Новый лимит для патента: 10 миллионов и ни рублем больше

Лимит снижен официально

Минфин подготовил и внес в Госдуму законопроект, который уже получил статус правительственного. Это значит, что его примут без вариантов. Поправки идут в пакете с другими изменениями НК: рост ставки НДС до 22% и сокращение лимитов для упрощёнки.

Суть поправок проста:

если доходы предпринимателя на патенте с начала календарного года превысили 10 млн рублей, право на ПСН утрачивается;

переход на ОСН или УСН происходит задним числом, то есть с начала действия патента.

Пример: ИП оформил патент с 1 января по 31 декабря 2026 года. Уже в марте доходы превысили 10 млн. Право на патент считается утраченным с 1 января, а значит, все налоги за этот период придётся пересчитать.