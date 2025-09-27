Конец сентября: что важно сделать бизнесу до закрытия квартала

Третий квартал подходит к концу. Это значит, что уже через несколько дней бизнес подведет итоги работы, сформирует платежки по налогам и сдаст отчётность. Сентябрь — всегда напряжённый месяц, и ошибки на этом этапе обходятся особенно дорого.

Привет! Вы в блоге «Коммерческая тайна». Не всё попадает в опубликованные статьи. В нашем Telegram-канале мы рассказываем то, что нельзя написать в блоге. Если вы — собственник или бухгалтер, подписка = доступ к информации, которая экономит сотни тысяч.

Ключевые задачи последних недель

В последний месяц квартала бухгалтеры и консультанты концентрируются сразу на нескольких направлениях:

сводим предварительные итоги деятельности компаний клиентов;

предлагаем руководителям закрыть задолженности перед поставщиками и взыскать «хвосты» с покупателей;

формируем резервы под уплату налогов и сборов.

Первичные документы — уже сейчас

Работа начинается заранее. Уже сейчас важно запросить первичку у тех клиентов, кто собирает её самостоятельно. Документы за первую половину сентября должны быть отражены до конца недели. Это база для корректного движения товара, подтверждения услуг и работ.

Предварительные итоги по ОСН и УСН 15%

Особое внимание — компаниям на ОСН и УСН «доходы минус расходы».

Для ОСН: если в третьем квартале получены авансы, их нужно своевременно перечислить поставщикам. Иначе придётся платить НДС с аванса в бюджет, что создаст кассовый разрыв. Для УСН 15%: расход учитывается только при одновременном факте получения товара (работ, услуг) и оплате в том же квартале. Поэтому критично отследить задолженности перед поставщиками и скорректировать планы оплат.

Налоговое моделирование

С завтрашнего дня нужно держать руку на пульсе по НДС и УСН. Моделирование налоговой картины помогает управлять нагрузкой клиента и использовать предусмотренные законом инструменты оптимизации.

Финальная налоговая нагрузка

После предварительных итогов квартала рассчитывается налоговая нагрузка компании. Руководитель должен сопоставить её с двумя контрольными ориентирами:

рекомендациями Банка России по безопасной нагрузке в целях ПОД/ФТ (115-ФЗ);

рекомендациями Минфина по безопасным вычетам по НДС в конкретном регионе.

Проверка зарплаты и МРОТ

Отдельный блок — штатное расписание. Оклады должны соответствовать региональному МРОТ. Если есть несоответствие, готовятся проекты локальных актов для увеличения зарплаты. Также стоит рассмотреть индексацию, если её не было в течение девяти месяцев.

Сверка с налоговой

Чтобы избежать блокировок и требований на уплату недоимок, необходимо запросить акты сверки по налогам и сборам. При наличии задолженности — погасить её до окончания квартала.

Следующий шаг — оптимизация налогов

Финальная проверка итогов квартала — удобный момент, чтобы не только зафиксировать текущие результаты, но и найти подрядчиков, которые помогут снизить налоговую нагрузку. Особенно по НДС: ошибки и переплаты здесь обходятся дороже всего. Инструменты оптимизации позволяют уменьшить издержки без риска претензий со стороны ФНС, а работа с профессиональными консультантами помогает заранее смоделировать налоговую картину и избежать кассовых разрывов. Именно сейчас важно подключить специалистов, которые знают проверенные схемы, принимаемые налоговой службой, и умеют применять их под конкретный бизнес.

Итог: сентябрь — это точка контроля для бизнеса. От того, насколько тщательно будут закрыты долги, отражены расходы и выстроена налоговая стратегия, зависит не только отчётность, но и финансовая устойчивость компании в следующем квартале.