Не дайте себя запугать — ФНС не вводит налог на переводы между физлицами

Что на самом деле сказано в письме ФНС?

Налоговая напомнила о базовом правиле: если вы платите за услугу, вы создаёте доход у получателя. И да, это может повлечь обязанность по уплате НДФЛ.

Но! Это касается именно экономического содержания перевода, а не его формы. Перевод «за консультацию», «за ремонт», «за дизайн» — трактуется как оплата за услугу. А значит — потенциально облагается налогом.

Автоматически никто НДФЛ при этом не удерживает и не удержит. У нас нет закона, по которому банк с вашей карты будет списывать налог.