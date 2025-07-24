Налоговая доначислила налоги — что делать
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1. «Ненастоящие» доначисления: когда пугают по ошибке
Начнём с самого простого — тех случаев, которые по сути не являются настоящим доначислением.
Если в декларации вы указали налог к уплате, налоговая именно эту сумму и ждёт. Но если декларация заполнена с ошибкой — по незнанию или технически — налоговая считает, что вы ввели её в заблуждение.
Это может случиться не только с юрлицами и ИП, но и с физлицами, особенно при подаче 3-НДФЛ на вычеты. Ситуация решается подачей корректной уточнённой декларации. Нервов и времени, правда, это стоит.
2. Основные источники доначислений: КНП и ВНП
Камеральная проверка (КНП)
Проводится по каждой сданной декларации — даже уточнённой. Прописана в ст. 88 НК РФ. В рамках КНП налоговая анализирует только поданную декларацию и вправе потребовать пояснения, но не документы — за исключением случаев, когда документы требуются по закону (например, подтверждение льготы).
Выездная проверка (ВНП)
Это уже серьёзный уровень. Готовятся к ней долго. Если к вам пришли с ВНП — почти наверняка будет доначисление.
Но ВНП не возникает внезапно. Перед этим бизнес получают целый ряд сигналов: комиссии по разрывам, запросы документов, допросы и так далее. Всё это — подготовка.
Определить риски ВНП можно самостоятельно — по регламенту из приказа ФНС России от 30.05.2007 № ММ-3-06/333.
3. Почему чаще доначисляют без выезда
Налоговая стремится свести выезды к минимуму. И НДС здесь на первом месте.
В приоритете у ФНС — не само доначисление, а стимулирование налогоплательщика заплатить добровольно.
Как это работает
Программа налоговой отслеживает разрывы в цепочках НДС. Вы можете попасть под доначисление не из-за своей ошибки, а из-за действий (или бездействия) контрагента.
Типичные случаи разрывов:
Несовпадения в книгах покупок и продаж.
Контрагент не уплатил НДС.
Контрагент подал обнуляющие уточнёнки.
Контрагент ликвидирован.
Если разрыв зафиксирован — налоговая предложит убрать вычет и доплатить налог. Не согласны — получите решение о доначислении НДС. А при дальнейшем отказе возможна даже ВНП.
Важно: если вы уверены в своей правоте, доначисления можно оспорить. Но идти на уступки без оснований — ошибка. Это только покажет, что с вас можно требовать ещё.
4. Другие причины доначислений
НДС — особая категория. Но и по другим налогам возможны доначисления.
Основная причина — занижение налоговой базы. Это может быть:
Утаивание доходов.
Учет недопустимых расходов.
Будь то ошибка или умысел — налог доначислят. Отличие будет только в размере штрафа.
5. Что делать, если налог уже доначислили
Первое — понять, за какой период могут доначислить.
По ст. 89 НК РФ ВНП охватывает максимум три года, предшествующих году проверки. За этот срок и могут быть доначисления.
Если вы не согласны:
Сначала жалоба в Управление ФНС.
Потом — суд.
Этот путь актуален как для ВНП, так и для КНП.
Если проиграете и в суде — доначисление придётся принять.
В бухучёте доначисления по акту выездной проверки отражаются проводками.
6. Итоги: главное по делу
Доначисления происходят по итогам КНП или ВНП.
Камералка — по каждой декларации, предотвратить её нельзя.
ВНП — редкость, но с серьёзными последствиями.
Чаще всего доначисляют НДС.
Причина — разрывы в цепочках, иногда даже не по вашей вине.
Другие налоги доначисляют за занижение базы.
Решение можно оспорить в налоговой и в суде.
Без шансов в суде — доначисление окончательно.
Ведение бухгалтерии требует точности: всё, что касается доначислений, фиксируется в учёте.
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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
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