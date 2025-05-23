Персональные данные: за что теперь штрафуют по-крупному

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30 мая штрафы за неуведомление о начале обработки персональных данных вырастут. И бизнес массово стал спрашивать:
– А я вообще оператор персональных данных?
– А что именно считается ПД?
– И надо ли мне подавать уведомления?
Разбираемся. По закону оператором персональных данных может быть и юрлицо, и физлицо, и госорган. А вот само определение персональных данных звучит как ловушка:
«Персональные данные — любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому физлицу».
Звучит просто, но на практике — совсем наоборот. Поясним.
Какие данные — персональные?
Согласно разъяснениям с сайта мойбизнес.рф, к ПД относятся:
ФИО;
место и дата рождения, адрес регистрации;
фото и видео, позволяющие идентифицировать человека;
информация о семье, детях, родственниках;
зарплата, доходы, имущественное положение;
политические, религиозные взгляды, здоровье;
сведения о судимостях;
телефон, e-mail, аккаунты в соцсетях и мессенджерах;
паспорт, СНИЛС, ИНН;
биометрия.
Важно: некоторые данные вне контекста не считаются ПД.
Например:
Номер телефона сам по себе — не ПД.
Но если рядом ФИО — уже ПД.
E-mail вроде vasiliev_vasya_1999@mail.ru — тоже ПД (по нему можно определить человека).
А вот просто hello123@mail.ru — ещё надо доказывать, что это ПД.
А что говорят суды?
Формируют понятие «ПД» гораздо яснее, чем закон. Вот примеры из судебной практики:
фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, адрес, имущественное и семейное положение, доходы — всё это суды признают персональными данными (дела №33-2984/2017 и №33-3815/13).
А Роскомнадзор?
Увы, на сайте РКН ясности нет. Вопросы заданы, ответы размыты. Перечня ПД — как такового — не найти. Да, есть консультативный совет. Но читать их материалы — не легче, чем налоговый кодекс на китайском.
Чем это грозит?
Штраф за неуведомление об обработке ПД — до 300 000 рублей. Причем — вне зависимости от того, осознавали вы риски или нет.
Вывод
Если вы:
— собираете e-mail, телефоны или ФИО клиентов;
— используете CRM, принимаете заявки, ведёте лист заказов;
— работаете с фото или видео, где можно опознать людей;
— храните или анализируете анкеты, резюме, отзывы, адреса доставки —
…то с вероятностью 99% вы оператор ПД. А значит — вам нужно уведомление. И порядок обращения с данными.
❗️Отсутствие умысла не спасает от штрафа.
Система работает так: сначала факт, потом наказание. Если вы не уведомили Роскомнадзор, ответственность наступает — независимо от последствий.
📌 Сохраните этот разбор — и пересылайте коллегам. Такой текст заменит десятки консультаций. И — да: лучше один раз разобраться, чем потом платить 300 000.
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