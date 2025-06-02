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Коммерческая Тайна
НДС

Как подтвердить нулевую ставку НДС

Один пропущенный срок — и ставка НДС превращается из 0% в 20%. С доначислениями, пенями и головной болью. Как это избежать — в статье.

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Подтверждение нулевой ставки НДС теперь можно делать без кип бумаги, почты и ожиданий. Всё через онлайн-сервис «Офис экспортёра» от ФНС.

Что за сервис?

«Офис экспортёра» — это цифровой кабинет, через который бизнес может подтвердить право на нулевую ставку НДС в электронном формате. Доступ: https://lke.nalog.gov.ru/login

Что можно сделать через него?

  1. Сформировать электронный реестр, который содержит:
    — данные из декларации на товары;
    — перечень заявлений о ввозе товаров и уплате косвенных налогов.

  2. Избежать бумажной волокиты.
    Всё подтверждение проходит в электронном виде. Никаких визитов в инспекцию.

  3. Подтверждать экспорт по экспресс-грузам.
    Можно сформировать реестры для деклараций CN 23 — когда товары уходят по международной почте.

  4. Использовать встроенный справочник.
    Вопросы по НДС? Ответы уже собраны.

  5. Связаться с инспектором через чат.
    Если ответа в базе нет — пишете в чат прямо из сервиса. Ответит специалист по месту учёта.

Как войти?

Для доступа вам понадобятся те же данные, что и для входа в личный кабинет: https://lke.nalog.gov.ru/login 

— ИП: логин + пароль от ЛК ИП;
— Юрлица: электронный сертификат от ЛК ЮЛ.

Зачем всё это?

Чтобы подтвердить нулевую ставку, раньше нужно было собирать документы, распечатывать, подавать лично или отправлять по почте. Теперь всё уходит в цифру. Быстрее, прозрачнее, надёжнее.

Если работаете на экспорт — обратите внимание

Подтверждение нулевой ставки НДС = защита от доначислений. Один пропущенный срок — и ставка НДС превращается из 0% в 20%. С доначислениями, пенями и головной болью.

Теперь всё можно решить в два клика — из личного кабинета. Просто не забудьте это сделать.

Сохраняйте гайд — и пересылайте тем, кто экспортирует.

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Информации об авторе

Коммерческая Тайна

Коммерческая Тайна

Бизнес -эксперт в Коммерческая тайна

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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