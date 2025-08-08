Что делать, если на карту пришли деньги от неизвестного отправителя

Почему нельзя просто потратить эти деньги

Использовать поступившие средства до выяснения обстоятельств — серьёзная ошибка. Даже если перевод произведён действительно по ошибке, отказ вернуть деньги может обернуться судебным иском. Согласно статье 1107 ГК РФ, получатель неосновательного обогащения обязан уплатить проценты с момента, когда он узнал или должен был узнать, что деньги поступили ошибочно.

В практике такие дела не редкость. Один из ярких примеров — дело жительницы Казани, которая по ошибке направила деньги не тому получателю. Несмотря на то, что женщина сразу обратилась в банк, ей было отказано в отмене операции. Перевод был совершен, и получатель средства не вернул. Суды двух инстанций встали на сторону ответчика. Лишь в Верховном суде удалось доказать, что перевод действительно был ошибочным, а получатель — участником мошеннической схемы. Дело было возвращено на пересмотр, и истице всё же удалось добиться возврата денег.

Другой случай показывает, что даже при добровольном возврате средств спустя время, можно быть обязаны выплатить проценты. Суд в Башкортостане постановил взыскать с получателя не только проценты за пользование чужими средствами, но и расходы на юристов и госпошлину.