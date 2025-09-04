Как заявить вычет по НДС: сроки, риски и ключевые условия

Привет! Вы в блоге «Коммерческая тайна». Не всё попадает в опубликованные статьи. В нашем Telegram-канале мы рассказываем то, что нельзя написать в блоге. Если вы — собственник или бухгалтер, подписка = доступ к информации, которая экономит сотни тысяч.
Чтобы получить вычет по НДС, одних формальностей недостаточно. Нужен комплект из четырёх обязательных условий:
вы — плательщик НДС;
товар (работа, услуга) оприходован;
счёт‑фактура оформлен корректно;
приобретение предназначено для облагаемой НДС деятельности.
На практике всё усложняется: счёт‑фактура может прийти позже, контрагент может отказаться признавать услуги или вообще не выставить документ. Вот почему критично понимать нюансы — особенно при спорных вычетах.
Срок для вычета — три года, но есть важное уточнение
По пункту 1.1 статьи 172 НК РФ, вычет можно заявить в течение трёх лет после принятия на учёт приобретения. Если вышли за этот срок — налоговики откажут, даже если счёт‑фактура у вас есть.
Исключение — у вас есть доказательства, что заявить раньше было невозможно (например, судебное решение). Тогда ИФНС пришлёт требование с кодом ошибки 6 — он указывает на нарушение трёхлетнего срока.
Минфин в письме от 16.01.2023 № 03‑07‑11/2235 подтвердил: вычет возможен только до конца квартала, в котором трёхлетний срок истекает. Неясно, входит ли в этот срок 25 дней на подачу декларации.
Пример: когда крайний срок наступает раньше, чем кажется
Допустим, товар принят на учёт 25.05.2022. Формально, три года истекают 30.06.2025. Но срок сдачи декларации за II квартал — с 01.07.2025 по 25.07.2025, и это уже за пределами трёх лет. Поэтому, чтобы обезопаситься, есть два сценария:
– отправить уточнённую декларацию за I квартал 2025 до 30.06.2025 — это самый «свежий» из возможных периодов;
– или подать уточнёнку за II квартал 2022 года, также до 30.06.2025.
Какие вычеты нельзя переносить на будущие периоды
Существуют категории вычетов, которые разрешено заявлять только в том квартале, когда появилось право. К ним не применяется правило трёх лет:
– НДС, уплаченный налоговыми агентами;
– командировочные и представительские расходы;
– авансовый НДС;
– возврат товара с восстановлением налога.
Эта позиция подтверждена Минфином в письмах от 30.12.2022 № 03‑07‑11/116098, от 14.07.2020 № 03‑07‑14/61018 и от 10.04.2019 № 03‑07‑11/25201.
Перенос вычета в будущие кварталы — когда это возможно
Если речь не идёт об ограниченных категориях (см. выше), то перенос возможен, но только в пределах трёх лет. Это допускается даже частями — например, при вычете по основным средствам, оборудованию, НМА. Но есть нюанс: в книге покупок счёт‑фактуру нужно регистрировать каждый раз, когда заявляется новая часть суммы.
В книге:
– в графе «Сумма НДС по счёту-фактуре, принимаемая к вычету» — указывается только заявляемая часть;
– в графе «Стоимость покупок» — указывается вся сумма по строке «Всего к оплате» из счёта-фактуры.
Требования — из Постановления Правительства № 1137 от 26.12.2011.
Что делать, если счёт‑фактуру выдали позже?
Абзац 2 п. 1.1 ст. 172 НК РФ разрешает вычет в том же квартале, когда товар оприходован, даже если счёт-фактура поступил позднее — но только до 25-го числа месяца, следующего за кварталом.
Например:
– товар принят в сентябре (III квартал);
– счёт-фактура выставлен 05 октября и получен до 25 октября — значит, вычет можно заявить за III квартал.
Минфин подтвердил это в письме от 14.02.2019 № 03‑07‑11/9305.
Когда стоит быть особенно осторожным
Если вы всё же заявите вычет в квартале оприходования, но дата счёта‑фактуры окажется за его пределами, ИФНС может направить требование с кодом ошибки 5 — «в разделах 8–12 декларации нет даты счёта‑фактуры или она вне квартала».
Такой сценарий — частая причина споров с налоговой. Решается он по-разному: иногда инспекция принимает декларацию, иногда требует корректировки. Чтобы снизить риск, многие заявляют такие вычеты уже в следующем квартале.
Заключение
Вычеты по НДС — это зона риска, особенно если не укладываетесь в «чистый» квартал или работаете с проблемными счётами-фактурами. Следите за сроками, фиксируйте дату поступления документов и — если необходимо — подавайте уточнёнки заранее. Без этого — отказ и спор с налоговой.
