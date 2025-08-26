ЦОК ОК БСН 18.08 Мобильная
Блокировка счетов по 115-ФЗ и антиотмывочное законодательство

7 признаков, что вам грозит блокировка счета

Блокировка счета банком или налоговой — не «внезапная беда». Сигналы появляются заранее. Их часто игнорируют — зря.

Привет! Вы в блоге «Коммерческая тайна».

Семь ранних сигналов

1. Платежи «гуляют» дольше обычного.
Задержки прохождения операций — признак того, что банк уже усилил мониторинг.

2. Участились запросы документов.
Проверки по 115-ФЗ — норма, но лавина запросов означает зону повышенного внимания.

3. Аномальные транзакции.
Суммы, резко выбивающиеся из привычных оборотов, или переводы «не по профилю» деятельности.

4. Просрочки по налогам и взносам.
Даже небольшой долг — формальный повод для ФНС ограничить операции.

5. «Токсичные» контрагенты.
Партнёр с налоговыми проблемами или из чёрных списков тянет риск по цепочке на вас.

6. Чрезмерные снятия наличных.
Рост доли наличных — триггер для скоринга банка.

7. Несвоевременная отчётность.
Для налоговой это сигнал о попытке скрыть операции или о слабом контроле.

Что делать при первых признаках

  • Отслеживать платёжные задержки и запросы банка и оперативно давать полные ответы.

  • Проверять контрагентов до сделки и документировать благонадёжность.

  • Не допускать просрочек по налогам и взносам — гасить даже мелкие суммы.

  • Держать управленческий и бухгалтерский учёт в порядке — первичка, реестры, сверки.

Почему это критично

Блокировка — это остановка платежей, срыв контрактов и репутационные потери. Вернуть доступ зачастую сложнее, чем не допустить ограничений.

