Коммерческая Тайна
ПСН

Новый лимит для патента: 10 миллионов и ни рублем больше

С 1 января 2026 года предприниматели на патентной системе налогообложения будут работать в новых условиях. Доход превысил 10 млн рублей — прощай, патент. Дальше остаётся только общий режим или упрощенка, и оба варианта автоматически включают обязанность платить НДС.

Лимит снижен официально

Минфин подготовил и внес в Госдуму законопроект, который уже получил статус правительственного. Это значит, что его примут без вариантов. Поправки идут в пакете с другими изменениями НК: рост ставки НДС до 22% и сокращение лимитов для упрощёнки.

Суть поправок проста:

  • если доходы предпринимателя на патенте с начала календарного года превысили 10 млн рублей, право на ПСН утрачивается;

  • переход на ОСН или УСН происходит задним числом, то есть с начала действия патента.

Пример: ИП оформил патент с 1 января по 31 декабря 2026 года. Уже в марте доходы превысили 10 млн. Право на патент считается утраченным с 1 января, а значит, все налоги за этот период придётся пересчитать.

Что делать при превышении лимита

Если доходы перешагнули за 10 млн, ИП обязан:

  1. Перейти на ОСН или УСН. Для упрощёнки лимит теперь тот же — 10 млн, поэтому автоматически возникает обязанность платить НДС.

  2. Подать заявление в налоговую об утрате права на ПСН. Срок — 10 календарных дней с момента превышения.

Важно: если срок действия конкретного патента уже закончился к моменту превышения, пересчитывать налоги «задним числом» по нему не нужно.

Совмещение режимов

Здесь действуют разные правила:

  • При совмещении ПСН и УСН учитываются доходы от всех видов деятельности.

  • При совмещении ПСН с ОСНО или ЕСХН — только доходы от деятельности на ПСН.

Эти разъяснения закреплены в п. 6 ст. 346.45 НК РФ и письмах Минфина от 06.09.2024 № 03-07-11/84783, от 13.05.2022 № 03-11-11/44302, от 13.04.2021 № 03-11-11/27580, от 25.12.2020 № 03-11-11/114302 и от 29.07.2020 № 03-11-11/66669.

Что это значит для бизнеса

Патент больше не будет «подушкой безопасности» для предпринимателей, чей оборот растёт. Как только доходы перевалили за 10 млн — бизнес обязан перестроиться на НДС-учёт и вести полноценную бухгалтерию. Это значит: счета-фактуры, книги покупок и продаж, квартальные декларации и новые расходы на бухгалтерию.

Вывод: в 2026 году ПСН перестаёт быть удобным спецрежимом для растущего малого бизнеса. Каждому ИП придётся внимательно следить за оборотом и заранее планировать, как пережить переход.

