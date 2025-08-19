Как защищаться от обвинений налоговой на стадии проверки

Привет! Вы в блоге «Коммерческая тайна». Не всё попадает в опубликованные статьи. В нашем Telegram-канале мы рассказываем то, что нельзя написать в блоге. Если вы — собственник или бухгалтер, подписка = доступ к информации, которая экономит сотни тысяч.
Отправная точка: трезвая оценка шансов — до начала проверки
Прежде чем переходить к действиям и «дорожной карте» защиты, налогоплательщику стоит честно ответить себе: как высоки шансы инспекции выиграть дело в суде? На практике нередко одного-двух протоколов допроса бывших сотрудников хватает, чтобы стать лейтмотивом решения, а сопутствующие косвенные факты (общий бизнес-центр и совпадающие IP-адреса, совместительство единиц АХО-персонала и т. п.) лишь создают шаткую, но рабочую конструкцию обвинения. Судов подобные «подпорки» нередко не смущают, хотя за последние 5–6 лет заметна умеренная тенденция ухода от предельно формального подхода.
Важно ответить на этот вопрос ещё на стадии предпроверочного анализа. Если вероятность успеха фискалов объективно велика, у компании есть три базовых сценария.
Три сценария поведения до/на старте проверки
1) Относительно безопасный вариант: подать уточнёнку и уплатить налоги без назначения проверки
Последствия:
Нет затрат на сопровождение потенциальной выездной проверки.
Избежание штрафа 40% от неуплаченной суммы (п. 3 ст. 122 НК РФ; повышенная ставка при умысле; письмо ФНС от 29.12.2018 № ЕД-4-2/25984). Суды часто поддерживают инспекции: при дроблении видят согласованность действий нескольких субъектов как признак умысла (постановления АС Волго-Вятского округа от 12.03.2019 № А43-47773/2017; Западно-Сибирского округа от 12.12.2019 № А27-15033/2018 и др.).
Можно успеть вернуть налоги, уплаченные на спецрежимах (если прошло не более трёх лет с момента уплаты).
Риски: даже после уточнёнки инспекция может выйти на проверку и доначислить свыше добровольно уточнённой суммы.
2) Вариант среднего риска: подать уточнёнку после вступления в силу решения инспекции
Логика: период закрывается; дальше вопросов по нему не будет. Последствия:
Штраф за умысел не избежать.
Растёт риск пропустить срок на возврат налога в ходе проверки.
3) Вариант высокого риска: не подавать уточнёнку и ждать требования об уплате
После получения требования можно спорить дальше, даже при оплате — это не признание вины: требование — мера принудительного характера, перечисление денег — не добровольное действие (постановление АС МО от 10.08.2020 № А40-201776/19-144-1572).
Последствия: непредсказуемы — от полной победы до полного поражения.
Если решено защищаться до конца: два этапа обороны
Для практической работы целесообразно выделить два этапа:
Предварительный (до начала проверки).
Последующий (до вынесения итогового решения по результатам контрольных мероприятий).
При том что далее неизбежны досудебное обжалование в УФНС и суд, основная работа по опровержению обвинений должна быть сделана на предпроверочной стадии. Подавляющее большинство налоговых споров проигрываются значительно раньше, чем подаётся иск.
Алгоритм предварительной защиты от обвинений в дроблении
1) Ранний сбор собственной доказательственной базы
Начинайте как можно раньше, лучше — до официальной проверки. На практике это редкость из-за недооценки рисков. Чаще специалиста привлекают на стадии акта или уже после первой инстанции, когда часть доказательств невозможно ввести в процесс, а дело наполнено документами, собранными инспекцией в подтверждение её версии.
2) Письменный план развития/реструктуризации, обосновывающий структуру бизнеса
Формальных требований к документу нет — простая письменная форма, утверждение решением участника(ов). По структуре — как бизнес-план:
Цель реструктуризации и ожидаемый эффект.
План мероприятий (действия, последовательность, сроки).
Ответственные лица.
Финансовая часть: перераспределение активов и потоков, финансирование, затраты, сроки эффекта. Суды часто интересуются источниками активов новой организации (вклады, займы, аренда) — это ок.
Маркетинговый анализ с подтверждением ожидаемой экономии/эффекта.
Риски (внешние/внутренние) и меры их нивелирования.
Принципы самостоятельности и независимости компаний в структуре.
Наличие документированной деловой цели с реальными экономическими причинами — ключ к тому, чтобы убедить инспекцию и суд, что это не схема дробления (постановление АС МО от 01.08.2019 № Ф05-14573/2017).
Отдельно: закажите и приложите маркетинговое исследование к плану реструктуризации. Показательный пример — постановление АС Уральского округа от 07.02.2023 № А34-3364/2020:
Исследование обосновало отказ от розницы в пользу оптовых продаж из-за регуляторных сложностей и затрат; ресурсы — на расширение ассортимента, реализация через профильных розничников.
С предпринимателями заключены партнёрские соглашения (единые ценники, выкладка, продвижение бренда; оформление магазинов в фирменном стиле; общая дисконтная программа).
Создавался эффект единой сети, повышался трафик и узнаваемость; сотрудничество — взаимовыгодно, ИП действовали не исключительно в интересах компании.
У ИП имелась собственная техника/ресурсы; отдельные основные средства — на возмездной основе.
По отчётности — рост выручки и налоговой базы, что опровергло мотив ухода от налогов.
3) Аудит группы на признаки искусственного дробления и их устранение
Документируйте все внутригрупповые операции, включая передачу товаров, и ведите учёт. Косвенные доказательства (переписка, пропуска, акты выдачи инструментов/СИЗ и т. п.) усиливают позицию о реальности операций.
Взаимозависимость сама по себе — не доказательство недобросовестности. Признаки дробления — формальность, несамостоятельность, искусственность звеньев для размытия выручки или создания условий для спецрежимов.
4) Доказательства нежизнеспособности «объединённой» компании и сравнение налоговой нагрузки
Смоделируйте бизнес-процесс в логике инспекции («все в одной компании») и покажите, что это ведёт к:
росту цен/себестоимости,
усложнению логистики,
увеличению штата АУП,
росту расходов и технологическим тупикам.
Вывод: «объединённая» структура неустойчива и со временем перестанет существовать, тогда как несколько самостоятельных компаний обеспечивают устойчивую деятельность и бóльшую совокупную уплату налогов.
Это — разновидность деловой цели. Дополнительно подготовьте расчёт действительных налоговых обязательств: при объединении нагрузка снижается, а при разделении — компании получают больший доход и платят больше налогов в сумме, что выгодно бюджету.
5) Показания руководителей и сотрудников
Ключевой аргумент. Учредители/руководители должны подтвердить самостоятельную регистрацию и управление; сотрудники — подчинение своим директорам. Это демонстрирует самостоятельность организаций и отсутствие дробления (АС Поволжского округа от 14.10.2021 № А12-21412/2020). Если инспекция не допросила руководителей/сотрудников — дополнительный плюс налогоплательщику (12-й ААС от 05.10.2021 № А12-557/2021). Невыгодные показания — дискредитировать (подход подробно разобран автором в «Допрос свидетеля в налоговой… Часть 6»).
6) Доступ ко всем материалам проверки, а не только «обличительным»
Ходатайствуйте об ознакомлении со всеми материалами: инспекция может утаивать доказательства, подтверждающие отсутствие вины. База для требований:
П. 14 ст. 101 НК РФ: лишение возможности участвовать и объясняться — существенное нарушение процедуры и основание для отмены решения.
П. 3.1 ст. 100, абз. 3 п. 2 ст. 101 НК РФ с учётом решения ВАС РФ от 24.01.2011 № ВАС-16558/10: инспекция обязана направлять с актом подтверждающие документы и давать возможность знакомиться со всеми материалами, включая допмероприятия.
П. 8 ст. 101 НК РФ: в решении должны быть изложены обстоятельства, доказательства, доводы защиты и результаты их проверки.
П. 40 Обзора практики ВС РФ № 2 (2020): обязанность руководителя инспекции провести всестороннюю и объективную оценку обстоятельств, влияющих на вывод о недоимке.
П. 2 ст. 22 НК РФ (принцип добросовестного администрирования) и определения ВС РФ от 28.02.2020 № 309-ЭС19-21200; от 16.02.2018 № 302-КГ17-16602; от 03.08.2018 № 305-КГ18-4557; от 30.09.2019 № 305-ЭС19-9969.
7) Требуйте повышенный стандарт доказывания по делам о дроблении
Где действует презумпция невиновности, минимум — повышенные стандарты доказывания: суд признаёт факт доказанным только при достаточной степени достоверности. На это указывают арбитражные суды, в том числе при применении ст. 54.1 НК РФ (решение АС г. Москвы от 08.12.2022 по делу № А40-162563/22-140-3049).
Ключевые ориентиры правоприменения:
Недопустимо обосновывать виновность предположениями/вероятностными соображениями (п. 4 письма ФНС от 13.07.2017 № ЕД-4-2/13650).
Обстоятельства и доказательства должны вне разумных сомнений свидетельствовать об осведомлённости налогоплательщика (п. 9 письма ФНС от 10.03.2021 № БВ-4-7/3060).
Налоги определяются по действительному экономическому смыслу деятельности (п. 7 постановления Пленума ВАС от 12.10.2006 № 53).
Дополнительно: Приложение № 28 к приказу ФНС от 07.11.2018 № ММВ-7-2/628@ (в логике подп. 12 п. 3 ст. 100 и п. 8 ст. 101 НК РФ) прямо требует, чтобы в Акте были:
Объективные и обоснованные факты, исключающие неточности и предположения.
Полнота и комплексность изложения всех существенных обстоятельств, основанная на проверке документов и иных необходимых действиях контроля.
Итог
Вменение «дробления» должно опираться на детально собранные и проверенные доказательства — прямые и косвенные — по всем юридически значимым обстоятельствам. На практике у фискальных органов с этим часто возникают проблемы. Своевременный предпроверочный аудит, документированная деловая цель реструктуризации, продуманный набор доказательств самостоятельности звеньев и требование повышенного стандарта доказывания — основа сильной и результативной защиты.
