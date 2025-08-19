Как защищаться от обвинений налоговой на стадии проверки

Отправная точка: трезвая оценка шансов — до начала проверки

Прежде чем переходить к действиям и «дорожной карте» защиты, налогоплательщику стоит честно ответить себе: как высоки шансы инспекции выиграть дело в суде? На практике нередко одного-двух протоколов допроса бывших сотрудников хватает, чтобы стать лейтмотивом решения, а сопутствующие косвенные факты (общий бизнес-центр и совпадающие IP-адреса, совместительство единиц АХО-персонала и т. п.) лишь создают шаткую, но рабочую конструкцию обвинения. Судов подобные «подпорки» нередко не смущают, хотя за последние 5–6 лет заметна умеренная тенденция ухода от предельно формального подхода.

Важно ответить на этот вопрос ещё на стадии предпроверочного анализа. Если вероятность успеха фискалов объективно велика, у компании есть три базовых сценария.