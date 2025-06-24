Перевел деньги — получил срок. Почему предприниматели попадают под статью 187 УК РФ и даже не догадываются об этом
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Это статья 187 УК РФ. И она куда опаснее, чем кажется на первый взгляд.
Что это за статья?
Сухим языком закона:
изготовление, приобретение, хранение, транспортировка в целях использования или сбыта поддельных средств платежа — карт, документов, устройств.
На практике:
📌 вставили чужую карту в банкомат,
📌 отправили деньги "на лево", а потом сняли их на своей карте,
📌 оформили платёжку от имени номинального директора,
📌 подписали документ, зная, что он фейковый,
📌 оформили договор с "однодневкой", зная, что она ничего реально не выполнит.
Даже основание в платёжке, если оно фиктивное — уже может считаться признаком подделки. А это уже статья 187 УК РФ.
Максимальное наказание — до 6 лет лишения свободы,
если по предварительному сговору — до 7 лет.
Почему она реально применяется — и всё чаще
Когда предприниматель делает платёж на организацию, заведомо не способную исполнить обязательства, а потом снимает деньги или получает их иным способом — следствие может расценить это не как нарушение в учёте, а как создание и использование поддельного основания платежа.
А значит, речь уже не о штрафах или доначислениях.
А об уголовке. И надолго.
Как суд это объясняет
Конституционный суд в определении № 761-О от 31.03.2022 дал очень жёсткое толкование:
Норма статьи 187 УК РФ применяется, если доказан умысел — человек должен понимать, что делает, осознавать, что документы используются как платежные, и что их содержание искажает реальность.
Подделкой считается и изменение настоящего документа (дописка, подчистка, замена), и изготовление нового с заведомо ложными сведениями, даже на настоящем бланке и с настоящей печатью.
То есть, если вы подписали платёжку с фейковым основанием — этого может быть достаточно.
Примеры из реальных дел
#️⃣ Дело № 1-137/19, приговор от 18.02.2019
Срок: 2 года условно, штраф 100 тыс. руб.
Гражданин А оплачивал покупки в магазине картами, оформленными на других лиц. Спасли только хорошие характеристики с места работы и поручительства родственников.
#️⃣ Дело № 1-53/2017, приговор от 25.05.2017
Срок: 4-5 лет условно
Группа лиц: руководитель и два бухгалтера.
Три года: открытие счетов на подставные юрлица, фиктивные документы, вывод наличных, торговля кэшем. Всё — на основе «платёжек» и договоров с ложной сущностью.
#️⃣ Дело № 22-157/2024, приговор от 31.01.2024
Штраф 100 тыс. руб.
Гражданин А зарегистрировался как ИП по просьбе знакомого, передал документы.
Не знал, что так нельзя. Хотел просто работать на стройке. Но получил судимость.
Что особенно важно знать
Срок давности по статье 187 — 10 лет.
Возместить ущерб — не значит отменить ответственность.
Нижней границы ущерба — нет. Даже если сумма «копеечная» — состав преступления есть.
Вывод
Если вы считаете, что отправить деньги по фиктивному договору, вывести через подрядчика, «временно» оформить ИП на сотрудника — это просто «оперативные решения»…
Проверьте ещё раз, что написано в вашей платёжке.
Потому что одно предложение в основании перевода может привести не к вычетам — а к сроку.
Это уже не спор с налоговой. Это — статья.
И в отличие от 198 или 199 — она не требует большой суммы. Только умысел.
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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
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