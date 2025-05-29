Новые налоговые преференции на подходе — список, который стоит знать наизусть

Правительство согласовало блок поправок в Налоговый кодекс. Если все примет президент — часть норм начнет работать уже в этом году. И это — не косметика. Это реальные деньги и реальные изменения.

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Что решено:

Матпомощь при рождении ребёнка — без НДФЛ до 1 млн рублей

Теперь не 50 тысяч, а до 1 миллиона — и без налога на доходы. Это касается корпоративных выплат и пособий: появление ребёнка, усыновление, опека.

Бонус: такие выплаты можно будет учитывать в расходах для налога на прибыль.

Безвозмездка для СВО — без НДС

Любая передача имущества или услуг участникам СВО не будет влиять на налоговую базу по НДС. Ни поставки, ни волонтёрские передачи — никакого доначисления.

Нулевая ставка НДС на «Сапсан» и его будущее

С 2028 и до 2065 года обнуляют НДС на перевозки по высокоскоростной магистрали Москва — Петербург. Идея в том, чтобы снизить стоимость поездок и повысить доступность для пассажиров.

Гостиницы получат продолжение льготы до 2030 года

Продление нулевой ставки НДС для отелей. Сейчас льгота действительна до 2027 года. План — продлить ещё на три года.

Общепит — новый лимит для освобождения от НДС

Сегодня, чтобы не платить НДС, доход должен быть до 2 млрд руб. Скоро лимит поднимут до 3 млрд. Мера — в поддержку отрасли.

Все изменения вступят в силу после подписания закона президентом. Но к ним стоит готовиться уже сейчас: пересчитать выгоды, актуализировать налоговые модели, а где-то — пересмотреть кадровую и соцполитику.

Этот пост стоит сохранить — и обсудить в бухгалтерии. Потому что налоги — это не только про отчётность. Это про деньги, которые можно не отдавать.