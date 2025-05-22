💳 Новые правила по банковским картам с 1 июня 2025

Привет! Вы в блоге “Коммерческая тайна” - мы делимся знаниями для вашего бизнеса. Подписывайтесь на нас здесь и переходите в наш Телеграм-канал, где можно скачать инструкции и гайды (и много закрытой информации). И поддержите нас комментарием и подпиской!С 1 июня 2025 года вступает в силу новый закон по банковским операциям, который коснётся всех пользователей банковских карт — от физлиц до представителей бизнеса. Изменения направлены на защиту граждан от мошенничества и внедрение новых механизмов контроля за денежными переводами.
Комментарий дал эксперт по налогам, обозначив ключевые изменения, которые необходимо знать уже сейчас.
ЧТО КОНКРЕТНО ИЗМЕНИТСЯ С ИЮНЯ
1️⃣ Ужесточение контроля за снятием наличных
С 1 июня банки будут обязаны проверять каждую операцию снятия наличных через банкомат на предмет недобровольного снятия — например, если клиент находится под давлением или обманут.
Если кредитная организация зафиксирует признаки риска, она будет обязана:
ограничить выдачу наличных до 50 000 рублей в сутки;
ввести блокировку доступа к остальным средствам на 48 часов;
незамедлительно уведомить клиента с пояснением причин.
Это — одна из ключевых мер защиты от социальной инженерии и дистанционного мошенничества.
2️⃣ Назначение доверенного лица
Закон вводит новый правовой механизм: гражданин может заранее наделить близкого или родного человека статусом уполномоченного лица.
Такой представитель сможет подтверждать операции по переводу денежных средств, если у банка возникнут сомнения в их добровольности. Это позволит оперативно разблокировать ситуацию, не потеряв контроль над средствами.
3️⃣ Маркировка звонков от банков и госорганов
Теперь все звонки от банков и государственных органов будут маркироваться. Это значит, что при входящем вызове система должна чётко указывать источник — чтобы исключить ситуации, когда мошенники звонят с подменных номеров, выдавая себя за официальных представителей.
4️⃣ Запрет на спам-звонки без согласия
Устанавливается прямой запрет на звонки без согласия абонента. Речь идёт о рекламных, навязчивых или автоматизированных звонках. Без вашего разрешения любой подобный вызов станет нарушением закона.
5️⃣ Функция «самозапрета» на услуги связи
Вводится новая возможность для граждан — установить «самозапрет» на подключение нежелательных услуг связи. Это защита от:
автоматических подписок на платные сервисы,
нежелательных услуг контент-провайдеров,
скрытых списаний.
Вывод
С 1 июня 2025 года банковские операции станут под усиленным контролем, а у граждан появятся новые инструменты защиты от дистанционного мошенничества. Закон уже принят, и подготовиться нужно заранее:
Проверьте, кто сможет подтвердить операции от вашего имени.
Уточните у банка, как работает система предупреждений.
Установите «самозапрет» на нежелательные услуги — если не хотите лишних списаний.
И главное — будьте готовы: все входящие звонки теперь должны маркироваться.
Комментарии1
Картинка верная! Каждую операцию визуально должен контролировать полицмейстер. А потом ещё и строго разузнать про давление и обман.