложения в оборудование и стройку

Постоянно

ФИНВ

Компании в приоритетных отраслях

Налог по ставке 8%, вычет до 50%

2025–2030

Быстрое возмещение НДС

Крупный бизнес, мониторинг

Сумма ≤ уплаченных налогов

До конца 2025

0% НДС на импорт оборудования

Все

Только перечень Правительства

Постоянно

Налоговые каникулы ИП

Новые ИП в регионах

Приоритетные сферы

2 года

Амнистия за дробление

Компании с несколькими юрлицами

Добровольная уплата

2025

0% НДС для турбизнеса

Гостиницы

Реестр туриндустрии

До 2027 / 2030

Без штрафа за НДС

УСН → НДС

Первая декларация

2025

Освобождение общепита от НДС

Общепит

ЗП, доля, доходы

Не указано

Льготы для IT

IT-компании

Реестр ПО, отраслевой статус

До 2030

Резюме

Налоговая политика 2025 года — это не только о контроле и проверках. Это ещё и о возможностях.

Если вы вкладываетесь в развитие, работаете в легальной сфере и готовы подтвердить свою деятельность — государство предлагает мощные инструменты снижения фискальной нагрузки. Главное — использовать их вовремя и правильно.

Сохраняйте гайд и делитесь с тем, кто отвечает в вашей компании за налоги и финансы. Это не просто список льгот — это готовый план действий, где на каждой строке можно сэкономить.

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Коммерческая Тайна

Коммерческая Тайна

Бизнес -эксперт в Коммерческая тайна

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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