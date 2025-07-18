5 ошибок в учете, которые сжигают сотни тысяч

У вас растут обороты. Есть клиенты. Есть заказы. Но денег всё равно не хватает. Знакомо? Если вы хотите понять, куда уходят деньги, и вернуть контроль, — этот разбор для вас.

Привет! Вы в блоге «Коммерческая тайна». Не всё попадает в опубликованные статьи. В нашем Telegram-канале мы рассказываем то, что нельзя написать в блоге. Если вы — собственник или бухгалтер, подписка = доступ к информации, которая экономит сотни тысяч.

С чего начать, даже если кажется, что всё нормально?

Даже при полной уверенности, что «у нас всё под контролем», могут быть дыры в системе. Поэтому я всегда советую начать с экспресс-аудита.

Проверьте:

Понимаете ли вы, как устроены ваши отчёты?

Есть ли чёткое разделение личных и бизнес-финансов?

Есть ли план по налогам хотя бы на квартал?

Подтверждены ли документы по всем операциям?

Используете ли вы налоговые льготы?

Ответы покажут, насколько защищён ваш бизнес.

Взгляд глубже: структура и цифры

1. Учет доходов и расходов — с детализацией

Нельзя принимать управленческие решения, не зная маржу по направлениям. Вы должны понимать:

какая услуга/товар приносит реальную прибыль;

какие расходы тянут вниз рентабельность;

где ценовая политика перестала работать.

Это основа: цифры определяют стратегию.

2. Налоги «на вырост»

Не ждите, пока текущая система налогообложения станет обузой. Анализируйте:

не приближаетесь ли вы к лимитам УСН;

какие льготы актуальны в вашем регионе;

не пора ли переходить на другую модель.

Своевременная корректировка экономит сотни тысяч — проверено.

3. Договоры, которые вас защищают

Работа без документов — лотерея. А чаще — билет в одну сторону: к налоговой блокировке, судебным тяжбам и неплатежам.

Проверьте:

есть ли договоры с каждым клиентом/подрядчиком;

актуальны ли формулировки;

защищают ли они вас юридически.

Один документ может стоить меньше тысячи — и спасти миллионы.

4. Финансовый анализ — по графику

Это не опция, а обязательная часть рутины:

раз в неделю — движение денежных средств;

раз в месяц — P&L (прибыль и убытки);

раз в квартал — сравнение с планом и корректировка курса.

Контроль = устойчивость.

5 ошибок, которые я вижу чаще всего

Эти ошибки не звучат как катастрофа. Но именно они подрывают бизнес изнутри.

❌ Ошибка 1. «Сначала заработаю — потом всё посчитаю»

Эта логика убивает бизнес. Пока учёта нет — непонятно, что растёт, а что тонет.

Кейс:

Предпринимателька с ежемесячными поступлениями 500+ тыс. ₽ не могла ответить, сколько у неё остаётся чистыми. Деньги просто исчезали.

Мы ввели простой управленческий учёт — и на первом же месяце она обнаружила убыток там, где считала себя в плюсе.

Вывод:

Учёт — это не «для потом». Это способ видеть реальность и управлять ею.

❌ Ошибка 2. «Все платежи — с одной карты, так удобнее»

До первого запроса от банка или налоговой.

Кейс:

ИП на УСН «доходы» получал поступления на счёт, а оплачивал всё с личных карт. Всё — от закупок до личных трат. Никакого учёта. В итоге — блокировка счета за подозрительные операции.

Разделили потоки, завели управленческую таблицу, обозначили назначения. Счет разблокировали. Клиент впервые увидел свои реальные расходы.

Совет:

Разделите бизнес и личное. Без этого любые цифры — иллюзия.

❌ Ошибка 3. «На 6% же — расходы не важны»

Миф, который дорого обходится.

На УСН «доходы» легко забыть, что рост оборота ≠ рост прибыли. Если маржа падает, а режим налогообложения не пересматривается — вы теряете деньги.

Из практики:

Переход на «доходы минус расходы» дал клиенту экономию в 220 тыс. ₽ в год. Просто потому, что он начал считать.

Вывод:

Даже на 6% ведите учёт чистой прибыли. Только так вы сможете своевременно менять режим и не терять на налогах.

❌ Ошибка 4. «Мы без договоров, по-человечески»

А потом заказчик не платит. Или налоговая не признаёт расходы. Или партнёр меняет правила.

Совет:

Всегда — всегда — фиксируйте договорённости письменно. Даже если это друг. Даже если это постоянный клиент.

Договор-оферта, акт, подтверждение на почте — всё, что защитит вашу позицию в конфликте.

Это не про «юридическую чистоту». Это про деньги.

❌ Ошибка 5. «О налогах подумаю, когда придёт время платить»

Это путь к панике и кассовому разрыву.

Кейс:

ИП с хорошим доходом не отслеживал налоговую нагрузку. Пришёл срок — 180 000 ₽ к оплате. Резервов нет. Прибыль «съели» траты. Началась гонка за деньгами.

Совет:

Планируйте налоги как аренду. Каждый месяц. Тогда вы не попадёте в зависимость от авральных поступлений и не сорвёте обязательства.

Что делать, чтобы это не случилось с вами

Ошибки в учёте — это не «небольшие упущения». Это трещины, через которые уходит устойчивость. Пока есть клиенты — бизнес держится, но рано или поздно всё упирается в цифры.

Чтобы не дожидаться блокировки счёта или штрафа, пройдите базовый чек-лист:

Личные и бизнес-финансы у вас разделены?

У вас есть хотя бы простой учёт доходов и расходов?

Вы понимаете, какие направления дают прибыль, а какие — только нагрузку?

Вы знаете, сколько заплатите налогов в следующем квартале?

У вас есть резервный фонд?

Если хотя бы два пункта вызывают сомнения — пора пересобрать систему.

Финал

Бухгалтерия — это не про «отчитаться». Это про выживание и рост,про то, чтобы в нужный момент были деньги, ресурсы, время. И чтобы не жить в режиме пожара.

Разберитесь с цифрами. Это даёт спокойствие, а за ним приходит прибыль.