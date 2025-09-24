❗️ Самозанятые, ИП, НДС 22%: прилетает буквально по всем

Помимо повышения НДС бизнесу в России также повысят страховые взносы

Повышение НДС — не единственный фактор, который увеличит нагрузку на бизнес. В новом проекте бюджета зафиксировано ещё одно изменение: отмена льготных тарифов страховых взносов.

С 2025 года малый и средний бизнес в торговле, строительстве и добыче утратит право на пониженные ставки. Все компании будут платить по единым тарифам:

30% до предельной базы, которая в 2025 году составит 2,759 млн рублей;

15% с выплат, превышающих эту сумму.

Фактически речь идёт о росте издержек и дополнительной нагрузке на фонд оплаты труда. Сочетание повышения НДС и отмены льготных тарифов увеличит себестоимость рабочей силы и затраты компаний, особенно в секторах с высокой долей персонала и постоянными оборотами.

По данным «Коммерсанта», дополнительные налоговые меры могут принести бюджету России около 1,3 трлн рублей.