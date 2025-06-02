Как подтвердить нулевую ставку НДС

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Подтверждение нулевой ставки НДС теперь можно делать без кип бумаги, почты и ожиданий. Всё через онлайн-сервис «Офис экспортёра» от ФНС.
Что за сервис?
«Офис экспортёра» — это цифровой кабинет, через который бизнес может подтвердить право на нулевую ставку НДС в электронном формате. Доступ: https://lke.nalog.gov.ru/login
Что можно сделать через него?
Сформировать электронный реестр, который содержит:
— данные из декларации на товары;
— перечень заявлений о ввозе товаров и уплате косвенных налогов.
Избежать бумажной волокиты.
Всё подтверждение проходит в электронном виде. Никаких визитов в инспекцию.
Подтверждать экспорт по экспресс-грузам.
Можно сформировать реестры для деклараций CN 23 — когда товары уходят по международной почте.
Использовать встроенный справочник.
Вопросы по НДС? Ответы уже собраны.
Связаться с инспектором через чат.
Если ответа в базе нет — пишете в чат прямо из сервиса. Ответит специалист по месту учёта.
Как войти?
Для доступа вам понадобятся те же данные, что и для входа в личный кабинет: https://lke.nalog.gov.ru/login
— ИП: логин + пароль от ЛК ИП;
— Юрлица: электронный сертификат от ЛК ЮЛ.
Зачем всё это?
Чтобы подтвердить нулевую ставку, раньше нужно было собирать документы, распечатывать, подавать лично или отправлять по почте. Теперь всё уходит в цифру. Быстрее, прозрачнее, надёжнее.
Если работаете на экспорт — обратите внимание
Подтверждение нулевой ставки НДС = защита от доначислений. Один пропущенный срок — и ставка НДС превращается из 0% в 20%. С доначислениями, пенями и головной болью.
Теперь всё можно решить в два клика — из личного кабинета. Просто не забудьте это сделать.
Сохраняйте гайд — и пересылайте тем, кто экспортирует.
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