Новые налоговые преференции на подходе — список, который стоит знать наизусть

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Что решено:
Матпомощь при рождении ребёнка — без НДФЛ до 1 млн рублей
Теперь не 50 тысяч, а до 1 миллиона — и без налога на доходы. Это касается корпоративных выплат и пособий: появление ребёнка, усыновление, опека.
Бонус: такие выплаты можно будет учитывать в расходах для налога на прибыль.
Безвозмездка для СВО — без НДС
Любая передача имущества или услуг участникам СВО не будет влиять на налоговую базу по НДС. Ни поставки, ни волонтёрские передачи — никакого доначисления.
Нулевая ставка НДС на «Сапсан» и его будущее
С 2028 и до 2065 года обнуляют НДС на перевозки по высокоскоростной магистрали Москва — Петербург. Идея в том, чтобы снизить стоимость поездок и повысить доступность для пассажиров.
Гостиницы получат продолжение льготы до 2030 года
Продление нулевой ставки НДС для отелей. Сейчас льгота действительна до 2027 года. План — продлить ещё на три года.
Общепит — новый лимит для освобождения от НДС
Сегодня, чтобы не платить НДС, доход должен быть до 2 млрд руб. Скоро лимит поднимут до 3 млрд. Мера — в поддержку отрасли.
Все изменения вступят в силу после подписания закона президентом. Но к ним стоит готовиться уже сейчас: пересчитать выгоды, актуализировать налоговые модели, а где-то — пересмотреть кадровую и соцполитику.
Этот пост стоит сохранить — и обсудить в бухгалтерии. Потому что налоги — это не только про отчётность. Это про деньги, которые можно не отдавать.
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