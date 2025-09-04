Как заявить вычет по НДС: сроки, риски и ключевые условия

Срок для вычета — три года, но есть важное уточнение

По пункту 1.1 статьи 172 НК РФ, вычет можно заявить в течение трёх лет после принятия на учёт приобретения. Если вышли за этот срок — налоговики откажут, даже если счёт‑фактура у вас есть.

Исключение — у вас есть доказательства, что заявить раньше было невозможно (например, судебное решение). Тогда ИФНС пришлёт требование с кодом ошибки 6 — он указывает на нарушение трёхлетнего срока.

Минфин в письме от 16.01.2023 № 03‑07‑11/2235 подтвердил: вычет возможен только до конца квартала, в котором трёхлетний срок истекает. Неясно, входит ли в этот срок 25 дней на подачу декларации.