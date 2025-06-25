Теневая занятость в черном списке: как не угодить в реестр недобросовестных работодателей с 2025 года

В этом гайде — все, что нужно знать работодателю: какие схемы больше не прокатят, что именно теперь отслеживают ФНС и Роструд, и что сделать уже сейчас, чтобы не попасть в черный список.

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С 1 января 2025 года в России официально заработает реестр работодателей с теневой занятостью. Это не просто база с названиями компаний. Это — черный список, куда попадёт любой, кого Роструд заподозрит в том, что он не оформляет сотрудников официально, платит «в конвертах» или прикрывается договорами с самозанятыми.

Формально в этом уже есть налоговая, административная и даже уголовная ответственность. Но теперь к ним добавляется — ограничение доступа к господдержке, запрет на участие в госзакупках и повышенное внимание инспекторов.

В этом гайде — всё, что нужно знать работодателю:

какие схемы больше не прокатят,

что именно теперь отслеживают ФНС и Роструд,

и что сделать уже сейчас, чтобы не попасть в черный список.

Что такое теневая занятость

По новому закону о занятости (ФЗ № 565-ФЗ от 12.12.2023), теневая занятость — это любая трудовая деятельность без оформления по трудовому договору. То есть не криминал, а вполне легальный бизнес, но — без белой зарплаты, отпусков, больничных и отчислений.

Примеры:

зарплата «в конвертах»

устные договоренности

сотрудничество с самозанятыми вместо трудовых отношений

В 2022 году Минтруд выявил 663 000 таких случаев. А в 2023-м каждый пятый работник трудился нелегально (по данным РАНХиГС).

Что в этом плохого?

Бюджет не получает НДФЛ и взносы

Работники теряют стаж и пенсию

Нет условий труда и выплат

Увеличивается криминогенная и социальная нагрузка

Поэтому государство вводит жесткие меры. С 2024–2025 гг. начали действовать межведомственные комиссии, которым ФНС передаёт списки «подозрительных» компаний. Формируют их по конкретным критериям.

Признаки теневой занятости (Приказ Минтруда № 40н)

С 1 марта 2024 года ФНС передаёт в Роструд информацию об организациях:

где более 10% сотрудников получают зарплату ниже МРОТ

где были налоговые проверки с выявленными нарушениями

которые сотрудничают с 10+ самозанятыми , платят им более 20 000 ₽ в месяц дольше 3 месяцев

где зарплата на 35% ниже средней по отрасли в регионе

где применяется ККТ, но нет «белых» рабочих мест по этим адресам

⚠️ Наличие этих признаков не значит автоматическое наказание. Но вас поставят «на карандаш».

ФНС, прокуратура и трудовая: кто ищет нарушителей

ФНС — лидер по переквалификации договоров. Использует вакансии, отчеты, чаты, чеки и даже объявления.

Прокуратура — с 2025 года работает по Приказу № 98. Два обращения — и будет внеплановая проверка.

Роструд — контролирует исполнение трудового законодательства. Может прийти даже без планов, если видит отклонения по зарплате, численности и режиму работы.

Как работают комиссии по противодействию теневой занятости (МКПНЗ)

С мая 2024 года в каждом регионе действуют межведомственные комиссии, в которые входят:

представители правительства

трудовые инспекции

ИФНС

СФР

профсоюзы

работодатели

Комиссия может запросить у вас информацию. На ответ — 15 дней. Затем — протокол и, если подтвердились признаки нарушений, — проверка Роструда.

Самозанятые под подозрением

Главная зона риска — договоры с самозанятыми.

Если самозанятый:

раньше работал у вас по трудовому договору

не имеет других заказчиков

получает выплаты регулярно

участвует в планерках и корпоративных чатах

— это будет расценено как подмена трудовых отношений. Пример — дело управляющей компании, которая через ИП нанимала тех же уборщиков, только как самозанятых. В итоге — доначисления, пени, штрафы. Суд признал: схема фиктивна.

Последствия: от черного списка до уголовной статьи

📌 Попадание в реестр Роструда

ограничение участия в закупках

отказ в господдержке

автоматическое повышение категории риска

📌 Налоговые санкции

доначисление НДФЛ и взносов

штраф 20–40% от недоимки

пример: ИП в Челябинске оштрафована на 100 тыс. ₽ — зарплаты ниже МРОТ, выплаты «в тетрадь»

📌 Административные штрафы

до 100 тыс. ₽ за подмену договора

до 50 тыс. ₽ за зарплату в конверте

дисквалификация на 1–3 года за повтор

📌 Уголовная ответственность

если не удерживали НДФЛ с наёмных сотрудников

при недоимке более 18,75 млн ₽ за 3 года

до 3 лет лишения свободы

Памятка работодателю: как не попасть под переквалификацию

1. Проверьте договоры с самозанятыми и ГПХ

Признаки переквалификации:

договор заключён на год

фиксированная сумма ежемесячно

контроль исполнения задач

участие в планерках

работа на территории и инструментами заказчика

зависимость доходов только от одной компании

условием сотрудничества была регистрация как ИП или самозанятого

ФНС использует Постановление ВС № 15 и письма 2022 года.

2. Проверьте уровень зарплат

МРОТ в 2025 году — от 22 440 ₽ (в зависимости от региона)

Зарплата ниже на 35% отраслевой — сигнал для комиссии

Сравнивайте с данными Росстата

3. Проверьте кассы и чеки

Если касса бьёт чеки по адресу, где нет оформленных работников — будет вопрос.

Подготовьте объяснения заранее.

4. Анализируйте отношения с самозанятыми

Если у исполнителя только вы — заказчик , и он получает больше 20 тыс. ₽ — это риск.

Или оформляйте трудовой договор, или платите НДФЛ и взносы по ГПХ.

Вывод:

С 2025 года государство переводит борьбу с теневой занятостью на новый уровень — публичный, межведомственный и цифровой. Любой признак отклонения может стать основанием для запроса, комиссии, проверки и последующего включения в черный список.

Если вы не уверены, как трактуют ваши договоры — лучше разобраться сейчас, чем потом платить штрафы или терять доступ к закупкам.