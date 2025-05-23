Персональные данные: за что теперь штрафуют по-крупному

Привет! Вы в блоге “Коммерческая тайна”. Подписывайтесь на нас здесь и переходите в наш Телеграм-канал, где можно скачать инструкции и гайды (и много закрытой информации). И поддержите нас комментарием и подпиской!

30 мая штрафы за неуведомление о начале обработки персональных данных вырастут. И бизнес массово стал спрашивать:

– А я вообще оператор персональных данных?

– А что именно считается ПД?

– И надо ли мне подавать уведомления?

Разбираемся. По закону оператором персональных данных может быть и юрлицо, и физлицо, и госорган. А вот само определение персональных данных звучит как ловушка:

«Персональные данные — любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому физлицу».

Звучит просто, но на практике — совсем наоборот. Поясним.