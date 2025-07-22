Как думают банки: что видят в вашей заявке, прежде чем сказать «нет»
Привет! Вы в блоге «Коммерческая тайна». Не всё попадает в опубликованные статьи. В нашем Telegram-канале мы рассказываем то, что нельзя написать в блоге. Если вы — собственник или бухгалтер, подписка = доступ к информации, которая экономит сотни тысяч.
Главный вопрос: справится ли компания с деньгами
Инвестор не просто хочет понять, вернёте ли вы заём. Он смотрит глубже — в то, как устроен сам бизнес. Как вы зарабатываете. Зачем вам именно такая сумма. Что будет, если проект задержится или пойдёт не по плану.
Проверка позволяет отсеять заявки, в которых деньги — не решение, а потенциальная проблема. Например, если компания просит сумму «с запасом», но не знает, как её использовать. Или если у бизнеса нестабильная выручка, а график выплат предполагает аннуитетные ежемесячные платежи.
Это не формальность. Это защита. Для инвестора — от невозврата. Для бизнеса — от перегрузки и кризиса вместо роста.
Сначала — юридическая и операционная чистота
До цифр доходят не сразу. На первом этапе инвестор проверяет, можно ли вообще иметь дело с этой компанией. Оцениваются три вещи.
Во-первых, юридическая прозрачность. Важно, нет ли у компании или её учредителей активных судов, банкротства, связей с токсичными структурами. Если риск очевиден — заявку отклоняют без обсуждений.
Во-вторых, возраст бизнеса. Предпочтение получают компании, которым больше года. Это не жёсткое требование, но важный сигнал: зрелость и наличие живой операционной деятельности повышают доверие.
В-третьих, управляемость. Кто принимает решения, как структурирована работа, кто отвечает за проект? Если на эти вопросы нет чёткого ответа — заявка вызывает подозрения ещё до оценки показателей.
Если бизнес не проходит этот фильтр, к цифрам даже не переходят.
Потом — финансовая устойчивость
На следующем этапе инвесторы оценивают, выдержит ли бизнес ту нагрузку, которую на себя хочет взять.
Первое, на что смотрят — соотношение суммы займа к выручке. На краудлендинге «потолок» — три ежемесячные выручки. Больше? Придётся доказывать, зачем. И как это окупится.
Второе — прибыль. Даже если выручка стабильна, но бизнес убыточен, это сигнал: с погашением будут проблемы.
Третье — регулярность дохода. Если поступления неритмичные, а выплаты — каждый месяц, возникает риск кассового разрыва. Тут важна гибкость: можно предложить возврат одним платежом или с привязкой к сезонности.
Цифры в таблицах — это ещё не модель. Если расчёты не отражают реальную работу, заём превращается в риск.
Цель займа — не пункт формальности, а точка опоры
Цель должна быть конкретной и понятной. Если вы пишете «на развитие» — инвестор теряет ориентир. Он не видит, что именно даст эти деньги вашему бизнесу.
Заявка должна объяснять: зачем, на что, какие расчёты за этим стоят, и что изменится после получения средств.
«На финальное оснащение перед открытием торговой точки» — звучит как шаг к прибыли. «На пожарную сигнализацию» — как очередная статья расходов. Формулировка решает восприятие.
Чёткая цель — основа доверия. Её можно защитить, обсудить, оценить. И она показывает, что вы не просто ищете деньги, а знаете, как с ними работать.
Что может отпугнуть даже при хороших цифрах
Бывает, что проект выглядит сильным: стабильная выручка, прибыль, хороший рынок. Но заявку всё равно отклоняют.
Почему?
Потому что непонятно, откуда взялись цифры. Заявка на 20 миллионов, но без структуры и обоснования. Модель только в оптимистичном сценарии. Никакого плана Б.
Потому что предприниматель сам не вложился. Если он не рискует деньгами — почему должен рисковать инвестор?
Потому что подача поверхностная. Формально, с ошибками, уклончиво. Это воспринимается как отказ от открытого диалога. А значит — как слабый сигнал к партнёрству.
Финансовые показатели важны. Но только в связке с логикой, прозрачностью и человеческим объяснением. Без этого даже хорошие цифры становятся просто цифрами.
P.S.
Заявка на заём — это не просто справки и таблицы. Это рассказ: как бизнес устроен, зачем ему деньги и как он с ними справится. Честно сформулированная цель, продуманные расчёты, понятный механизм возврата — всё это решает, попадёт ли заявка в топку или дойдёт до подписания договора.
Инвестор не ищет красивую презентацию. Он ищет бизнес, который не сломается под весом денег.
🔍 Кстати, вы сами можете проверить, как видят вас банки — бесплатно и за минуту прямо в нашем Telegram. Это то, с чего начинают инвесторы.
Информации об авторе
Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
Начать дискуссию