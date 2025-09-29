Что нужно успеть бухгалтерам до 1 октября

Привет! Вы в блоге «Коммерческая тайна». Не всё попадает в опубликованные статьи. В нашем Telegram-канале мы рассказываем то, что нельзя написать в блоге. Если вы — собственник или бухгалтер, подписка = доступ к информации, которая экономит сотни тысяч.
Отчётность за 9 месяцев: старт кампании
Сентябрь для бухгалтеров — всегда горячая пора: впереди сдача бухгалтерской и бюджетной отчётности за 9 месяцев. И готовиться нужно уже сейчас. Главное правило простое: отчётность составляется исключительно на основе данных Главной книги. Нарушение этого требования — это уже не формальность, а риск административного штрафа по ст. 15.15.6 КоАП РФ. И под ответственность попадает не только главный бухгалтер, но и рядовые сотрудники, и даже руководитель учреждения — судебная практика это подтверждает.
Сверка данных — обязательна
К отчётной дате бухгалтер обязан сопоставить показатели синтетического и аналитического учёта. Отсутствие сверки оборотов и остатков — это прямой путь к штрафу. Плюс нужно сверить данные Главной книги с выписками по лицевым и банковским счетам, убедиться, что закрыты внутренние заимствования по другим КФО, и провести корректировку резервов и отложенных обязательств. В том числе — резерва на оплату отпусков. Его несвоевременная корректировка уже стала основанием для штрафов.
Дебиторка и кредиторка под контролем
Отчётность требует прозрачного раскрытия информации о задолженности. Причём не только её суммы, но и обязательного аналитического признака — даты исполнения. Именно она определяет, попадёт задолженность в разряд просроченной или текущей, краткосрочной или долгосрочной. Ошибка здесь = искажение отчётности, что влечёт ответственность. В Сведениях (ф. 0503169, 0503769) суммы просроченной задолженности должны быть отражены обособленно, и их отсутствие уже квалифицируется судами как нарушение.
Подводные камни отчётной даты
Сложность сентября ещё и в том, что далеко не все документы поступают вовремя. Контрагенты затягивают с актами, подотчётники не спешат сдавать отчёты, комиссии не закрывают приёмку товаров и услуг. В результате бухгалтер сталкивается с ситуацией: документы за 9 месяцев приходят уже в октябре.
И здесь важно правильно определить:
считать ли эти факты событиями после отчётной даты;
отражать ли документы последним числом квартала или подавать уточнённую отчётность;
как исправлять ошибки текущего года в промежуточной отчётности;
когда и как создавать резервы по обязательствам без документов.
Итог
До 1 октября нужно провести полную сверку, закрыть резервы, обеспечить правильное отражение дебиторки и кредиторки, а также чётко понимать порядок работы с «опоздавшими» документами. Ошибки в этих точках уже многократно становились поводом для штрафов и споров.
