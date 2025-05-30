Россияне массово увольняются из-за выгорания

В этом году текучесть кадров в России подскочила до 25%. И дело не в зарплатах.

Основная причина — выгорание. Оно накрывает даже тех, кто привык «тащить» на себе процессы и «держать» коллектив. Особенно сильно это чувствуется в компаниях, где больше 1000 сотрудников — там корпоративная машина уже не едет, а буксует.

📉 Работодатели признают: дело не в уровне окладов. Люди уходят из-за токсичной атмосферы, потери смысла и тотального отсутствия сил.

Мы видим это и по рынку. Кто-то уходит в тишину, кто-то — в самозанятость. Кто-то просто исчезает, так и не закрыв задачи.

И тут вопрос уже не про «кадровый резерв». А про то, что без заботы, признания и нормальной культуры любая система начнёт разваливаться. Даже если в ней всё красиво в Excel.

Так что, прежде чем думать о KPI, подумайте:

— Кто в вашей команде на грани?

— Кто давно не брал выходной?

— Кто делает за троих — и молчит?

💬 И да — как ваше настроение в пятницу?