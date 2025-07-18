5 ошибок в учете, которые сжигают сотни тысяч
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С чего начать, даже если кажется, что всё нормально?
Даже при полной уверенности, что «у нас всё под контролем», могут быть дыры в системе. Поэтому я всегда советую начать с экспресс-аудита.
Проверьте:
Понимаете ли вы, как устроены ваши отчёты?
Есть ли чёткое разделение личных и бизнес-финансов?
Есть ли план по налогам хотя бы на квартал?
Подтверждены ли документы по всем операциям?
Используете ли вы налоговые льготы?
Ответы покажут, насколько защищён ваш бизнес.
Взгляд глубже: структура и цифры
1. Учет доходов и расходов — с детализацией
Нельзя принимать управленческие решения, не зная маржу по направлениям. Вы должны понимать:
какая услуга/товар приносит реальную прибыль;
какие расходы тянут вниз рентабельность;
где ценовая политика перестала работать.
Это основа: цифры определяют стратегию.
2. Налоги «на вырост»
Не ждите, пока текущая система налогообложения станет обузой. Анализируйте:
не приближаетесь ли вы к лимитам УСН;
какие льготы актуальны в вашем регионе;
не пора ли переходить на другую модель.
Своевременная корректировка экономит сотни тысяч — проверено.
3. Договоры, которые вас защищают
Работа без документов — лотерея. А чаще — билет в одну сторону: к налоговой блокировке, судебным тяжбам и неплатежам.
Проверьте:
есть ли договоры с каждым клиентом/подрядчиком;
актуальны ли формулировки;
защищают ли они вас юридически.
Один документ может стоить меньше тысячи — и спасти миллионы.
4. Финансовый анализ — по графику
Это не опция, а обязательная часть рутины:
раз в неделю — движение денежных средств;
раз в месяц — P&L (прибыль и убытки);
раз в квартал — сравнение с планом и корректировка курса.
Контроль = устойчивость.
5 ошибок, которые я вижу чаще всего
Эти ошибки не звучат как катастрофа. Но именно они подрывают бизнес изнутри.
❌ Ошибка 1. «Сначала заработаю — потом всё посчитаю»
Эта логика убивает бизнес. Пока учёта нет — непонятно, что растёт, а что тонет.
Кейс:
Предпринимателька с ежемесячными поступлениями 500+ тыс. ₽ не могла ответить, сколько у неё остаётся чистыми. Деньги просто исчезали.
Мы ввели простой управленческий учёт — и на первом же месяце она обнаружила убыток там, где считала себя в плюсе.
Вывод:
Учёт — это не «для потом». Это способ видеть реальность и управлять ею.
❌ Ошибка 2. «Все платежи — с одной карты, так удобнее»
До первого запроса от банка или налоговой.
Кейс:
ИП на УСН «доходы» получал поступления на счёт, а оплачивал всё с личных карт. Всё — от закупок до личных трат. Никакого учёта. В итоге — блокировка счета за подозрительные операции.
Разделили потоки, завели управленческую таблицу, обозначили назначения. Счет разблокировали. Клиент впервые увидел свои реальные расходы.
Совет:
Разделите бизнес и личное. Без этого любые цифры — иллюзия.
❌ Ошибка 3. «На 6% же — расходы не важны»
Миф, который дорого обходится.
На УСН «доходы» легко забыть, что рост оборота ≠ рост прибыли. Если маржа падает, а режим налогообложения не пересматривается — вы теряете деньги.
Из практики:
Переход на «доходы минус расходы» дал клиенту экономию в 220 тыс. ₽ в год. Просто потому, что он начал считать.
Вывод:
Даже на 6% ведите учёт чистой прибыли. Только так вы сможете своевременно менять режим и не терять на налогах.
❌ Ошибка 4. «Мы без договоров, по-человечески»
А потом заказчик не платит. Или налоговая не признаёт расходы. Или партнёр меняет правила.
Совет:
Всегда — всегда — фиксируйте договорённости письменно. Даже если это друг. Даже если это постоянный клиент.
Договор-оферта, акт, подтверждение на почте — всё, что защитит вашу позицию в конфликте.
Это не про «юридическую чистоту». Это про деньги.
❌ Ошибка 5. «О налогах подумаю, когда придёт время платить»
Это путь к панике и кассовому разрыву.
Кейс:
ИП с хорошим доходом не отслеживал налоговую нагрузку. Пришёл срок — 180 000 ₽ к оплате. Резервов нет. Прибыль «съели» траты. Началась гонка за деньгами.
Совет:
Планируйте налоги как аренду. Каждый месяц. Тогда вы не попадёте в зависимость от авральных поступлений и не сорвёте обязательства.
Что делать, чтобы это не случилось с вами
Ошибки в учёте — это не «небольшие упущения». Это трещины, через которые уходит устойчивость. Пока есть клиенты — бизнес держится, но рано или поздно всё упирается в цифры.
Чтобы не дожидаться блокировки счёта или штрафа, пройдите базовый чек-лист:
Личные и бизнес-финансы у вас разделены?
У вас есть хотя бы простой учёт доходов и расходов?
Вы понимаете, какие направления дают прибыль, а какие — только нагрузку?
Вы знаете, сколько заплатите налогов в следующем квартале?
У вас есть резервный фонд?
Если хотя бы два пункта вызывают сомнения — пора пересобрать систему.
Финал
Бухгалтерия — это не про «отчитаться». Это про выживание и рост,про то, чтобы в нужный момент были деньги, ресурсы, время. И чтобы не жить в режиме пожара.
Разберитесь с цифрами. Это даёт спокойствие, а за ним приходит прибыль.
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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
Комментарии1
скорее всего, это не ошибки в учете, а безалаберность