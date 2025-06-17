Карты под прицелом: какие переводы отслеживают налоговики, чтобы потребовать НДФЛ

Привет! Вы в блоге «Коммерческая тайна». Не всё попадает в опубликованные статьи. В нашем Telegram-канале мы рассказываем то, что нельзя написать в блоге. Если вы — собственник или бухгалтер, подписка = доступ к информации, которая экономит сотни тысяч.

Выяснили у инспектора, который предпочел остаться неназванным, как именно налоговики сейчас следят за переводами физлиц «карта-карта» и в каких случаях могут потребовать НДФЛ. Смотрите «светофор» — где безопасно, а где инспекция точно заинтересуется.

«ФНС возьмётся за все переводы» — миф или реальность?

Вопрос: В интернете пишут, что налоговая возьмётся за банковские переводы физлиц и начнёт их все облагать НДФЛ. Действительно ли стоит беспокоиться?

Анонимный инспектор: Уже давно ходит слух о грядущем контроле со стороны ФНС за поступлениями на счета физлиц, особенно среди незарегистрированных предпринимателей. Но у ФНС нет технической возможности для этого, и в НК такие меры контроля не предусмотрены.

Зелёная зона — безопасные переводы

Вопрос: С каких-то переводов всё-таки могут потребовать НДФЛ? Например, если сдавать квартиру и каждый месяц получать плату на карту?

Анонимный инспектор: Да, инспекторы могут узнать о таком доходе, например, если человек сдаёт квартиру компании или предпринимателю. При проверке арендатора налоговики увидят регулярные перечисления физлицу. Тогда получателя денег могут вызвать для пояснений, провести допрос или осмотр. Ещё пример — соседи написали жалобу на арендатора в налоговую с просьбой проверки.

Жёлтая зона — у налоговиков могут возникнуть подозрения

Инспекция может запросить банковские выписки по личному счёту?

По правилам инспекторы для этого должны получить разрешение УФНС. Такое разрешение запрашивают при выездной или встречной проверке самого человека. Правда, на моей практике были случаи, когда инспектор, проверяя компанию или ИП, запрашивал информацию у банка в рамках встречки, а банк в ответ сообщал о поступлениях и платежах по счетам физлиц.

Когда банк раскрывает операции по личной карте при встречке и что за этим следует?

Это ситуации, когда инспектор видит у компании разрыв по НДС и начинает искать, куда уходят деньги. Если компания отправляет деньги физлицам, инспектор может запросить информацию об этих перечислениях у банка. Обычно в таких случаях карта оформлена на номинала, а пользуются ей настоящие бенефициары от «бумажного» НДС. Если сумма рисков значительная, то инспекция может получить от правоохранителей данные с видеокамеры объекта, где пользовались картой, и так определить того, кто рассчитывается. Правда, речь не обязательно о «бумажном» НДС. Инспекторы могут заинтересоваться, если при проверке компании увидят, что она перечисляет сотрудникам неадекватные суммы с назначениями «возврат долга», «заём» и т. п.

Красная зона — поступления на карту под прицелом

А если на вопросы инспектора о поступлениях ответить, что это бабушка подарила или друг помог? Примут ли такой ответ и не последует ли дальше проверок?

Имеет значение, по какой причине к вам обратились инспекторы. Если было какое-то разовое поступление от физлица, то инспекторы даже не будут заинтересованы в проверке. Если же человека уже подозревают в схеме обнала или «бумажного» НДС, тогда, конечно, аргумент могут и не принять.

Итог

ФНС не мониторит все переводы подряд — для тотального контроля нет ни техники, ни норм в НК.

Регулярные платежи от юрлиц или ИП, особенно по аренде, могут вывести вас из «зелёной зоны».

При разрывах по НДС и крупных суммах инспекторы запросят данные у банка, а банк раскроет операции.

Разовые «подарки» редко вызывают проверку, но при подозрении в обнале даже «бабушкина помощь» не спасёт.

Следите за маршрутом своих денег — чтобы навсегда остаться в зелёной полосе.