Что ждет НДС в 2026 году

УСН: центр будущих изменений

Основной фокус изменений — на упрощённой системе. Ставки 5% и 7%, введённые в 2025 году, сохранятся, но лимиты доходов, позволяющие применять их, будут проиндексированы. Окончательное значение определит правительство ближе к концу 2025 года.

Ранее обсуждалась инициатива снизить лимит доходов для торговли до 30 млн рублей, при достижении которого наступала бы обязанность по уплате НДС. Также предполагался поэтапный отказ от применения УСН для торговых компаний. Однако Минфин выступил против преждевременных изменений и предложил не возвращаться к этой теме ранее 2028 года. Это означает, что торговые субъекты на УСН могут сохранить действующие условия хотя бы в ближайшие два года.