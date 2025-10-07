Новый лимит для патента: 10 миллионов и ни рублем больше

Привет! Вы в блоге «Коммерческая тайна». Не всё попадает в опубликованные статьи. В нашем Telegram-канале мы рассказываем то, что нельзя написать в блоге. Если вы — собственник или бухгалтер, подписка = доступ к информации, которая экономит сотни тысяч.
Лимит снижен официально
Минфин подготовил и внес в Госдуму законопроект, который уже получил статус правительственного. Это значит, что его примут без вариантов. Поправки идут в пакете с другими изменениями НК: рост ставки НДС до 22% и сокращение лимитов для упрощёнки.
Суть поправок проста:
если доходы предпринимателя на патенте с начала календарного года превысили 10 млн рублей, право на ПСН утрачивается;
переход на ОСН или УСН происходит задним числом, то есть с начала действия патента.
Пример: ИП оформил патент с 1 января по 31 декабря 2026 года. Уже в марте доходы превысили 10 млн. Право на патент считается утраченным с 1 января, а значит, все налоги за этот период придётся пересчитать.
Что делать при превышении лимита
Если доходы перешагнули за 10 млн, ИП обязан:
Перейти на ОСН или УСН. Для упрощёнки лимит теперь тот же — 10 млн, поэтому автоматически возникает обязанность платить НДС.
Подать заявление в налоговую об утрате права на ПСН. Срок — 10 календарных дней с момента превышения.
Заявление можно подать на бумаге или в электронном виде.
Формы утверждены приказами ФНС от 12.07.2019 № ММВ-7-3/352 и от 23.09.2020 № ЕД-7-3/689.
Важно: если срок действия конкретного патента уже закончился к моменту превышения, пересчитывать налоги «задним числом» по нему не нужно.
Совмещение режимов
Здесь действуют разные правила:
При совмещении ПСН и УСН учитываются доходы от всех видов деятельности.
При совмещении ПСН с ОСНО или ЕСХН — только доходы от деятельности на ПСН.
Эти разъяснения закреплены в п. 6 ст. 346.45 НК РФ и письмах Минфина от 06.09.2024 № 03-07-11/84783, от 13.05.2022 № 03-11-11/44302, от 13.04.2021 № 03-11-11/27580, от 25.12.2020 № 03-11-11/114302 и от 29.07.2020 № 03-11-11/66669.
Что это значит для бизнеса
Патент больше не будет «подушкой безопасности» для предпринимателей, чей оборот растёт. Как только доходы перевалили за 10 млн — бизнес обязан перестроиться на НДС-учёт и вести полноценную бухгалтерию. Это значит: счета-фактуры, книги покупок и продаж, квартальные декларации и новые расходы на бухгалтерию.
Вывод: в 2026 году ПСН перестаёт быть удобным спецрежимом для растущего малого бизнеса. Каждому ИП придётся внимательно следить за оборотом и заранее планировать, как пережить переход.
