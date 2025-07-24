Налоговая доначислила налоги — что делать

Доначисление налогов — это не только страшный сон для бизнеса. Даже обычные физлица всё чаще сталкиваются с такой ситуацией. Почему происходят доначисления, какие у них причины, какова процедура, и что делать, если вы с решением не согласны — в этой инструкции мы разбираем всё детально. Особо коснемся НДС.

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1. «Ненастоящие» доначисления: когда пугают по ошибке

Начнём с самого простого — тех случаев, которые по сути не являются настоящим доначислением.

Если в декларации вы указали налог к уплате, налоговая именно эту сумму и ждёт. Но если декларация заполнена с ошибкой — по незнанию или технически — налоговая считает, что вы ввели её в заблуждение.

Это может случиться не только с юрлицами и ИП, но и с физлицами, особенно при подаче 3-НДФЛ на вычеты. Ситуация решается подачей корректной уточнённой декларации. Нервов и времени, правда, это стоит.

2. Основные источники доначислений: КНП и ВНП

Камеральная проверка (КНП)

Проводится по каждой сданной декларации — даже уточнённой. Прописана в ст. 88 НК РФ. В рамках КНП налоговая анализирует только поданную декларацию и вправе потребовать пояснения, но не документы — за исключением случаев, когда документы требуются по закону (например, подтверждение льготы).

Выездная проверка (ВНП)

Это уже серьёзный уровень. Готовятся к ней долго. Если к вам пришли с ВНП — почти наверняка будет доначисление.

Но ВНП не возникает внезапно. Перед этим бизнес получают целый ряд сигналов: комиссии по разрывам, запросы документов, допросы и так далее. Всё это — подготовка.

Определить риски ВНП можно самостоятельно — по регламенту из приказа ФНС России от 30.05.2007 № ММ-3-06/333.

3. Почему чаще доначисляют без выезда

Налоговая стремится свести выезды к минимуму. И НДС здесь на первом месте.

В приоритете у ФНС — не само доначисление, а стимулирование налогоплательщика заплатить добровольно.

Как это работает

Программа налоговой отслеживает разрывы в цепочках НДС. Вы можете попасть под доначисление не из-за своей ошибки, а из-за действий (или бездействия) контрагента.

Типичные случаи разрывов:

Несовпадения в книгах покупок и продаж.

Контрагент не уплатил НДС.

Контрагент подал обнуляющие уточнёнки.

Контрагент ликвидирован.

Если разрыв зафиксирован — налоговая предложит убрать вычет и доплатить налог. Не согласны — получите решение о доначислении НДС. А при дальнейшем отказе возможна даже ВНП.

Важно: если вы уверены в своей правоте, доначисления можно оспорить. Но идти на уступки без оснований — ошибка. Это только покажет, что с вас можно требовать ещё.

4. Другие причины доначислений

НДС — особая категория. Но и по другим налогам возможны доначисления.

Основная причина — занижение налоговой базы. Это может быть:

Утаивание доходов.

Учет недопустимых расходов.

Будь то ошибка или умысел — налог доначислят. Отличие будет только в размере штрафа.

5. Что делать, если налог уже доначислили

Первое — понять, за какой период могут доначислить.

По ст. 89 НК РФ ВНП охватывает максимум три года, предшествующих году проверки. За этот срок и могут быть доначисления.

Если вы не согласны:

Сначала жалоба в Управление ФНС.

Потом — суд.

Этот путь актуален как для ВНП, так и для КНП.

Если проиграете и в суде — доначисление придётся принять.

В бухучёте доначисления по акту выездной проверки отражаются проводками.

6. Итоги: главное по делу

Доначисления происходят по итогам КНП или ВНП.

Камералка — по каждой декларации, предотвратить её нельзя.

ВНП — редкость, но с серьёзными последствиями.

Чаще всего доначисляют НДС.

Причина — разрывы в цепочках, иногда даже не по вашей вине.

Другие налоги доначисляют за занижение базы.

Решение можно оспорить в налоговой и в суде.

Без шансов в суде — доначисление окончательно.

Ведение бухгалтерии требует точности: всё, что касается доначислений, фиксируется в учёте.

Кстати, вы можете заранее проверить, какие риски видит налоговая, и как избежать доначислений в нашем Телеграм-канале. Ссылка в начале инструкции.