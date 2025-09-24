❗️ Самозанятые, ИП, НДС 22%: прилетает буквально по всем

Привет! Вы в блоге «Коммерческая тайна». Не всё попадает в опубликованные статьи. В нашем Telegram-канале мы рассказываем то, что нельзя написать в блоге. Если вы — собственник или бухгалтер, подписка = доступ к информации, которая экономит сотни тысяч.
Вопрос стоит шире, чем только самозанятые
По словам Решетникова, необходимо рассматривать ситуацию комплексно: речь идёт не только о самозанятых, но и об индивидуальных предпринимателях. Министр обратил внимание, что у ИП иные лимиты и ставки — до 60 млн рублей дохода и возможные варианты налоговой нагрузки от 1%. При этом часть ИП фактически продают услуги, которые можно квалифицировать как труд, что размывает границы между режимами.
Позиция Совета Федерации
Сенатор Андрей Кутепов подчеркнул, что режим самозанятых уже выполнил главную задачу — вывел сотни тысяч людей из тени. Теперь, по его мнению, логично включить их в «нормальную налогооблагаемую базу». С этим согласился и Максим Решетников, добавив, что предложения о дальнейшей трансформации будут подготовлены к 2026 году.
Помимо повышения НДС бизнесу в России также повысят страховые взносы
Повышение НДС — не единственный фактор, который увеличит нагрузку на бизнес. В новом проекте бюджета зафиксировано ещё одно изменение: отмена льготных тарифов страховых взносов.
С 2025 года малый и средний бизнес в торговле, строительстве и добыче утратит право на пониженные ставки. Все компании будут платить по единым тарифам:
30% до предельной базы, которая в 2025 году составит 2,759 млн рублей;
15% с выплат, превышающих эту сумму.
Фактически речь идёт о росте издержек и дополнительной нагрузке на фонд оплаты труда. Сочетание повышения НДС и отмены льготных тарифов увеличит себестоимость рабочей силы и затраты компаний, особенно в секторах с высокой долей персонала и постоянными оборотами.
По данным «Коммерсанта», дополнительные налоговые меры могут принести бюджету России около 1,3 трлн рублей.
