Не дайте себя запугать — ФНС не вводит налог на переводы между физлицами

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Вокруг письма ФНС снова началась волна паники: мол, с 1 июня или 1 июля 2025 года все переводы между физлицами будут облагаться НДФЛ, банки начнут автоматически удерживать налог, а любые поступления на карту приравняют к доходу. Это не так.
Не следует, что
— с 1 июня или 1 июля вступит в силу какой-то новый закон, который обязывает платить налог с любого перевода;
— переводы через СБП, на карту, от родных, от друзей автоматически попадают под обложение налогом;
— у ФНС появился новый механизм списывать НДФЛ с карт граждан — его не было и нет;
— теперь нельзя переводить деньги детям, родителям или бабушке — можно, и никто этого не запрещал.
Что на самом деле сказано в письме ФНС?
Налоговая напомнила о базовом правиле: если вы платите за услугу, вы создаёте доход у получателя. И да, это может повлечь обязанность по уплате НДФЛ.
Но! Это касается именно экономического содержания перевода, а не его формы. Перевод «за консультацию», «за ремонт», «за дизайн» — трактуется как оплата за услугу. А значит — потенциально облагается налогом.
Автоматически никто НДФЛ при этом не удерживает и не удержит. У нас нет закона, по которому банк с вашей карты будет списывать налог.
Что делать?
— Трезво оценивайте, за что переводите деньги. Если это подарок — так и пишите.
— Не используйте деловые формулировки, если перевод личный.
— Не бойтесь переводов родственникам. Никаких ограничений на это не вводили.
Главное
➡️ Если вы действительно платите за работу — оформите отношения правильно.
➡️ Если перевод личный — указывайте корректное назначение.
➡️ Не поддавайтесь панике. Закон работает не по слухам, а по статьям.
И да: если кто-то утверждает, что с 1 июля всё изменится — просите номер и дату закона. В «Коммерческой тайне» мы продолжаем следить за ситуацией и оперативно разбираем каждое письмо ФНС. Только факты — без спекуляций.
Сохраняйте пост и пересылайте тем, кто уже в панике.
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