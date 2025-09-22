ЦОК ОК МП 19.09 Мобильная
🔴 Вебинар: Как ИИ помогает бухгалтеру выйти на аутсорс и зарабатывать больше →
Коммерческая Тайна
Банки
Лимит на количество банковских карт: что готовит государство

Лимит на количество банковских карт: что готовит государство

Государство анонсировало масштабный пакет поправок для борьбы с киберпреступностью. Логика изменений — переложить ответственность за безопасность с граждан на банки и операторов связи. Но вместе с этим вводятся и новые ограничения для всех пользователей.

Привет! Вы в блоге «Коммерческая тайна». Не всё попадает в опубликованные статьи. В нашем Telegram-канале мы рассказываем то, что нельзя написать в блоге. Если вы — собственник или бухгалтер, подписка = доступ к информации, которая экономит сотни тысяч.

Ограничение по картам

С 1 марта 2026 года планируется лимит:

  • не более 5 карт в одном банке;

  • не более 10 карт суммарно во всех банках России.

Исключения возможны только по специальному решению Банка России. Лимит касается исключительно карт физических лиц. Корпоративные карты, привязанные к расчетным счетам компаний, под это ограничение не подпадают.

Цель нововведения — борьба с «дропперами» — людьми, которые массово открывают карты для обналичивания и перевода денег, добытых мошенническим путем. Для них уже усиливают уголовную ответственность.

Для законопослушных граждан лимит проблемой не станет. Но чтобы в 2026 году не столкнуться с отказом при выпуске новой карты, стоит заранее провести ревизию:

  • проверить, сколько карт у вас открыто;

  • закрыть неиспользуемые.

Список всех счетов и карт можно посмотреть в Личном кабинете ФНС.

Ответственность за соблюдение лимита ляжет на банки: просто не одобрят выпуск одиннадцатой карты.

Ответственность банков

С 1 июля 2026 года банк обязан будет возместить украденные деньги, если докажут, что он не применил положенные системы защиты — не заблокировал подозрительную операцию, не уведомил клиента.

Для возмещения понадобится заявление и постановление о возбуждении уголовного дела.

Ответственность операторов связи

Операторы будут обязаны блокировать номера, с которых совершаются мошеннические звонки. Более того, связь могут приостанавливать на 24 часа у абонентов, находящихся «под воздействием мошенников».

Если из-за бездействия оператора деньги будут списаны с телефона, он станет возмещать ущерб.

Контроль коммуникаций

Операторы связи и владельцы мессенджеров должны будут передавать государству записи разговоров и переписки, если в них выявят признаки противоправных действий. Это означает усиление контроля за личным общением.

Блокировка опасной информации

Будет введён запрет на распространение информации в интернете, которая способна вводить в заблуждение и причинять имущественный ущерб. Критерии определит Правительство, а Роскомнадзор получит полномочия блокировать такой контент.

Итог

Лимит в 10 банковских карт на человека — реальная мера, которая затронет всех граждан. Для большинства она не станет проблемой, если заранее избавиться от лишних карт.

Главное в новом пакете — смещение ответственности на банки и операторов связи. Именно они будут нести финансовые риски за безопасность сервисов.

Информации об авторе

Коммерческая Тайна

Коммерческая Тайна

Бизнес -эксперт в Коммерческая тайна

34 подписчика336 постов

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Начать дискуссию

Главная Тарифы