7 признаков, что вам грозит блокировка счета

Семь ранних сигналов
1. Платежи «гуляют» дольше обычного.
Задержки прохождения операций — признак того, что банк уже усилил мониторинг.
2. Участились запросы документов.
Проверки по 115-ФЗ — норма, но лавина запросов означает зону повышенного внимания.
3. Аномальные транзакции.
Суммы, резко выбивающиеся из привычных оборотов, или переводы «не по профилю» деятельности.
4. Просрочки по налогам и взносам.
Даже небольшой долг — формальный повод для ФНС ограничить операции.
5. «Токсичные» контрагенты.
Партнёр с налоговыми проблемами или из чёрных списков тянет риск по цепочке на вас.
6. Чрезмерные снятия наличных.
Рост доли наличных — триггер для скоринга банка.
7. Несвоевременная отчётность.
Для налоговой это сигнал о попытке скрыть операции или о слабом контроле.
Что делать при первых признаках
Отслеживать платёжные задержки и запросы банка и оперативно давать полные ответы.
Проверять контрагентов до сделки и документировать благонадёжность.
Не допускать просрочек по налогам и взносам — гасить даже мелкие суммы.
Держать управленческий и бухгалтерский учёт в порядке — первичка, реестры, сверки.
Почему это критично
Блокировка — это остановка платежей, срыв контрактов и репутационные потери. Вернуть доступ зачастую сложнее, чем не допустить ограничений.
