💳 Новые правила по банковским картам с 1 июня 2025

Что изменится для каждого — подробный разбор с комментарием эксперта.

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Комментарий дал эксперт по налогам, обозначив ключевые изменения, которые необходимо знать уже сейчас.

ЧТО КОНКРЕТНО ИЗМЕНИТСЯ С ИЮНЯ

1️⃣ Ужесточение контроля за снятием наличных

С 1 июня банки будут обязаны проверять каждую операцию снятия наличных через банкомат на предмет недобровольного снятия — например, если клиент находится под давлением или обманут.

Если кредитная организация зафиксирует признаки риска, она будет обязана:

ограничить выдачу наличных до 50 000 рублей в сутки;

ввести блокировку доступа к остальным средствам на 48 часов;

незамедлительно уведомить клиента с пояснением причин.

Это — одна из ключевых мер защиты от социальной инженерии и дистанционного мошенничества.

2️⃣ Назначение доверенного лица

Закон вводит новый правовой механизм: гражданин может заранее наделить близкого или родного человека статусом уполномоченного лица.

Такой представитель сможет подтверждать операции по переводу денежных средств, если у банка возникнут сомнения в их добровольности. Это позволит оперативно разблокировать ситуацию, не потеряв контроль над средствами.

3️⃣ Маркировка звонков от банков и госорганов

Теперь все звонки от банков и государственных органов будут маркироваться. Это значит, что при входящем вызове система должна чётко указывать источник — чтобы исключить ситуации, когда мошенники звонят с подменных номеров, выдавая себя за официальных представителей.

4️⃣ Запрет на спам-звонки без согласия

Устанавливается прямой запрет на звонки без согласия абонента. Речь идёт о рекламных, навязчивых или автоматизированных звонках. Без вашего разрешения любой подобный вызов станет нарушением закона.

5️⃣ Функция «самозапрета» на услуги связи

Вводится новая возможность для граждан — установить «самозапрет» на подключение нежелательных услуг связи. Это защита от:

автоматических подписок на платные сервисы,

нежелательных услуг контент-провайдеров,

скрытых списаний.

Вывод

С 1 июня 2025 года банковские операции станут под усиленным контролем, а у граждан появятся новые инструменты защиты от дистанционного мошенничества. Закон уже принят, и подготовиться нужно заранее: