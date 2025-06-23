Новый закон против «SALE»: как кириллица победила латиницу, но не до конца
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В России приняли закон, который заставит руссифицировать вывески, таблички, указатели и названия ЖК. Всё ради «защиты русского языка». Но на деле — появится новый набор обязательных требований и новых рисков. Особенно — для бизнеса, застройщиков и наружной рекламы.
Вот полный разбор, что именно приняли, кого это коснётся и какие санкции грозят за «shop» без перевода.
Что приняли
17 июня Госдума во втором и третьем чтениях одобрила законопроект № 468229-8, внесённый группой депутатов от «Единой России» (включая Хинштейна и Ямпольскую).
Поправки коснулись Закона о защите прав потребителей и ФЗ-214 о долевом строительстве.
Появилась новая статья 10.1: вся информация, предназначенная для публичного ознакомления, должна быть на русском языке.
Под действие закона попадает:
надпись «открыто»,
табличка «распродажа»,
указатель «вход» или «скидка»,
любая надпись на табличках, витринах, вывесках и других носителях информации в общественных местах.
Речь идёт не о рекламе, а об информации, доступной неограниченному числу людей в публичных местах.
Что теперь нельзя
Теперь нельзя разместить одну только латиницу на табличке или витрине.
Но можно использовать иностранные слова, если рядом будет русский перевод.
То есть:
Просто «SALE» — нельзя.
«SALE / Распродажа» — можно.
Также прямо запрещено использовать только латиницу в названиях жилых комплексов, если они участвуют в долевом строительстве.
Например:
ЖК «Freedom Hall» в рекламе — уже нарушение, если нет кириллического дубликата.
Исключение: бренды, товарные знаки, знаки обслуживания — под новые правила не попадают.
Что именно нужно русифицировать
Все вывески и указатели — обязательно на русском. Перевод допускается, но оригинал — только кириллицей.
Информационные таблички — например, с описанием услуг, скидок, условий обслуживания.
Названия ЖК и коттеджных посёлков — только кириллицей, если объект участвует в долевом строительстве.
Официальные документы застройщика — должны использовать русифицированное наименование.
Всё это вступит в силу с 1 марта 2026 года.
Чего НЕ касается закон
Рекламы в целом — формально реклама не попадает под запрет, за исключением рекламы жилых комплексов.
Фирменных наименований и брендов — «Nike», «H&M», «Burger King» останутся без изменений.
Уже построенных ЖК — новые правила применяются только к объектам, сданным после вступления закона в силу.
Какие поправки сняли ко второму чтению
Нет обязательного перевода рекламы на русский язык — эту норму убрали.
Нет поправок к закону о СМИ — не будет обязательной трансляции только на русском языке.
Нет ссылок на закон о государственном языке — его не стали править.
Есть ли ответственность?
Пока — нет прямой ответственности.
Да, можно попытаться признать рекламу ЖК ненадлежащей по ч. 11 ст. 5 закона о рекламе.
Но, как указывает медиаюрист Дмитрий Григорьев, административной ответственности за это не установлено.
А значит — формально закон есть, но штрафовать пока не за что.
Что это значит на практике
Бизнесу снаружи — готовиться.
Вывески, указатели, таблички — нужно дублировать на русском языке. Без этого — риск претензий.
Застройщикам — менять названия ЖК.
Даже если бренд отстроен и вложены деньги в продвижение, с 2026 года в рекламе можно использовать только кириллицу.
Тем, кто делает дизайн и наружку — изучать нормы заранее.
Нельзя просто нарисовать модный логотип «Urban Park». Без русской версии — будет нарушением.
Вывод
«SALE» не запретили. Но если он один — будет нельзя.
Названия ЖК — только кириллица.
Ответственности пока нет — но требования уже есть. И к 1 марта 2026 года вывески, фасады и наружка должны быть переведены.
Все это — не про язык. Это — про очередной пласт регулирования, где бизнесу придётся подстраиваться или рисковать.
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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
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