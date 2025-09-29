Что нужно успеть бухгалтерам до 1 октября

Отчётность за 9 месяцев: старт кампании

Сентябрь для бухгалтеров — всегда горячая пора: впереди сдача бухгалтерской и бюджетной отчётности за 9 месяцев. И готовиться нужно уже сейчас. Главное правило простое: отчётность составляется исключительно на основе данных Главной книги. Нарушение этого требования — это уже не формальность, а риск административного штрафа по ст. 15.15.6 КоАП РФ. И под ответственность попадает не только главный бухгалтер, но и рядовые сотрудники, и даже руководитель учреждения — судебная практика это подтверждает.