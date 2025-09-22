Лимит на количество банковских карт: что готовит государство

Ограничение по картам

С 1 марта 2026 года планируется лимит:

не более 5 карт в одном банке ;

не более 10 карт суммарно во всех банках России.

Исключения возможны только по специальному решению Банка России. Лимит касается исключительно карт физических лиц. Корпоративные карты, привязанные к расчетным счетам компаний, под это ограничение не подпадают.

Цель нововведения — борьба с «дропперами» — людьми, которые массово открывают карты для обналичивания и перевода денег, добытых мошенническим путем. Для них уже усиливают уголовную ответственность.

Для законопослушных граждан лимит проблемой не станет. Но чтобы в 2026 году не столкнуться с отказом при выпуске новой карты, стоит заранее провести ревизию:

проверить, сколько карт у вас открыто;

закрыть неиспользуемые.

Список всех счетов и карт можно посмотреть в Личном кабинете ФНС.

Ответственность за соблюдение лимита ляжет на банки: просто не одобрят выпуск одиннадцатой карты.