7 признаков, что вам грозит блокировка счета

Семь ранних сигналов

1. Платежи «гуляют» дольше обычного.

Задержки прохождения операций — признак того, что банк уже усилил мониторинг.

2. Участились запросы документов.

Проверки по 115-ФЗ — норма, но лавина запросов означает зону повышенного внимания.

3. Аномальные транзакции.

Суммы, резко выбивающиеся из привычных оборотов, или переводы «не по профилю» деятельности.

4. Просрочки по налогам и взносам.

Даже небольшой долг — формальный повод для ФНС ограничить операции.

5. «Токсичные» контрагенты.

Партнёр с налоговыми проблемами или из чёрных списков тянет риск по цепочке на вас.

6. Чрезмерные снятия наличных.

Рост доли наличных — триггер для скоринга банка.

7. Несвоевременная отчётность.

Для налоговой это сигнал о попытке скрыть операции или о слабом контроле.