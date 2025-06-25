Теневая занятость в черном списке: как не угодить в реестр недобросовестных работодателей с 2025 года
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С 1 января 2025 года в России официально заработает реестр работодателей с теневой занятостью. Это не просто база с названиями компаний. Это — черный список, куда попадёт любой, кого Роструд заподозрит в том, что он не оформляет сотрудников официально, платит «в конвертах» или прикрывается договорами с самозанятыми.
Формально в этом уже есть налоговая, административная и даже уголовная ответственность. Но теперь к ним добавляется — ограничение доступа к господдержке, запрет на участие в госзакупках и повышенное внимание инспекторов.
В этом гайде — всё, что нужно знать работодателю:
какие схемы больше не прокатят,
что именно теперь отслеживают ФНС и Роструд,
и что сделать уже сейчас, чтобы не попасть в черный список.
Что такое теневая занятость
По новому закону о занятости (ФЗ № 565-ФЗ от 12.12.2023), теневая занятость — это любая трудовая деятельность без оформления по трудовому договору. То есть не криминал, а вполне легальный бизнес, но — без белой зарплаты, отпусков, больничных и отчислений.
Примеры:
зарплата «в конвертах»
устные договоренности
сотрудничество с самозанятыми вместо трудовых отношений
В 2022 году Минтруд выявил 663 000 таких случаев. А в 2023-м каждый пятый работник трудился нелегально (по данным РАНХиГС).
Что в этом плохого?
Бюджет не получает НДФЛ и взносы
Работники теряют стаж и пенсию
Нет условий труда и выплат
Увеличивается криминогенная и социальная нагрузка
Поэтому государство вводит жесткие меры. С 2024–2025 гг. начали действовать межведомственные комиссии, которым ФНС передаёт списки «подозрительных» компаний. Формируют их по конкретным критериям.
Признаки теневой занятости (Приказ Минтруда № 40н)
С 1 марта 2024 года ФНС передаёт в Роструд информацию об организациях:
где более 10% сотрудников получают зарплату ниже МРОТ
где были налоговые проверки с выявленными нарушениями
которые сотрудничают с 10+ самозанятыми, платят им более 20 000 ₽ в месяц дольше 3 месяцев
где зарплата на 35% ниже средней по отрасли в регионе
где применяется ККТ, но нет «белых» рабочих мест по этим адресам
⚠️ Наличие этих признаков не значит автоматическое наказание. Но вас поставят «на карандаш».
ФНС, прокуратура и трудовая: кто ищет нарушителей
ФНС — лидер по переквалификации договоров. Использует вакансии, отчеты, чаты, чеки и даже объявления.
Прокуратура — с 2025 года работает по Приказу № 98. Два обращения — и будет внеплановая проверка.
Роструд — контролирует исполнение трудового законодательства. Может прийти даже без планов, если видит отклонения по зарплате, численности и режиму работы.
Как работают комиссии по противодействию теневой занятости (МКПНЗ)
С мая 2024 года в каждом регионе действуют межведомственные комиссии, в которые входят:
представители правительства
трудовые инспекции
ИФНС
СФР
профсоюзы
работодатели
Комиссия может запросить у вас информацию. На ответ — 15 дней. Затем — протокол и, если подтвердились признаки нарушений, — проверка Роструда.
Самозанятые под подозрением
Главная зона риска — договоры с самозанятыми.
Если самозанятый:
раньше работал у вас по трудовому договору
не имеет других заказчиков
получает выплаты регулярно
участвует в планерках и корпоративных чатах
— это будет расценено как подмена трудовых отношений. Пример — дело управляющей компании, которая через ИП нанимала тех же уборщиков, только как самозанятых. В итоге — доначисления, пени, штрафы. Суд признал: схема фиктивна.
Последствия: от черного списка до уголовной статьи
📌 Попадание в реестр Роструда
ограничение участия в закупках
отказ в господдержке
автоматическое повышение категории риска
📌 Налоговые санкции
доначисление НДФЛ и взносов
штраф 20–40% от недоимки
пример: ИП в Челябинске оштрафована на 100 тыс. ₽ — зарплаты ниже МРОТ, выплаты «в тетрадь»
📌 Административные штрафы
до 100 тыс. ₽ за подмену договора
до 50 тыс. ₽ за зарплату в конверте
дисквалификация на 1–3 года за повтор
📌 Уголовная ответственность
если не удерживали НДФЛ с наёмных сотрудников
при недоимке более 18,75 млн ₽ за 3 года
до 3 лет лишения свободы
Памятка работодателю: как не попасть под переквалификацию
1. Проверьте договоры с самозанятыми и ГПХ
Признаки переквалификации:
договор заключён на год
фиксированная сумма ежемесячно
контроль исполнения задач
участие в планерках
работа на территории и инструментами заказчика
зависимость доходов только от одной компании
условием сотрудничества была регистрация как ИП или самозанятого
ФНС использует Постановление ВС № 15 и письма 2022 года.
2. Проверьте уровень зарплат
МРОТ в 2025 году — от 22 440 ₽ (в зависимости от региона)
Зарплата ниже на 35% отраслевой — сигнал для комиссии
Сравнивайте с данными Росстата
3. Проверьте кассы и чеки
Если касса бьёт чеки по адресу, где нет оформленных работников — будет вопрос.
Подготовьте объяснения заранее.
4. Анализируйте отношения с самозанятыми
Если у исполнителя только вы — заказчик, и он получает больше 20 тыс. ₽ — это риск.
Или оформляйте трудовой договор, или платите НДФЛ и взносы по ГПХ.
Вывод:
С 2025 года государство переводит борьбу с теневой занятостью на новый уровень — публичный, межведомственный и цифровой. Любой признак отклонения может стать основанием для запроса, комиссии, проверки и последующего включения в черный список.
Если вы не уверены, как трактуют ваши договоры — лучше разобраться сейчас, чем потом платить штрафы или терять доступ к закупкам.
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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
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