Что ждет НДС в 2026 году

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Общий режим: корректировки без потрясений
Для компаний на ОСНО 2026 год не принесёт резкой смены курса. Ставки НДС сохранятся, а значимые корректировки будут касаться освобождений и применения нулевой ставки. Так, для общепита предложено увеличить допустимый доход, дающий право на освобождение от НДС, с 2 до 3 млрд рублей. Туристический бизнес может получить возможность применять нулевую ставку вплоть до конца 2030 года — сейчас она ограничена 30 июня 2027-го.
УСН: центр будущих изменений
Основной фокус изменений — на упрощённой системе. Ставки 5% и 7%, введённые в 2025 году, сохранятся, но лимиты доходов, позволяющие применять их, будут проиндексированы. Окончательное значение определит правительство ближе к концу 2025 года.
Ранее обсуждалась инициатива снизить лимит доходов для торговли до 30 млн рублей, при достижении которого наступала бы обязанность по уплате НДС. Также предполагался поэтапный отказ от применения УСН для торговых компаний. Однако Минфин выступил против преждевременных изменений и предложил не возвращаться к этой теме ранее 2028 года. Это означает, что торговые субъекты на УСН могут сохранить действующие условия хотя бы в ближайшие два года.
ЕСХН: без новостей
Для сельхозпроизводителей параметры по НДС остаются прежними. Лимит в 60 млн рублей, дающий право на освобождение от уплаты налога, сохраняется и не будет пересматриваться.
Новая логика сроков уплаты
Важное изменение может коснуться порядка уплаты налогов. Сейчас, если срок приходится на выходной или праздник, оплату можно перенести на следующий рабочий день. Обсуждаемый законопроект предлагает иную конструкцию: крайний срок будет переноситься не вперёд, а назад — на будний день, предшествующий нерабочему. При этом отчётность останется в текущем режиме, без аналогичных переносов.
Если инициатива будет принята, налогоплательщикам придётся учитывать это при планировании всех платежей с 2026 года.
Итог
Основные параметры НДС в 2026 году сохраняются. Но для бизнеса на УСН и торговли готовятся важные корректировки, касающиеся лимитов и режимов. Следить за деталями стоит уже сейчас: именно они определят, какие ставки и условия налогообложения будут действовать в ближайшие годы.
Как подготовиться к новым лимитам и избежать доначислений
2026 год станет очередной точкой проверки для компаний на УСН. Индексация лимитов, изменения в правилах расчёта, риск утраты права на пониженную ставку — всё это требует своевременной налоговой настройки. Если вы хотите сохранить выгодный режим и защититься от доначислений, важно заранее оценить свои обороты и структуру сделок. Обо всем этом в деталях — в нашем Telegram-канале. Ссылка в начале статьи.
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